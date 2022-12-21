6 актрис, которые скрывают свою личную жизнь, потому что ревнуют красавцев-мужей

Скромность - это явно не об актрисах. Обладательницы публичных профессий просто обязаны быть на виду, тем самым привлекая армию поклонников. Социальные сети, богемные вечеринки, фото с мест отдыха - вот не полный перечень способов, которые позволяют обзавестись фанатами и постоянно удерживать их внимание. Однако всё-таки существуют отдельные экземпляры, которые держат под замком свою личную жизнь. Что это - строгость нравов, неудачный опыт, или здесь кроется ещё какая-то тайна?
Всё просто - они не хотят выставлять на всеобщее обозрение своих красавцев-мужей. И нельзя сказать, что эти актрисы выглядят как серые мышки, просто в сравнении со своими супругами их красота немного меркнет. И вместо : «Посмотрите! Это же..», любопытные скорее воскликнут: «Посмотрите! Ну и красавчика она себе отхватила!»
Кит Либерталь и Джулианна Маргулис
Кит Либерталь и Джулианна Маргулис
Нельзя сказать, что красотка Джулианна обделена мужским вниманием. Напротив, у нее появилось еще больше поклонников после съемки в сериале «Хорошая жена». Да и ее персонаж из драмы из 331 серии в 15 сезонах под названием «Скорая помощь», за которого она получила премию «Эмми», тоже не оставил никого равнодушным. Думаем, многие мужчины представляли именно такую медсестричку в своих ночных снах. А вот женщин более вдохновляет ее муж, Кит Либерталь.
Именно его классические черты лица и привлекли изначально Кит. Они повстречались на одном из светских мероприятий, и когда молодой человек подошел знакомиться, Кит улыбнулась и спросила - случайно, его профессией является модельный бизнес или актерское мастерство. Но позже выяснилось, что, помимо красивой внешности, мужчина еще обладает и незаурядным умом. «Правда в том, что он очень умен и сообразителен и закончил юридический факультет Гарвардского университета» - сообщила глянцевому журналу актриса.
Сейчас избранник Джулианы работает адвокатом в одной из престижных компаний на Уолл-Стрит. Когда пара появляется вместе, объективы камер большей частью направлены не на актрису, а на ее мужа. Разумеется, Маргулис от этого не по себе, и она открыто признается в этом. «О, ваш муж такой горячий» - так обычно говорят ей. К сожалению, этот сомнительный комплимент заставляет актрису прятать супруга от фотокамер.
Барт Фрейндлих и Джулианна Мур
Барт Фрейндлих и Джулианна Мур
Когда Джулианна Мур впервые прочла сценарий к фильму «Ночи в стиле буги», она была в шоке. Однако умница и красавица не побоялась экспериментов и согласилась сыграть роль порнозвезды. Потом был еще один смелый фильм «Большой Лебовски» тоже с весьма яркими и откровенными сценами. А далее были работы, где Джулианна Мур показала себя характерной актрисой, за которые она заслужила звезду на Аллее Славы и «Оскар». Поэтому сомневаться как в ее таланте, так и в красоте и харизме кинодивы совершенно не приходится.
В качестве второго мужа она выбрала себе режиссера Барта Фрейндлиха, с которым завязались романтические отношения в 1996 году. Несмотря на разницу с мужем в 9 лет (она старше), Джулианна считает свою семью очень прочной. В редкие дни между съемками она всегда находит время, чтоб провести его в кругу детей и любимого мужчины. Скорее, это правильная тактика, ведь занять место рядом с красавчиком Бартом мечтают многие.
Томас Садоски и Аманда Сейфрид
Томас Садоски и Аманда Сейфрид
Эта парочка на сегодняшний день одна из самых красивых в Голливуде. Однако она и одна из самых закрытых. Репортерам так и не удалось заснять их свадьбу. Как комментировала потом Аманда, они просто уехали в деревню. Причем только вдвоем. И там поклялись друг другу в верности, обменявшись кольцами.
Что и говорить - романтики! Девушка знакома зрителям по ролям в кинофильмах «Дрянные девчонки», «Мама Мия» и «Отверженные». А вот ее красавчик-муж прославился благодаря исполнению роли в сериалах «Жизнь в деталях» и «Пощечина». Согласитесь, смесь кровей - а у Томаса есть польские, русские, шведские, немецкие и итальянские корни - рождает очень яркие внешности.
Кэш Уоррен и Джессика Альба
Кэш Уоррен и Джессика Альба
Никто не сомневается в прелестном облике Джессики Альбы, но вот ее муж вне всяких похвал. Кэш Уоррен знаменит в Голливуде как актер, продюсер и бизнесмен. Кстати, во всех трех своих актерских работах он играл самого себя. На съемках картины «Фантастическая четверка», где Кэш был продюсером, Джессика и познакомилась с ним.
В 2006 году они объявили прессе, что помолвлены, а в 2008 году сыграли свадьбу. В этом же году, а потом и в 2011 у пары родились две дочери, а затем и сын. Джессика не раз говорила, что девочки получились просто красавицами. И не мудрено - за первый снимок старшей наследницы пара получила полтора миллиона долларов от издания «ОК!». А вот остальная жизнь звездной семейки остается за семью замками. Джессика не пускает посторонних в личную жизнь и всячески оберегает репутации свою и мужа. Конечно, любой бы боялся лишиться такого счастья!
Бенджамин Мильпье и Натали Портман
Бенджамин Мильпье и Натали Портман
Натали и Бенджамин познакомились на съемках картины «Черный лебедь». Будущий режиссер Балета Парижской оперы ставил танцевальные номера для этого фильма. Романтические отношения вылились в крепкий брак в 2012 году, в котором растут двое детишек. О своей семейной жизни, об отношениях с мужем и детьми актриса не хочет рассказывать. Возможно, здесь сказывается тот факт, что ей с детства докучали папарацци, и теперь она сдержанна в своих комментариях.
Однако журналистам удалось узнать, что свадьба все-таки была, причем в еврейских традициях. Мужу-католику пришлось принять иудаизм, а вот жена за это согласилась перебраться в Париж. Да и как иначе? Высокий (178 см), образованный, грациозный, с ослепительной сексуальной улыбкой - такой мужчина всегда желанен. Не зря бренд Saint Laurent выбрал именно его для рекламы своего парфюма «Свободный мужчина», а компанию Air France привлекли уникальная энергетика и обаяние.
Джеймс Райтон и Кира Найтли
Джеймс Райтон и Кира Найтли
Кира Найтли очень миловидная девушка, но ее муж необыкновенно красив. Пара познакомилась на вечеринке в 2011 году, при этом их отношения были одно время просто дружескими. Кира даже не знала, что муж является вокалистом группы «Klaxons».
Свадьба состоялась в 2013 году и была очень камерной - всего одиннадцать приглашенных, при этом невеста не приобретала подвенечное платье, а разыскала в шкафу уже однажды одетый наряд от Chanel. В дальнейшем актриса и музыкант и дальше продолжали прятаться от журналистов и не давали интервью. Даже пол рожденного ребенка публике удалось узнать лишь спустя два месяца после рождения малышки. Да и вторую беременность актриса скрывала. Так что ждать откровений от звезды кино не приходится. Хорошо, что иногда в свете все-таки появляются фото с ее красивым мужем.
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