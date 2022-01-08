Столичные дома-«бублики», или Почему в Москве появились круглые «панельки»

Круглый дом, построенный на улице Нежинской в Очаково-Матвеевском районе Москвы.
В семидесятые годы прошлого века, в Москве был построен необычный дом, выделяющийся с общей массы однотипных панельных зданий. Как его только не называли – неприступный форт, загадочный закрытый город, дом-колизей, дом-бублик, дом-кольцо и, наконец — круглый дом. Какие невероятные истории не придумывали, притягивая «за уши» самые фантастические версии, пытались понять, что же стало причиной создания столь неординарного архитектурного произведения.
Такая форма здания, стала оригинальным архитектурным украшением города.
Благодаря свидетельствам многих очевидцев и воспоминаниям самих проектантов, мы попытаемся разобраться, что же это за чудо было создано и каковы реальные причины такого творчества.
Строительство огромного круглого дома по улице Нежинской.
Эта интересная история началась еще в 70-е годы XX столетия в период, когда активно застраивались города и села типовыми проектными зданиями. Архитекторы Евгений Стамо и Александр Маркелов, решили создать оригинальный дом, чтобы как-то разнообразить однотипное строительство. И как ни странно, Главное архитектурное управление (ГлавАпу) разрешило новаторам отойти от стандартного проекта и создать панельный девятиэтажный дом круглой формы.
В 1972 году было завершено грандиозное строительство дома необычной формы.
Сделав все необходимые расчеты и использовав по максимуму возможности размещения самих панелей, уже в 1972 году дом на улице Нежинской в Очаково-Матвеевском районе был сдан в эксплуатацию. И действительно, такое строительство произвело неизгладимое впечатление на жителей не только самой Москвы, но и всей необъятной страны.
Вид с высоты птичьего полета впечатляет и восхищает.
Его грандиозный размер, оригинальная форма, фантастически удобный двор, с прекрасной инфраструктурой, естественно, выбивается из общего вида жилых кварталов.
Таким видят этот необычный дом пешеходы.
Очень интересная форма была достигнута благодаря установке панелей с максимально допустимой погрешностью в шесть градусов, что дало возможность закольцевать дом в круг диаметром 155 метров.
В оригинальном доме было создано 26 подъездов, 913 квартир и шесть больших арок, которые помогали попасть во двор этого огромного комплекса. На первом этаже здания организованы магазины, аптеки, салон красоты и парикмахерская, прачечная и ателье, детский развивающий клуб и даже библиотека.
Изолированный двор круглого дома позволяет организовать спортивные и детские площадки, удобную зону отдыха и иметь свой сквер.
А двор - вообще, явление уникальное. Огромных размеров круг, позволяет организовать как летние, так и зимние детские площадки, а также обособленные уютные зоны отдыха. Неимоверное количество зеленых насаждений создает особый уют и уединенность от шумного присутствия города.
Комнаты в этом доме имеют трапециевидную форму, что усложняет расстановку мебели и добавляет проблем во время ремонта.
Единственное неудобство такой планировки двора – неимоверная акустика. Любой мало-мальский шум эхом разносится по всему дому, создавая дополнительные звуковые нагрузки, особенно в раннюю или ночную пору.
Дом-близнец расположен по улице Довженко.
Поскольку это событие произошло в преддверии Олимпиады 80, которая должна была проходить в Москве, многие оригиналы планировали создать пять таких «домов-колец», как бы, олицетворяя основной символ спортивных соревнований.
На фоне привычных зданий, фасад круглого дома выглядит оригинально.
К 1979 был построен аналогичный дом в районе Раменки по улице Довженко, в нем также спроектировано 26 подъездов, но квартир получилось 936. Поскольку этот дом располагался рядом с «Мосфильмом», естественно, самые лучшие квартиры были получены артистами кино и театра.
Впечатляющий панорамный вид светящихся окон в вечернее время.
Некоторое время в нем жили корифеи советского кинематографа: Савелий Крамаров, Галина Беляева, Эмиль Лотяну и многие другие. В его стенах снимали несколько фильмов, в том числе фантастические по тем временам панорамные кадры светящихся окон в финальной сцене картины «Москва слезам не верит».
Такие дома превосходно смотрятся на Яндекс. Картах. (Дом-бублик по улице Довженко)
Поскольку такого рода проект оказался слишком дорогостоящим, требующий огромных городских территорий, власти решили отказаться от дальнейшего строительства подобных жилых комплексов. Да и мечты о том, что необычные дома в виде олимпийских колец украсят Москву, особой оригинальности архитектуре города бы не добавили.
Впечатляющий вид сверху.
Потому что такое грандиозное сооружение и всю его неповторимость, можно было бы оценить только с высоты птичьего полета.
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