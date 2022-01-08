Столичные дома-«бублики», или Почему в Москве появились круглые «панельки»

Круглый дом, построенный на улице Нежинской в Очаково-Матвеевском районе Москвы.

Такая форма здания, стала оригинальным архитектурным украшением города.

Строительство огромного круглого дома по улице Нежинской.

В 1972 году было завершено грандиозное строительство дома необычной формы.

Вид с высоты птичьего полета впечатляет и восхищает.

Таким видят этот необычный дом пешеходы.

Изолированный двор круглого дома позволяет организовать спортивные и детские площадки, удобную зону отдыха и иметь свой сквер.

Комнаты в этом доме имеют трапециевидную форму, что усложняет расстановку мебели и добавляет проблем во время ремонта.

Дом-близнец расположен по улице Довженко.

На фоне привычных зданий, фасад круглого дома выглядит оригинально.

Впечатляющий панорамный вид светящихся окон в вечернее время.

Такие дома превосходно смотрятся на Яндекс. Картах. (Дом-бублик по улице Довженко)

Впечатляющий вид сверху.