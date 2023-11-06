Где хоронят поезда, самолёты, корабли: Самые впечатляющие кладбища техники на планете глазами фотогр

Кладбища судов на Севере







Старая шхуна смотрится невероятно живописно.

Кладбище рыболовецких судов.

Кладбище кораблей в Приморье

Корабли покоятся в водах приморской бухты и рассмотреть их можно только с неба.

Кладбище авто в Джорджии

Кладбище автомобилей в США.

Кладбище трамваев в Пенсильвании

Заброшенные трамваи. в американском лесу.

Кладбище поездов в Сербии

Кладбище поездов: вид с высоты птичьего полета.

Поезд разрисован граффити.

Старая гвардия под Белградом.

Четыре кладбища с военной техникой

Танки в Кубинке.

Так выглядят отслужившие своё самолёты и вертолёты.

Подмосковное кладбище вертолётов.