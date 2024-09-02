Похищение трупов: Преступление во имя прогресса Арт

Анатом 16-го века Андреас Везалий. | Фото: atlasobscura.com.

Рисунок скелета, сделанный Леонардо да Винчи. | Фото: ru.wikipedia.org.

Анатомическая лекция в Лейденском университете, Нидерланды, начало 17-го века. | Фото: atlasobscura.com.

Картина Рембрандта «Урок анатомии доктора Тюльпа» (1632). | Фото: atlasobscura.com.

Грабители могил в Шотландии. Трупы крались из могил и продавались для лекций по анатомии. | Фото: atlasobscura.com.

Мортсейфы на кладбище в Шотландии. | Фото: ru.wikipedia.org.

Студенты-медики играют в карты с «курящим» трупом, ок. 1890 г. | Фото: researchgate.net.

Секционный зал, ок. 1900 г. | Фото: atlasobscura.com.