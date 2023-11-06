В чём секрет кольцевых фортов Ирландии, которые от разрушения спасли только древние суеверия

Легенда Килмейна

Этот кольцевой форт, построенный где-то в 6 или 7 веке, спрятан между холмами и фермами в отдалённом уголке северо-западной Ирландии.

«Грайнан Айлеака» — древний кольцевой форт в графстве Донегал, Ирландия.

Что говорят учёные

Некоторые сказочные форты, такие как этот к северу от Дублина, имеют несколько концентрических колец, которые были бы показателем силы и влияния в средневековой Ирландии.

Кольцевой форт Кахергал, построенный около 600 года н.э.

Как кольцевые форты стали сказочными

В произведении Джона Дункана «Всадники сидхе» (1911) изображены очень стилизованные феи в ирландских традициях.

Откуда взялись феи?

Древние легенды гласят, что феи - потомки древней богоподобной человеческой расы.