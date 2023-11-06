В чём секрет кольцевых фортов Ирландии, которые от разрушения спасли только древние суеверия

По всей Ирландии очень много странных строений, именуемых кольцевыми фортами. В период раннего Средневековья их возводили повсеместно. Это не были неприступные крепости, но свои защитные функции на то время они полностью выполняли. Почему эти любопытные сооружения по сей день не принято трогать, какие секреты они хранят и при чём тут легенды и суеверия — далее в обзоре.
Легенда Килмейна
В глубине суровой западной Ирландии, в сонном городке Килмейн, однажды два брата, Джон и Том Муни, решили построить дом. Для дома нужны были строительные материалы. Неподалёку был заброшенный средневековый кольцевой форт. Именно там и решили добыть камни для строительства братья Муни. Для этого они поначалу стали очищать стены форта от зарослей. Когда они начали рубить кусты, то им показалось, что они слышат чей-то тихий плач. Джон и Том решили, что им показалось, ведь они тут были одни и работа была продолжена.
Этот кольцевой форт, построенный где-то в 6 или 7 веке, спрятан между холмами и фермами в отдалённом уголке северо-западной Ирландии.
Мимо проходил местный священник. Он сказал братьям, чтобы они не трогали древнее здание. Муни отмахнулись от предупреждения и трудились до сумерек. Усталые, они вернулись домой и легли спать, а к утру оба были мертвы. Ещё через неделю, тот самый священник шёл мимо форта, упал и сломал ногу. После этого историю стали передавать из уст в уста. Местные жители знали, что всё произошедшее случайностью не было — во всём виноваты феи.
«Грайнан Айлеака» — древний кольцевой форт в графстве Донегал, Ирландия.
В 1930-х годах молодой учитель по имени Пэдди Гэннон составил целую коллекцию подобных историй. Школьники рассказывали то, что им поведали родители, а также дедушки и бабушки. Сюжет всех этих сказок оказался похожим: сначала кто-то разрушает волшебный форт, а затем заболевает, теряет конечность или умирает.
Что говорят учёные
Археологам известны эти строения. Конечно, они не видят в них ничего волшебного или сказочного... Учёные говорят, что между седьмым и девятым веками Ирландия была «полностью сельской». Остров был покрыт старовозрастными лесами и был разбит на более чем 200 маленьких королевств. Местные правители контролировали сельское хозяйство, а также раздел и передел земли. Экономика была почти полностью основана на крупном рогатом скоте. Чем больше у вас было коров, тем богаче вы были в средневековой Ирландии. И в мире, где набеги соседей и хищники были обычным явлением, защита ваших стад могла означать разницу между выживанием и голодной смертью.
Некоторые сказочные форты, такие как этот к северу от Дублина, имеют несколько концентрических колец, которые были бы показателем силы и влияния в средневековой Ирландии.
Кольцевые форты - это по сути своей, барьеры из камня, земли и дерева. Они обеспечивали необходимую защиту, удерживая животных внутри и не допуская туда врагов. Использовались подобные сооружения с 7 по 12 век. Историки пока не пришли к единому мнению по поводу того, почему фермеры покинули свои форты. Большинство специалистов считают, что виной тому набеги викингов. В эту эпоху снижается спрос на крупный рогатый скот, и возрастает спрос на зерно. Зерном было намного легче торговать в мире викингов, а меньшее количество скота означало меньшее количество фортов, необходимых для их защиты.
Кольцевой форт Кахергал, построенный около 600 года н.э.
Как кольцевые форты стали сказочными
Довольно быстро эти заброшенные кольцевые форты стали ассоциироваться со сверхъестественным. Самой первой историей, придающей этим строениям мистический оттенок, был рассказ некого священника. Он писал, что однажды вражеское войско расположилось на ночь лагерем в одном старом форте. Ночью на них обрушилась целая призрачная армия. Многие солдаты в ужасе бежали и прятались в окрестных лесах и на болотах. При этом не до конца понятно, когда именно кольцевые форты стали прочно ассоциироваться с феями. Известно лишь, что к 1850-м годам уже существовало множество сказок на эту тему. Фольклористы документировали все легенды, которые веками передавались из уст в уста.
В произведении Джона Дункана «Всадники сидхе» (1911) изображены очень стилизованные феи в ирландских традициях.
Ирландские феи в этих сказках вовсе не похожи Тинкербелл. Этих бескрылых мифических существ размером с человека лучше не трогать. Они иногда могут быть и полезными, даруя благосклонность и удачу. По большей же части это злобные, мстительные существа, которые могут уничтожить имущество, похитить близких или даже лишить жизни.
Откуда взялись феи?
Согласно ирландскому фольклору, феи когда-то были богоподобной расой людей, известной как Туата Де Дананн («люди богини Дану») или Туат Де («племя богов»). Туата Де Дананн правили древней Ирландией, были невосприимчивы к старению и болезням и обладали магическими способностями. Они могли управлять погодой и изменять форму, иногда превращаясь в птиц и других животных. Именно они дали жизнь многим героям ирландской мифологии.
Древние легенды гласят, что феи - потомки древней богоподобной человеческой расы.
Согласно легендам, предки современных ирландцев победили Туата Де Дананн и загнали их в подполье, после чего они стали известны как Сидхе или Аос си. Они стали жить в заброшенных древних местах, как раз таких как кольцевые форты.
По сей день в Ирландии эти суеверия необычайно сильны. Они спасли от разрушения не один форт. Именно поэтому тысячи этих странных сооружений до сих пор украшают ирландский пейзаж. И хотя кольцевые форты с 1990-х годов находятся под защитой закона, а в фей далеко не все верят, мало кто стал бы срезать терновый куст с кольцевой крепости...
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