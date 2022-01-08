Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»


Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Джазовый акварелист» Константин Кузёма

Питер - необыкновенный город. Город возвышенной романтики, город свободных мыслей и искусства, город белых ночей и невероятной архитектуры. А воздушные акварели Константина Куземы, известного петербургского художника, посвященные этому городу, настолько завораживающи и "хрупки", что созерцать их можно лишь, затаив дыхание.

Стрелка Васильевского острова. Летнее утро. Акварели Константина Кузёмы.

Стрелка Васильевского острова. Летнее утро. Акварели Константина Кузёмы.

 

Немало есть прекрасных городов,
Но нет того, чтоб был душе милее... 
 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Солнце в городе». Акварели Константина Кузёмы.

 

Описывать словами творения акварелиста не имеет смысла, так как бессмысленно пытаться передать словами запах дождя, шум моря, туманный рассвет или капель весеннего утра.
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Дождь на Исаакиевской площади». Акварели Константина Кузёмы.

 

Картины живописца необычны и одновременно узнаваемы из-за уникальной манеры передачи света и тени, полутонов и бликов, отраженных в воде.
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Остров». Акварели Константина Кузёмы.

 

И при том при всем работы мастера больше похожи на портреты петербургских архитектурных сооружений, нежели на просто городские пейзажи.
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Аничков мост». Акварели Константина Кузёмы.

 

Он тонко чувствует и передает состояние атмосферы, ее изменчивость, колебание и загадочные явления.

Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Призраки белых ночей». Акварели Константина Кузёмы.

 

А еще всматриваясь в необыкновенно воздушные акварели художника, влюбленного в свой город, приходят на ум поэтические строки петербургской поэтессы, журналистки, автора и ведущей программ на телеканале "ВОТ!", "Радио Мария" и "Радио Петербург", автор проектов "Зелёная среда" и "Разговоры за чашечкой чая" - Натальи Дроздовой.
Калинкин мост. Акварели Константина Кузёмы.

Калинкин мост. Акварели Константина Кузёмы.

 

Говорят, что город мой мрачный,
Говорят, что город мой серый,
И что климат тут неудачный,
И народ, как будто, манерный…
 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Питер после дождя». Акварели Константина Кузёмы.

 

Но тому, кто в Питере вырос
И дышал им с самого детства,
По душе дождливая сырость
И осенних листьев кокетство,
 
Акварели Константина Кузёмы.

Акварели Константина Кузёмы.

 

Что кружат над Катькиным садиком,
Что на морды львам прилипают,
Под копыта Медному всаднику
Необдуманно залетают…
 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Остров». Акварели Константина Кузёмы.

 

Ты в любое время прекрасен,
Город мой, и юный, и вечный,
Но особо светел и ясен
Белой летней ночью, конечно!
 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Город Северного Солнца». Акварели Константина Кузёмы.

 

Серых зданий дремлют громады,
Над Невой ажурные крылья
Развели мосты, а ограды
Вдоль дворцов и парков застыли…
 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Смольный собор. Открытый космос». Акварели Константина Кузёмы.

 

Купола и шпили родные –
Нам без вас не будет покоя!
Где по всей огромной России
Чудо встретишь ещё такое?
04.06.2006.
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Ноктюрн». Акварели Константина Кузёмы.

 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Яхтклуб. Вечер». Акварели Константина Кузёмы.

 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Конфесса». Акварели Константина Кузёмы.

 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Есть город золотой». Акварели Константина Кузёмы.

 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Семь холмов Петербурга». Акварели Константина Кузёмы.

 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Подлунный Град». Акварели Константина Кузёмы.

 
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Ночной трамвай». Акварели Константина Кузёмы.

 

Немного о художнике, уже ставшем классиком акварельной живописи.


Константин Кузема.

Константин Кузема.

 

Константин Кузёма — талантливейший художник акварельной живописи, один из самых известных акварелистов не только в России, но и в мире. "Зрелый, сложившийся мастер с узнаваемой творческой манерой, Кузёма в своих работах демонстрирует поистине безграничные возможности акварельной техники. Излюбленная тема художника — Петербург: его дух, его настроение, его характер".
Органный вечер в Смольном соборе. Акварели Константина Кузёмы. Акварели Константина Кузёмы.

Органный вечер в Смольном соборе. Акварели Константина Кузёмы. Акварели Константина Кузёмы.

 

Родился Константин Кузема в 1962 году в Петербурге. После окончания Ленинградского политехнического института работал преподавателем математики и электротехники в техническом колледже.
Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Петропавловский собор». Акварели Константина Кузёмы.

 

В 1989 году увлекся акварельной живописью и оставил преподавание. С 1998 года член Санкт-Петербургского Союза художников России, а еще Вице-председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов.
Стрелка Васильевского острова. Весеннее утро. Акварели Константина Кузёмы.

Стрелка Васильевского острова. Весеннее утро. Акварели Константина Кузёмы.

 

Работы "джазового акварелиста", а так называют художника любители акварельной техники, разошлись по всему миру и находятся в частных и корпоративных коллекциях многих стран.
Ростральная колонна. Акварели Константина Кузёмы.

Ростральная колонна. Акварели Константина Кузёмы.

 

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Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

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Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»Подписаться на мой Instagram
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