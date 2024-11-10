С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...
  • Maxim
    В Германии на питомцев - налог на роскошь...Скрытые способнос...

Почему великий Бах всегда носил с собой маленький кинжал, и За что ему мстили ученики



Гениальность Себастьяна Баха была неоспорима, как и черты его характера. В юности он уже отлично разбирался в музыке, показывая виртуозность игры, но от этого страдали те, кто играл с ним рядом. Терпимость ко многим вещам могла в один миг смениться на взрыв негодования из-за малейшего промаха. Он запускал своим париком в органиста, кричал на учеников, а те старались подкараулить его на улице.
Из дома Себастьян Бах стал выходить с маленьким кинжалом, и для этого были веские причины.

Несдержанность и взрывной характер Себастьяна Баха


Себастьян Бах. / Фото: waronline.org

Себастьян Бах. / Фото: waronline.org


Себастьян Бах известен как великий композитор, хотя многие его труды не сохранились, потому что люди поздно оценили его гениальность. Он имел идеальный слух, и это хотели доказать ученые по строению его черепа, но оказалось, что его могила неизвестна. Однако речь немного о другом. О том, что в нем жило как будто два человека. Один – сострадательный, внимательный, щедрый и справедливый. Другой – просто с несносным характером.

В него как будто вселялся бес, потому что в мгновения гнева он ничего не видел и не слышал. Мог наговорить кучу неприятных слов, оскорбить и даже запустить чем-то. Это чаще происходило, когда он пытался отстоять правоту своих взглядов. Из тихого и спокойного человека в одно мгновение он превращался в разозленного буйвола.

Бах преподаватель музыки в храме


Себастьян Бах в молодости. / Фото: dzen.ru

Себастьян Бах в молодости. / Фото: dzen.ru

По окончании школы Себастьяну Баху в 18 лет было предложено занять должность органиста в Зангерхаузене, но он отказался. Тогда его устроили в капеллу герцога Иоганна Эрнста в Веймаре. Там Себастьян пробыл 7 месяцев, при чем до конца не понятна роль его занятий, но о нем пошла слава как о виртуозном клавишнике.
Это привело к тому, что его попросили осмотреть орган, который устанавливали в Новой церкви и после дать концерт. Так Бах в 1703 году перебрался работать в эту церковь, которая со временем будет именоваться как церковь Баха. Ему дали хороший оклад, несложные обязанности и новый орган для игры.

Себастьян был не одним музыкантом в этой церкви. Были еще и другие, с которыми сложились натянутые отношения, из-за чего впоследствии возник конфликт между знаменитым композитором и властями. Не помогла даже лояльность работодателя, потому что Бах проявлял большую несдержанность к музыкантам, с которыми приходилось сотрудничать. Он слышал, как они делают ошибки, играя на инструментах, и это его выводило из себя.

Месть учеников и коллег-музыкантов


Себастьян Бах виртуозно играл на органе. / Фото: dzen.ru

Себастьян Бах виртуозно играл на органе. / Фото: dzen.ru

Как-то после очередной игры Бах назвал Гейерсбаха «циппелевым фагонистом». Это было большим оскорблением. Поэтому Гейерсбах как-то вечером, вооружившись палкой, подкараулил Себастьяна и пошел за ним. Все обошлось, но Бах подал на него жалобу. Того оправдали, сделав только выговор. А Баху указали, что нужно быть терпимее к окружающим и не требовать от учеников того, на что они не способны. С того момента Себастьян стал из дома выходить, вооружившись небольшим кинжалом, чтобы была возможность отбиваться от обидчиков.

Проявление моментального гнева видно по одному случаю в церкви св. Фомы. Там работал почтенный и хороший органист Гернер. Как-то на одной из репетиций Баху что-то не понравилось. Он сорвал с себя парик и бросил его в Гернера, закричав, что ему лучше бы шить сапоги, чем играть на органе.

Однако сварливость и вспыльчивость Баха прекрасно уживались у него с добротой, которая была действительно искренняя. Поэтому взрослые ученики, хоть и натерпелись от его взрывного характера, любили своего учителя, который потом чистосердечно раскаивался в своем поведении. За них Бах мог стоять горой и готов был каждому найти работу, написать рекомендательное письмо, чтобы они смогли устроиться.

Себастьян Бах: справедливость превыше всего


Себастьян Бах за клавесином. / Фото: fambio.ru

Себастьян Бах за клавесином. / Фото: fambio.ru

В великом композиторе не было и капли тщеславия. Он мог принять гостя и слушать его игру часами. При этом не показывал даже малейшим жестом, что игра его не устраивает, или что у него на это нет времени. Даже когда те пытались показать свое превосходство и поучали детей Себастьяна, он никак не реагировал, понимая, что перед ним гость. Себастьян мог до конца дослушать музыку, нравоучения и вежливо попрощаться с ним, не поведя даже бровью.

Но такое поведение было ему свойственно, когда касалось его умений и знаний. Он не любил выставлять напоказ свою гениальность и не поддерживал разговор, если его начинали хвалить. Поэтому слухи о том, что он переодевался в простую одежду и напрашивался в церковь играть на органе, чтобы его потом похвалили за виртуозность – полная чушь. Об этом писал Форкель и старшие сыновья Баха.

Композитора часто приглашали в качестве эксперта, когда настраивали орган, и все знали силу его прямоты, и в какой-то степени ее опасались. Он был строг до каждой мелочи, которая не могла ускользнуть от его идеального слуха. Но эта добросовестность делала его нелицеприятным человеком, и после такого друзей не добавлялось, если не сказать наоборот – их становилось меньше.

В 1729 году проходил конкурс на место органиста в церкви св. Фомы. На него среди прочих мастеров пробовались Гернер, давний враг Баха, и Шейбе – сын друга композитора. Но Бах отдал предпочтение Гернеру, нажив еще одного врага, хотя с отцом Шейбе (мастер по органам) все же остались приятелями. Несмотря на то что Бах сильно недолюбливал Гернера из-за его высокого самомнения, и был неприятен, справедливо отметил его искусство играть на органе.
Себастьян Бах. / Фото: dzen.ru

Себастьян Бах. / Фото: dzen.ru

Его сильной чертой характера была скромность. Если приходилось к нему обращаться в письменной форме, то писал почтительно. Хотя, если стереть пафосные выражения, то прямой смысл состоял в том, что он обращается к королю как к равному. А все остальные эпитеты – знак вежливости. С теми, кто стоял над ним, он всегда был оскорбительно горд, но никогда не давал почувствовать свое превосходство тем, с кем просто встречался по жизни. Даже на вопрос, как он достиг совершенства в музыке, отвечал, что просто был очень прилежным, и это под силу каждому.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
герцог иоганн эрнстinstagram (инстаграм), социальная сетьшейбецерковь имени бахасебастьян бахновая церковь
наверх