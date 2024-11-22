Как живут взрослые сын и дочь Бодрова-младшего через 22 года после его гибели на перевале

Сергея Бодрова-младшего зрители запомнили и полюбили после выхода на экраны фильмов «Брат», «Брат-2», «Сестры»… Талантливый актер и режиссер погиб в 2002 году на Кавказе – во время съемок его очередного фильма на группу сошел ледник, людей долго искали, но все они в конце концов были признаны погибшими.
История любви
Сергей Бодров и Светлана. /Фото: соцсети
Когда не стало Сергея Бодрова, его жене Светлане было всего 35 лет. Их история любви достойна отдельного фильма – правда, о подробностях своего романа они никогда не рассказывали, потому что не любили делать свои чувства достоянием общественности.
Светлана окончила институт геодезии, но в 90-х невозможно было устроиться на работу по специальности. Череда случайностей привела к тому, что девушка оказалась на телевидении – стала администратором программы «Взгляд», а затем попала в «МузОбоз» и проработала там до самого закрытия программы.
Однажды Светлана отправилась на Кубу вместе с создателями программы «Взгляд». К тому времени ведущим «Взгляда» стал Сергей Бодров, успевший уже «засветиться» в фильме «Кавказский пленник». Только вот Светлана фильма не видела, поэтому не поняла, что перед ней – звезда. Тем не менее, молодые люди за время поездки на Кубу очень сблизились.
Позднее Сергей признавался Светлане в письме – у него такое чувство, будто они с ней близнецы, разлученные в детстве и встретившиеся спустя тридцать лет, настолько сильно их тянуло друг к другу.
Последний фильм
Светлана Бодрова в фильме "Брат"/Фото: кадр из фильма
Примерно тогда же Сергей познакомился с двумя парнями из Дагестана. Они рассказали ему историю, которая захватила молодого режиссера. Он решил снимать об этом фильм под названием «Связной». Несколько лет заняла подготовка, написание сценария, поиски актеров. Наконец, в сентябре 2002-го, через пару недель после рождения их сына Саши, Бодров улетел в Северную Осетию – чтобы приступить к работе над фильмом.
Трагедия
20 сентября случилось страшное: сошедший с гор ледник накрыл Кармадонское ущелье, в котором находилась съемочная группа. Светлана очень долго не хотела верить в то, что мужа больше нет. Она постоянно летала в Северную Осетию, добивалась продолжения поисков, но ничто уже не могло спасти ребят.
Ей оставалось лишь одно – продолжать жить. Жить без Сергея. Растить их детей, работать, общаться с друзьями… И она вскоре вышла на работу, режиссером в программу «Жди меня» – чтобы не сойти с ума от горя. И чтобы поднимать детей – пенсии по потере кормильца было явно недостаточно.
Вскоре Светлана сделала ремонт в квартире, которую они с Сергеем купили незадолго до его смерти. Обставила ее. Потом приобрела дачу – чтобы вывозить туда на лето сына и дочь. За прошедшие два десятилетия дети стали взрослыми. А сама Светлана так больше и не вышла замуж. Признается: такого, как Сергей, больше нет, а другого ей не нужно.
Ольга Бодрова – актриса, жена и мама
Ольга Бодрова в детстве с отцом./Фото: соцсети
Ольга похожа сразу и на маму – светлыми волосами, и на отца – ярко-голубыми глазами. Окончив школу, девушка подала документы в ГИТИС, но никому ни словом не обмолвилась – чья она дочь. Только потом окружающие узнали об этом – когда Оля, успешно сдав экзамены, стала студенткой.
Дело в том, что она убеждена: нельзя пробиваться в жизни за счет громкого имени отца, необходимо все делать самостоятельно. Оля не любит говорить о Сергее Бодрове ни с кем – ни с журналистами, ни с друзьями. Это – только ее, глубоко личное. Ей было всего четыре года, когда Сергея не стало.
Ольга Бодрова в фильме "Море волнуется раз"./Фото: кадр из фильма
Ольга смутно помнит отца: «Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле и пьет чай с лимоном, непременно из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего», - рассказывала девушка.
С 2020 года Ольга Бодрова – актриса московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Кроме того, она снялась в исторической драме «Калашников» и в фильме «Море волнуется раз», - эта картина принесла ей приз в номинации «За лучшую женскую роль» на фестивале «Кинотавр». В 2022-м вышел фэнтези-сериал с участием Ольги – «Карамора». Снялась актриса и в таких проектах, как «Велга», «Конец света», «Страсти по Матвею».
Ольга с мужем - Сергеем Быстровым./Фото: соцсети
Ольга замужем за актером Сергеем Быстровым – зрители могли видеть его в проектах «Ледокол», «В зоне доступа любви», «Мой парень – ангел». По сообщениям СМИ, в марте 2023 года у супругов родилась дочь, которой дали имя Любовь.
Александр Бодров – музыкант и борец за правду
Александр похож на своего отца - Сергея Бодрова./Фото: соцсети
Те, кто близко знал Сергея Бодрова, утверждают: его сын Александр очень напоминает отца всем своим обликом, движениями, выражением лица, жестами… «Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», - рассказывала Светлана.
Саша – музыкант. Он очень любит русский рок, впрочем, сам исполняет композиции в другом жанре – его привлекает рэп. В этом направлении он творит под псевдонимом sanCheezeS, и у него уже вышел первый альбом – «Рэп-мастерская». Кроме того, Сашу интересует история – он даже хотел поступать на исторический факультет МГУ, который когда-то окончил его отец. Многие композиции Александра имеют остросоциальную направленность, другие же наполнены лирическим смыслом.
Крестный отец
Растить и воспитывать детей Светлане помогал их крестный отец – журналист Сергей Кушнерев, создатель передачи «Жди меня», близкий друг Сергея Бодрова, который тоже сильно горевал после его гибели. Только с ним Светлана могла быть откровенной, только с ним она проживала свою боль, только ему доверяла свои мысли.
«Кушнерев действительно, не на словах, понимал, что я абсолютно живу этим, что в моей жизни Сережа — это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак. Что бы ни писали обо мне в газетах, как бы им ни хотелось какую-то новость получить», - признавалась вдова Бодрова.
В 2017-м ушел из жизни и Кушнерев – ему было всего 54 года. И это событие перевернуло очередную страницу в жизни семьи Сергея Бодрова: его вдова и дети потеряли самого близкого человека. И Светлана, и Ольга, и Александр по-прежнему предпочитают не выставлять свою жизнь напоказ: они честно делают свое дело, находя радость и утешение в общении с самыми близкими.
Светлана Бодрова с детьми./Фото: соцсети
