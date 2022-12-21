Почему матросы никогда не употребляли в пищу рыбу, пойманную в море

Голод на корабле - страшная вещь. |Фото: m.medsteg.ru.

Жизнь на корабле очень сложна. |Фото: drinkingcup.net.

Не вся рыба съедобна. |Фото: aminoapps.com.

На старинных судах было мало места. |Фото: liveinternet.ru.

Чаще всего у кораблей просто не было времени на ловлю рыбы . |Фото: kakprosto.ru.