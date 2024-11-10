25 самых забавных и нелепых краудфандинговых кампаний

Самый дорогой картофельный салат и другие забавные проекты.
Со времен своего появлении в Интернете, краудфандинг стал очень распространенным и популярным явлением. GoFundMe, IndieGoGo и Kickstarter помогли собрать деньги на действительно очень интересные и полезные старт-апы. Однако, зачастую встречаются попросту смешные и нелепые кампании.
1. Вернуть с Марса!
Вернуть с Марса!
Согласно сюжета фильма "Марсианин" Мэтта Дэймона оставили на Марсе, посчитав, что он погиб. На краудфандинговой площадке вскоре после премьеры фильма появилась кампания по сбору средств, чтобы вернуть звезду кино обратно на Землю.
2. Кошачий календарь
Кошачий календарь - самый удивительный в мире.
Кейт Фанк, Бреннан Гро и черный кот по имени Aс сделали "самый удивительный в мире кошачий календарь. Чтобы закончить создание этого календаря и начать выпускать его массово, была запущена краудфандинговая кампания. Хотя нужно было собрать всего $ 3 500, в конечном итоге пожертвования составили более $ 25 000.
3. Кофейная зубная паста
Кофейная зубная паста.
Если не выпить с утра чашку кофе, весь день может пойти под откос. С кофейной зубной пастой Power Energy утреннюю дозу кофеина не пропустишь никогда.
4. Увеличение груди
Верни мне уверенность!
Эта девушка хочет вылечиться от "неуверенности" и "почувствовать себя снова живой". Для этого ей нужно собрать через краудфандинг средства на увеличение груди.
5. Вернуть футболиста
Что не сделаешь для любимого футболиста!
Одна из фанатов профессионального игрока в американский футбол Тима Тибоу запустил кампанию, чтобы выкупить команду Florida Gator. А делается это для того, чтобы вернуть Тибоу в состав команды.
6. Перевод да эмодзи
Перевод да эмодзи.
Фред Бенсон решил перевести роман "Моби Дик" на язык эмодзи (т. е., язык идеограмм и смайликов). Его нелепый проект на Kickstarter оказался успешным. Как гласило описание кампании Бенсона, подобный проект сможет "противостоять общим тревогам о будущем самовыражения человечества".
7. Статуэтка кандидата в президенты
Статуэтка кандидата в президенты.
Чтобы "сделать реальных людей и малый бизнес ближе к политике," FCTRY запустил кампанию на Kickstarter. Деньги собираются на то, чтобы разработать и распространить фигурку кандидата в президенты США Берни Сандерса.
8. Погасить долги звезды
Погасить долги звезды.
Фанат Канье Уэста запустил кампанию по сбору средств после того, как услышал, что долги певца превышают $ 53 млн. Беда в том, что Канье не нужны деньги. В конце концов, фанат передал собранные деньги на финансирование искусства в школах.
9. Святая ложь
К музыке через ложь.
Лиам Перри и Джейми Джонсон соврали компании-продюсеру блек-метала насчет того, что у них уже есть сложившаяся группа. В итоге, они пошли на Kickstarter, чтобы собрать средства и превратить свою ложь в реальность.
10. Буррито с курятиной
Хочу буррито!
Следующая кампания была предназначена для того, чтобы... графически отобразить всю прелесть буррито с курятиной. Видимо, человеку, который запустил ее, просто не хватало денег на буррито.
11. NoPhone
NoPhone - просто кусок пластмассы.
NoPhone – по сути, критика современного общества, которое полностью зависимо от мобильных телефонов. Тем, кто пожертвует деньги, команда NoPhone пришлет кусок пластика, очень похожего на настоящий телефон. Правда, он ничего не умеет... ведь это просто кусок пластика.
12. Телефоно-кукла
Телефоно-кукла.
Как будто мании смартфонов недостаточно, один предприимчивый человек придумал дизайн крошечных смартфонов для кукол своей дочери. На Kickstarter он запустил кампанию, чтобы "усовершенствовать дизайн этого телефона и создать модель с функционирующим экраном и, возможно, технологией Bluetooth".
13. Зрелищ!
Самая ленивая мама.
Ещё одна мама хотела собрать $ 350, чтобы сводить своих детей в местный парк развлечений. Ее раскритиковали за лень, а необходимая сумма так и не собрана.
14. Картонный бюст
Картонный бюст за $18.
Стремясь воссоздать бюст известной актрисы Беа Артур, пользователь Kickstarter Жюль успешно насобирал $ 18, чтобы купить 12 стаканов чая со льдом в McDonalds. Он разорвал пустые стаканы, после чего из этого картона сделал бюст Беа.
15. Бутерброды со святым ликом
Бутерброды со святым ликом.
Некие Роб и Мэг начали кампанию на Kickstarter, которую назвали Grilled Cheesus. А собираются они выпускать электронный пресс для сэндвичей с сыром, который оставляет на бутербродах тиснение лика Иисуса Христа.
16. Хочу написать мангу!
Хочу написать мангу!
На краудфандинге уже начали появляться и люди, которые мечтают стать великими писателями комиксов. К примеру, один студент хотел создать мангу о неудачнике, который спасает Вселенную.
17. Подайте лысому на шапку!
Подайте лысому на шапку!
Лысые люди, может быть, поймут этого человека. Он жалуется на то, что ему становится холодно без шапки и собирает деньги... на шапку.
18. Сайт знакомств с комментариями родителей
Один папа настолько волновался о том, кто его дочь встречалась с незнакомым ему парнем, что начал собирать деньги на создание сайта знакомств для подростков. На нем родители могли бы писать отзывы о бывших бойфрендах и подружках своих детей.
19. Готов на всё!
Готов на всё!
Для того чтобы собрать деньги для своей благотворительной организации, Кевин Хебеом Уолмерс пообещал съесть целый галлон кимчи в прямом эфире. Как сказал Кевин, "Я морально и физически готов на это, если мне пожертвуют необходимую сумму".
20. Выкупить вещи звезды
Выкупить вещи звезды
Обезумевший фанат эстрадного исполнителя Принца начал кампанию, чтобы собрать $ 470 млн. Он хотел на эти деньги выкупить имущество Принца и сохранить его "самые ценные сокровища".
21. Побывать на похоронах
Побывать на похоронах.
Еще один фанат Принца собирал деньги на то, чтобы присутствовать на похоронах звезды. Есть только одна маленькая проблема. Принц написал в завещании, чтобы его кремировали без церемонии похорон.
22. Пьяные новости
Пьяные новости
Следующая кампания на Kickstarter понравится тем, кто считает обычные новости скучными. При сборе достаточной суммы они обязались сделать выпуски новостей два раза в неделю, где все журналисты были бы вусмерть пьяными.
23. 40 порций наггетсов
40 порций наггетсов.
Майкл Паник из Джексонвилля, штат Алабама, был потрясен, когда его кампания по сбору средств на МагНаггетсы стала успешной. Ему пожертвовали денег, достаточных на покупку 40 порций наггетсов.
24. Надписи в небе
Надписи в небе.
Юморист Курт Браунохлер решил для своей очередной шутки собрать деньги на краудфандинговой площадке. Ему пожертвовали более $ 6000, чтобы написать в небе над Лос-Анджелесом "Как мне приземлиться?.
25. Самый дорогой картофельный салат
Самый дорогой картофельный салат
Зак Браун был обычным человеком с обычной мечтой: сделать картофельный салат. Хотя он хотел насобирать всего $ 10, кампания закончилась, собрав более $ 60 000.
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