17 интересных идей, превращения ненужных вещей в оригинальную мебель и предметы декора

Оригинальная мебель и предметы декора, сделанные из ненужных вещей.
Ненужные вещи в доме вовсе не обязательно выбрасывать. Значительной части из них наверняка можно найти новое применение. В доказательство этого утверждения стоит обратить внимание на снимки, собранные в нашем небольшом обзоре.
1. Контейнер для спичек
Очаровательный контейнер из жестяной банки.
Ненужные жестяные банки можно превратить в очаровательные контейнеры для хранения различных мелочей.
2. Цветочный горшок
Цветы в кирпиче.
Обыкновенные цветочные горшки - это, конечно, красиво, но не слишком оригинально. Выращивать небольшие растения или суккуленты можно в обыкновенном пустотельном кирпиче.
3. Свечи
Свечи в чашках.
Ненужные керамические или фарфоровые чашки можно заполнить воском и превратить их в потрясающие декоративные свечи.
4. Подставка для книг
Подставка из водопроводных труб.
Ненужные металлические трубы можно превратить в оригинальную и удобную подставку для книг. Такая, на первый взгляд, незначительная деталь подчеркнет оригинальность ее владельца.
5. Сказочный декор
Сказочный декор цветочных горшков и скворечников.
Кормушка для птиц и цветочные горшки, разукрашенные в стиле мультфильмов о Микки Маусе. Такой простой декор можно сделать на досуге вместе с детьми.
6. Подставка для канцтоваров
Подставки из клавиатуры.
Оригинальная подставка для канцтоваров, сделанная из старой ненужной клавиатуры.
7. Домик для любимца
Домик для домашнего любимца в кофейном столике.
Уютный домик для домашнего любимца, обустроенный в нижней части кофейного столика. Реализовать такую этею не так сложно, как кажется.
8. Сказочный домик
Сказочный домик из пластиковой бутылки.
Удивительный миниатюрный домик, облицованный мелкими камешками, станет прекрасным украшением сада и подойдет для веселых детских игр. Сделать его можно из обыкновенной пластиковой бутылки, которая, несомненно, найдется в каждом доме.
9. Часы
Настенные часы из барабана.
Из ненужного или испорченного барабана можно сделать великолепные часы, которые станут оригинальным украшением интерьера.
10. Кашпо
Кашпо из плетеной корзины.
Превратите плетеную корзину или ведро в необычное цветочное кашпо на ножках, украшенное деревянной фигуркой ламы.
11. Сухой бассейн
Сухой бассейн из ПВХ труб.
Хотите порадовать ребенка большим сухим бассейном для веселых игр с шариками? Сделать его можно из ПВХ труб и сетки.
12. Мини-бар
Мини-бар из старой гладильной доски.
Необычный мини-бар, который можно сделать из старой деревянной гладильной доски.
13. Кресло
Кресло из шины.
Уникальное кресло, сделанное из двух автомобильных покрышек и мягкой обивки.
14. Стеллаж
Большой стеллаж из деревянных ящиков.
Большой книжный стеллаж из обыкновенных деревянных ящиков - фантастическая и очень бюджетная идея, реализовать которую под силу любому мужчине. Главное, позаботится о надежной фиксации конструкции.
15. Детская кроватка
Кровать из поддонов.
На даче нет детской кровати - не беда. Сделать ее можно самостоятельно из нескольких деревянных поддонов. Такая кровать прекрасно впишется в интерьер, оформленный в деревенском стиле.
16. Панно
Панно из металлических крышек.
Не выбрасывайте металлические крышки - превращайте их в яркие настенные панно.
17. Настольная лампа
Настольная лампа из ПВХ труб.
Настольная лампа в стиле минимализм, которую можно сделать из ПВХ трубы, покрашенной аэрозольной краской.
