Ожившие скульптуры: 20 фотографий танцоров, которые поражают пластикой и грацией

Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Что общего у скульптуры и фотографии? Возможность остановить мгновение, запечатлеть и увековечить грацию. Мастер, которому удалось объединить все лучшее из этих двух видов изобразительного искусства, - Вадим Штейн. Он не просто создает студийные фотографии танцоров, каждый пойманный им кадр – это накал страстей и натянутый нерв.
Игра света и тени.
Вадим Штейн родом из Киева. Сейчас ему 51 год, последние 10 лет он живет в Санкт-Петербурге, работает видеооператором. Однако его настоящая страсть – скульптура и фотография. По образованию Вадим скульптор-реставратор. Семь лет он посвятил работе в Киевском театре пластической драмы. Там он занимал должность художника по свету. Также пробовал себя в актерском амплуа.
Красота обнаженного тела.
Фантастическая пластика моделей.
Инь и янь.
Позже Вадим увлекся декоративной скульптурой и графикой. Чтобы успешно презентовать работы, стал изучать искусство фотографии, и преуспел в этом направлении. Со временем стал фотографировать не только скульптуры, но и моделей. Чтобы раскрыть красоту и грацию человеческого тела, стал сотрудничать с танцорами. Результат фотоэкспериментов получился потрясающим.
Сила и хрупкость.
Хореография в стиле ню.
Балерина на фотографии Вадима Штейна.
Сегодня Вадим Штейн сотрудничает с ведущими танцорами России, актерами академических танцев. Его снимки становятся афишами спектаклей, экспонируются в выставочных залах, пополняют частные коллекции.
На пуантах.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Хореография и пилон.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Динамический снимок от Вадима Штейна.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
Фотографии танцоров. Автор Вадим Штейн.
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