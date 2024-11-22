Как из-за 11-летней девочки у Линкольна появилась борода и пост президента

Иногда не достаточно создать свой образ, который нравится или нет себе и другим. Для привлечения внимания порой нужно сменить имидж, чтобы стать более заметным. Видимо, это интуитивно понимала маленькая девочка, которая посоветовала Линкольну отрастить бороду. Как показало время, она была права. Но, как оказалось, Линкольн умело подобрал фасон бороды, которую до этого не носил ни один американский президент.
Президентские выборы Линкольна: агитация, не приносящая успеха
Линкольн до того, как стал президентом. / Фото: ru.9unknownfacts.com
Президент Авраам Линкольн был самым «народным», «своим», потому что вышел из простой семьи без связей и достатка. Он смог добиться в жизни уважения и заслужить звание самого честного человека. Но на момент выборов не все поддерживали Линкольна, были такие округи, в которых даже в список кандидатов его фамилия не была внесена. Борьба была сложной, и Линкольну трудно было противостоять другим оппонентам.
Линкольн выигрывал в одном – он был компромиссной кандидатурой, которая бы удовлетворила разногласия разных партий. Противостояние или желание людей выбрать своего президента привело к тому, что на выборы пришло небывалое количество людей. Более 80% от всего населения высказали свое волеизъявление. Считается, что Линкольн прошел, потому что Демократическая партия не смогла выставить единого кандидата. Разногласия в партии подтолкнули выставить двух, что привело к заниженным показателям и открыло путь Линкольну. Ему все же было трудно, потому что в южных штатах он выиграл только в 2 округах из 996.
Совет отрастить бороду от девочки и успех на выборах
Повзрослевшая Грейс Беделл. / Фото: dzen.ru
Линкольн никогда не носил бороду и был гладко выбрит. Но его лицо было очень худым, что не добавляло ему шарма. Он создал себе образ умного человека, но имидж способен привлечь внимание и вызвать активность людей, что помогает управлять их поведением. Видимо, на интуитивном уровне это знала или чувствовала Грейс Беделл, потому что именно такого характера написала письмо Аврааму Линкольну, когда он баллотировался в президенты.
Письмо от Грейс было датировано 15 октября 1860 года. В нем она пишет, что отец приехал с ярмарки и привез две фотографии – ваше (Линкольна) и мистера Хэмлина. Она пишет, что ей всего 11 лет, маленькая девочка, но хочет, чтобы он (Линкольн) стал президентом. Может, она кажется немного дерзкой, что пишет такому великому человеку, но в их семье есть мужчины – братья и отец, которые пойдут на выборы. Часть из них точно будет голосовать за вас (Линкольна), но другие еще сомневаются. Далее Грейс советует отрастить бакенбарды, потому что всем дамам они нравятся, и если он последует совету, то попробует уговорить братьев. То же самое сделают другие женщины, когда вид изменится. Они будут просить своих мужей сделать выбор в вашу пользу. А сейчас у вас (Линкольна) лицо очень худое, и ему нужно придать мужественности. Бакенбарды или борода могли бы решить эту проблему.
Грейс спросила в письме, есть ли у Линкольна дочь такого же возраста, как она. И если да, то пусть по возможности ответит на письмо, потому что понимает степень занятости политика.
Ответ Авраама Линкольна на письмо Грейс
Авраам Линкольн - американский президент. / Фото: www.ebay.com
Политические выборы занимают много усилий и времени, и вряд ли бы кто-то обратил внимание на письмо девочки в этой суете. Но Линкольн был другим, ему не чужда была человеческая доброта, обходительность, поэтому он не только прочитал, но и ответил на письмо 19 октября.
Можно представить, как это письмо вызвало улыбку у Линкольна, но он не пожалел времени ответить на него. Он пишет, что «приятное письмо» получено, но не имеет дочерей, у него только три сына, хотя с радостью прочитал ее письмо. Его первая строка обращения: «Моя дорогая маленькая мисс» показывает, насколько вежливо и любяще он относился к каждому. Что касается бакенбард, то он признался, что никогда их не носил, и не представляет, как будет с ними выглядеть. И не покажется ли это глупым, чтобы сейчас их отрастить.
Линкольн не написал ничего конкретного, чтобы обидеть девочку, но уже через месяц был с небольшой бородкой, которая действительно изменила его черты лица. Хотя не всем это понравилось. Для бизнесмена из Спрингфилда, Милтона Бредли, это стало настоящей трагедией. Он выставил несколько снимков, на которых Линкольн чисто выбрит, подчеркивая, что именно такой образ ему подходит и такими всегда были американские президенты. Но борода Авраама уже мало кого задевала, и в отчаянии бизнесмен сжег тысячи его снимков.
Дальнейшая судьба истории с перепиской девочки и президента
Памятник Линкольну и Грейс. / Фото: patrickmurfin.blogspot.com
Со своей инаугурационной речью Линкольн побывал и в Вестфилде, где проживала Грейс. Он спросил, есть ли среди присутствующих Грейс Беделл, и когда она подняла руку, то позвал к себе на сцену. Он взял девочку на руки и сказал, что благодарен ей и обязан своими выборами. Этот момент позже был отражен в скульптуре, которую установили в Уэстфилде.
Письмо Грейс сохранилось, сейчас находится в исторической коллекции Бертона Публичной библиотеки Детройта. В 90-х годах оно было выставлено на продажу за 1 млн долларов. Тогда его приобрел коллекционер, который захотел остаться неизвестным.
Как оказалось, Грейс через 4 года еще раз писала Линкольну, но уже с просьбой устроиться на работу в каком-то финотделе министерства. Она писала, что слышала о том, что там получают хорошую зарплату. Она просто желает быть самостоятельной, жить на свои деньги и не быть обузой для родителей. Девушка напомнила о себе, о бороде, и высказала мысль, что такой человек, как Линкольн, не оставит письмо без ответа. В письме еще юной девочки прослеживался ум и тактичность взрослого человека. Ее рассуждения показывали, что они намного превышали взгляды сверстников. Но письмо осталось без ответа. Оно было найдено случайно историком Карен Нидлс в ворохе различных документов. Скорее всего, его не видел даже секретарь Линкольна, оно просто затерялось.
Как сложилась жизнь Грейс Беделл
Грейс Беделл замужем. / Фото: liveinternet.ru
В 17 лет Грейс вышла замуж за Джорджа Биллингса и переехала в штат Канзас. У них родился один ребенок, и прожила она долгую жизнь, скончавшись почти в 88 лет, не дожив до этой даты два дня. Но она осталась известной благодаря своему первому письму Линкольну. Этот текст написан на мемориале, открытом губернатором Канзаса в 1966 году.
Борода как способ избрания на пост в Гарденбурге
Гарденбург. / Фото: ru.wikipedia.org
В разные времена борода то признавалась, то ее пытались извести. Она была и символом значимости, и модой. Линкольн выиграл выборы, отрастив шкиперскую бороду, а у шведов была другая форма назначения бургомистра на пост. Интересный способ, посвященный воле судьбы или действиям блохи, был в городе Гарденбурге.
Когда приходило время выбора бургомистра, то кандидаты садились за стол и укладывали свои бороды на столешницу. В центр выпускали вошь, которая должна была забежать в чью-то бороду. Кого она выбирала, тот и становился начальником. При таких условиях борода, скорее всего, была длинной и пышной. Но у Линкольна была шкиперская борода, которая появилась случайно, и снова благодаря причудливому случаю.
Борода шкипера. / Фото: photocentra.ru
В средние века многие носили бороды разной формы и длины. Они менялись. Если аристократы и высшие чины предпочитали ухоженные, то моряки, например, не задумывались о ее чистоте, просто приглаживая рукой. Как-то в Англии появился указ – всем морякам выбрить растительность вокруг рта, потому что не слышны раздаваемые команды. Скорее всего, борода не влияла на звук или речь, но был указ, и его нужно было исполнять. Так и появилось волосяное обрамление скул, которое теперь считается универсальным. Эта форма бороды любое лицо помогает уравновешивать, и что самое главное – делает образ мужественным. Видимо, это и предполагала Грейс, когда посоветовала Линкольну отрастить бакенбарды.
