6 повседневных привычек, которые ускоряют старение

6 привычек, которые ускоряют старение
Новые морщины, уставший вид и увядающая кожа не порадуют ни одну женщину. Не зря некоторые барышни в паническом страхе старения начинают пользоваться антивозрастными кремами едва не в 18 лет. Что ж, ещё никому не удалось избежать старения. Но и вдаваться в крайности – лишнее. А вот избавиться от этих 6 не очень полезных привычек, которые вредят внешности, совсем не помешает.
Большинство из нас регулярно делает вещи из этого списка. И даже не подозревает, что тем самым день за днём приближает появление ранних морщин. Замените эти привычки на их полезные противоположности и постепенно вы заметите, что чувствуете себя лучше и моложе.
Что же забирает у вашего организма молодость?
1. Экстремальные диеты и несбалансированное питание
Редкая женщина всегда и полностью довольна своей фигурой. Если вы задались серьёзной целью подкорректировать форму, никогда не прибегайте к экспресс-диетам. Они сбивают обмен веществ, а в итоге вы загоняете свой организм в бесконечный цикл «набор веса – похудение – набор веса», так называемый «эффект йо-йо». Кожа не успевает адаптироваться к постоянным изменениям массы тела, теряет упругость и эластичность. А вернуть её ох, как непросто.
Решение: старо, как мир. Хотите похудеть – больше двигайтесь. Спортзал и пара остановок пешком каждый день принесут куда больше пользы, чем самая популярная диета. И не забывайте о принципах правильного питания. Если снижаете потребление калорий, делайте это постепенно, попутно дополняя свой рацион продуктами с высоким содержанием коллагена (мясо, морепродукты) и витамина С (черника, шпинат, цитрусовые, киви помогают усваивать коллаген). И не забывайте больше пить. Это пойдёт на пользу и коже, и самочувствию, и настроению.
2. Недостаток сна
Казалось бы, тоже отнюдь не новость. Но пренебрегая сном с юности, спустя годы начинаешь неизбежно жалеть об этом. В «режиме сна» происходит большинство процессов регенерации организма и кожных покровов. На этом принципе и основана эффективность ночных косметических средств. Регулярный недосып отразится на лице не только тёмными кругами под глазами, но и критическими изменениями pH-уровня кожи. Следствие – сухость и преждевременные морщины.
Решение: режим и только режим. Сон длиною в 8 часов продлевает молодость – доказано миллионами женщин. Приучите себя отправляться в постель и просыпаться в одно и то же время, с минимальными поправками даже в отпуск и выходные.
3. Сон на животе
Даже самый сладкий сон лицом в подушку утром обернётся отеками. Более того, в подобной позиции вы постоянно «вытираете» свою кожу наволочкой. Учитывая ночные процессы из пункта 2, это мешает нормальной регенерации и способствует появлению морщин.
Решение: сложно, но приучайте себя спать на спине. Если нужно, попросите даже кого-то присмотреть за вами и переворачивать в случае необходимости. Лучше уж крутиться полночи, как уж на сковородке, чем проспать 6-8 часов на одной щеке или лицом в подушку.
4. Привычка пить через соломинку
Звучит даже забавно, но последствия этой привычки могут быть не такими уж весёлыми. Любите ли вы попивать коктейли через соломинку, потому что это «прикольно» выглядит или потому, что боитесь зубного налёта – не важно. Вне зависимости от причин эта привычка провоцирует образование морщин в уголках губ.
Решение: вместо очередного коктейля в кафе больше беседовать с друзьями или целовать свою вторую половину.
5. Не носить солнцезащитные очки
3 слова: морщины вокруг глаз.
Решение: как минимум в солнечное время года, тем более на пляж – без этого аксессуара даже не выходите из дома. Вы же не часто забываете захватить телефон, кошелек или ключи, верно?
6. Не пользоваться солнцезащитными средствами или заменять их макияжем
Благодаря женским журналам, форумам и прочим достижениям цивилизации дамы уяснили, что ультрафиолет ускоряет процесс старения кожи. Потому не забывают прихватить лосьон с UF-фильтрами на пляж или выбирают тональный крем и пудру с SPF. К сожалению, солнцезащитные компоненты в декоративной косметике – не панацея. Более того, летом от тональных средств лучше и вовсе отказаться.
Решение: крем для лица и зоны декольте с SPF 25 или выше должен арендовать место в вашей косметичке круглогодично. Наносите его после базового ухода даже под макияж.
