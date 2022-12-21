Что скрывает «Большая пустота» в Великой пирамиде Хеопса: Последние открытия учёных







Каир, Египет. Вид на пирамиды и границу возделанной долины Нила. 1938 год.

Сфинкс и пирамиды, знаменитое чудо света в Египте.

«Большую пустоту» обнаружили в 2017 году.

Простая попытка проникновения может привести к непоправимым последствиям.

Ещё один вид на Великие пирамиды Гизы.