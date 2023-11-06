Где хоронят поезда, самолёты, корабли: Самые впечатляющие кладбища техники на планете глазами фотогр

Российский фотограф Александр Сухарев более десяти лет «охотился» за старой техникой. В итоге он собрал интересную фотоколлекцию кладбищ, на которых, если можно так выразиться, захоронены самолеты, вертолеты, поезда, автомобили, корабли… Это самые известные отстойники техники, привлекающие фотографов со всего мира., и печаль. Когда-то все эти машины служили людям, теперь же это полуразрушенные, заброшенные развалюхи…
Кладбища судов на Севере
Очень живописно, например, смотрится полуразрушенная зверобойная шхуна «Майна», расположенная на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска. Её останки можно увидеть на берегу в полузаброшенном поселке. Судно, предназначенное для многомесячного автономного промысла, изготовлено в Финляндии. Оно было рассчитано даже на вмерзание в лёд.
Старая шхуна смотрится невероятно живописно.
В последние годы своего существования судно использовалось как экспедиционное – в поселке располагался филиал Мурманского морского биологического института. Сейчас же и филиала уже нет, и шхуна превратилась в обломки, но выглядит живописно, чем и привлекла внимание фотографа.
Там же, на Кольском полуострове, можно найти останки деревянных судов. Фотограф обнаружил достопримечательность в знаменитой Териберке. Обломки плавсредств покоятся в живописной бухте.
Кладбище рыболовецких судов.
Когда рыболовный промысел в Териберке сошел на нет (а когда-то это был крупный центр по добыче рыбы), и основную роль в этом плане стал играть Мурманск, поселок стал постепенно приходить в запустение. Рыболовные суда уже оказались не так востребованы и многие из них теперь просто брошены.
Кладбище кораблей в Приморье
А это кладбище, на котором захоронены военные корабли. Оно располагается в бухте Труда на Дальнем Востоке – возле острова Русский.
Увы, отслужившие свое корабли выглядят вовсе не как экспонаты (а ведь это могло бы быть так), и вряд ли эту картину можно назвать музеем под открытым небом. Дело в том, что в зимнее время, когда вода замерзла, бухту «атаковали» охотники за цветными металлами. Они срезали фрагменты, находившиеся над уровнем замерзшей воды. Так что, если смотреть с берега, почти ничего примечательного увидеть не удастся. Реальный масштаб захоронения можно увидеть и запечатлеть только с неба, что и сделал фотограф.
Корабли покоятся в водах приморской бухты и рассмотреть их можно только с неба.
Знатоки «опознали» среди захороненных здесь судов два миноносца – «Возмущенный» и «Кири». Также здесь покоится на вечном рейде военный эсминец «Веский».
Кладбище авто в Джорджии
Фотограф запечатлел не только российские кладбища техники, но и зарубежные. Например, он побывал на самом известном из захоронений автомобилей, которое расположено в штате Джорджия. Оно так и называется — Old Car City (город старых машин). Тут можно увидеть несколько тысяч поржавевших авто, которые рассредоточены на территории площадью 14 гектаров. Когда-то их скупали супруги-предприниматели, чтобы продавать на запчасти и на покрышки, затем дело продолжил их сын, правда, авто он уже собирал их как экспонаты. В итоге он монетизировал эту коллекцию, превратив в музей под открытым небом и сделав вход на территорию платным.
Кладбище автомобилей в США.
Большая часть представленных машин была произведена в начале 1970-х. Есть и уникальные «экспонаты» – например, старый школьный автобус и последний автомобиль Элвиса («Линкольн» 1977 года выпуска).
Кладбище трамваев в Пенсильвании
А в Пенсильвании есть удивительное, вызывающее сожаление и грусть кладбище трамваев.
Заброшенные трамваи. в американском лесу.
В 1990-х годах эти старые машины собирал местный пенсионер-энтузиаст. Он перевез на свой участок уже списанные образцы из разных депо страны, начал заботливо реставрировать их и передавать в музеи и частные коллекции.
Однако такая счастливая участь была уготована только нескольким машинам. Возможно, пенсионер умер, потому что теперь эта коллекция просто стоит и ржавеет, постепенно разрушаясь.
Кладбище поездов в Сербии
Если переместиться из Америки обратно в Европу, можно найти, например, такое место, как кладбище заброшенных поездов. Расположено оно в Белграде между станциями Земун и Земун поле.
Кладбище поездов: вид с высоты птичьего полета.
Почти все представленные электрички выпущены в 1980-х годах. Отработав свое, они были списаны, уступив место более современным поездам.
Многие стоящие здесь составы изрисованы граффити. Теперь это не просто кладбище старых машин, а еще и своего рода достопримечательность, популярная у местных и зарубежных фотографов.
А вот такие фото на этом кладбище сделал и разместил в своём ЖЖ фотограф и блогер с ником @voldema:
Поезд разрисован граффити.
Старая гвардия под Белградом.
Четыре кладбища с военной техникой
В качестве бонуса покажем еще кое-что интересное из России, а если конкретно, из Подмосковья и Питера. На первом фото – старые танки, сфотографированные в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники (Кубинка).
Танки в Кубинке.
Ещё на трёх фотографиях – старые вертолеты, «похороненные» под Санкт-Петербургом, где расположен авиаремонтный завод, отстойник самолетов музея ВВС в подмосковном Монино и вертолеты на стоянке списанной и ремонтируемой авиационной техники на авиационном заводе под Москвой.
Так выглядят отслужившие своё самолёты и вертолёты.
Подмосковное кладбище вертолётов.
Текст: Анна Белова
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