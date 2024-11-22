Как готовят печенье с предсказаниями, чтобы записка осталась целой, и у кого китайцы позаимствовали

Простое печенье с предсказанием внутри считается китайским, но в Китае его не продают по той причине, что оно придумано не там. Его корни происхождения идут из Японии от традиций буддистских монахов давать прихожанам «священный жребий» в храмах. Рисовые крекеры имеют историю как минимум столетней давности, и то, что они стали китайскими, вынужденная и случайная мера одновременно., а китайцы подхватили идею. Претерпел изменений и вкус крекера, но осталась незыблемой записка в нем. Если попадалось плохое пророчество, то японцы знали, как его нейтрализовать, а вот знают ли об этом другие – неизвестно.
Традиция подавать к чаю печенье с предсказаниями
Печенье с предсказаниями. / Фото: ru.pinterest.com
В конце трапезы во многих китайских ресторанах и чайханах, которые находятся в Америке, Франции, Италии и других странах, подают маленькое сложенное пополам печенье с запиской внутри. В нем предсказание на удачу. Часто носит просто формальный смысл, пожелание, совет или набор чисел. Его считают китайским печеньем, но турист, находясь в Китае, не сможет им полакомиться. А все по простой причине – о нем там даже и не слышали, потому что страна не является местом его происхождения. Такой конфуз произошел по воле случая и исторических событий. Но то, что оно действительно очень древнее, доказывают артефакты.
Подробное исследование решила провести аспирант Ясуко Накамати после того, как в ресторане «Большое яблоко» в Нью-Йорке его попробовала. Наслаждаясь блюдами в Чайнатауне, ей в конце трапезы подали печенье с предсказаниями. Она предполагала тогда, что это действительно их фишка, и была приятно удивлена.
Как появилось в Америке печенье с предсказаниями
Японский парк Золотые ворота в Сан-Франциско. / Фото: ru.pinterest.com
История печенья с предсказаниями хорошо прослеживается после 1920 года. А до этого упоминается только как прекрасное дополнение к чаю для посетителей Чайного сада в парке Золотые ворота в Сан-Франциско, собственником которого был Хагивара. Его внук через многие годы и рассказал, что традиция печь печенье с предсказаниями у них в семье была всегда. Тогда его выпекали в качестве приятного сюрприза и дополнения к зеленому чаю. Оно было с пикантной ноткой в чаепитии. Тогда печенье принималось просто как кулинарное изделие, и никто даже не думал его запатентовать. Потом оно претерпело изменения в рецептуре. Его сделали более сладким, чтобы подходило под вкус американцам.
Макото Хагивара был японским эмигрантом, приехавшим в Америку в 1914 году. Он открыл небольшое чайное заведение и внес в меню традиционное печенье соотечественников. Но события Второй мировой войны изменили многое, а особенно отношение к японцам. Их высылали из Америки или собирали в лагеря, поэтому закрывались заведения, которыми они владели. Остались работать китайцы, которые переняли традицию подавать к чаю бесплатное печенье с предсказаниями. Изделия также обрели популярность благодаря солдатам, которые в моменты переправки часто заходили в чайные китайские заведения и облюбовали интересное печенье.
Японский рисовый крекер "Цудзиура сенбей" превратился в сладкое печенье
Японское печенье сенбей, в которое добавляют разные дополнительные ингредиенты. / Фото: bokksu.myshopify.com
В Японии с разнообразием сладкой выпечки раньше были проблемы, а скорее оно просто было не актуально. Самое популярное печенье – сенбей, было рисовым крекером. Оно было с разным вкусом, но чаще пикантное и только изредка сладкое. Его подавали гостям к зеленому чаю в качестве непринужденной закуски и как угощение. В Японии сенбей крохотное печенье, которого хватает на один укус. Оно твердое и хрустящее, причем не является уличной едой. В него добавляют мирин, а иногда смазывают соевым соусом, что придает пикантности. Но можно даже просто посыпать солью, обернуть в нури.
Сладкий вариант сенбея существует с 737 года эпохи Тан. Хотя они по форме отличаются от привычных свернутых. Его еще называли «черепица для крыши», причем в его составе мог присутствовать картофельный крахмал или пшеничная мука. То печенье, которое сейчас привычно видеть, появилось в чайхане в городе Сока в период Эдо и распространилось по всей стране со вкусом соленого соевого соуса. Обычный сенбей – это тонкий плоский крекер, в котором могут запечь морепродукты: моллюски, креветки, он может быть с морской капустой, с рисовыми зернами, из пшеничной муки, сахарное.
Сенбей с пикантным и соленым вкусом. / Фото: ru.pinterest.com
Цудзиура сенбей – это тот же крекер, но уже с предсказаниями, и его начало нужно искать в храмах буддистских монахов. А то, что подают в китайских ресторанах по всему миру – адаптация традиционного японского печенья под вкус европейцев.
«Случайные предсказания» или «священный жребий»: омикудзи в буддистских храмах
Омикудзи - священное гадание у японцев. / Фото: tensaigakkou.ru
В храмах буддистских монахов человек мог за небольшое подношение получить печенье с предсказанием. Его называли «омикудзи», которое означает «священный жребий». Печенье каждый берет сам из коробки, поэтому выбор и является рукой судьбы. Все надеются получить хорошее известие, но вариантов несколько, среди них есть и печальный.
Омикудзи доступны во многих святилищах, предоставляя шанс человеку выбрать свою судьбу. Записки содержат большое, среднее и малое благословение, благословение на будущее и с текстом о несчастье. Они связаны с разными аспектами жизни: с деловыми и романтическими отношениями, финансами, путешествиями, желаниями, переездами, родами, болезнями и многим другим. Но можно представить себе состояние человека, которому выпало плохое предсказание. На этот счет у японцев существует метод, как от него правильно избавиться.
Записки с предсказаниями оставляют в храмах. / Фото: flickr.com
Записку, в которой был нежелательный контекст, привязывают в храме к специальной железной подставке, сетке. Считается, что материал может нейтрализовать действие. Второй способ – прибить к дереву, желательно сосне, потому что существует выражение-каламбур у японцев, когда слово «мацу» обозначает «ждать» и «сосна». Вот и получается, что привязывая записку к сосне, ей отсылается пожелание. Пусть неудача ждет у сосны, отдаляясь от того, кому предназначена.
Хорошее пожелание можно забрать с собой на память или также прикрепить к дереву или сетке в храме, но уже с другим умыслом – на удачу. Веря в то, что находясь в святилище, предсказание быстрее осуществится.
Как готовят печенье с предсказанием: почему записка остается целой
Печенье с предсказаниями. / Фото: podarkina.com
Печенье с предсказанием еще называют «утюжками», «копытцем», потому что на вид очень похоже на копытце маленького козленка, олененка. Вероятно, интересен и тот факт, как записка не размокает в сыром тесте и почему остается целой? Для сенбея используется способ приготовления, как и для вафель. Чтобы испечь печенье с предсказанием, существуют специальные формы, как вафельницы, с небольшим углублением посредине. Туда наливают сырое тесто, обжаривают, и еще горячим сворачивают, вставляя внутрь записку. Все нужно делать быстро, потому что застывшее крошится.
Для печенья берутся простые ингредиенты: мука, сахар, ваниль и кунжутное масло. В традиционном японском варианте ваниль и кунжутное масло заменено на мати и воду.
Приготовление печенья с предсказаниями. / Фото: coffmachines.ru
В начале XX века сенбеи с предсказаниями пекли вручную. Они подавались как приятный бонус к чаю, поэтому пекли в небольшом количестве. Но потом они стали популярны, и просто на плите испечь много было невозможно. О том, что Макото Хагивара был одним из первых, кто их выпекал в Америке, свидетельствуют инициалы его имени и фамилии на печенье, потому что они были и на формах.
«Утюжки» японцы называли «ката», и именно такую форму можно найти на старинных деревянных гравюрах. У японцев была своя система, чтобы не обжигать пальцы – они сгибали печенье палочками. Потом изобрели машину для массового производства, но существуют еще такие маленькие чайханы, в которых можно понаблюдать за ручным процессом выпечки и сразу же испытать свою удачу.
Печенье в виде утюжков, которое иногда принято называть ката. / Фото: ru.pinterest.com
О том, что печенье с предсказаниями очень популярно, говорит тот факт, что в год выпускается 3 млрд штук. В некоторых странах оно имеет другое название – в Перу «чифас», в Мексике его называют «счастливое тако».
