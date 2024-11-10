Почему великий Бах всегда носил с собой маленький кинжал, и За что ему мстили ученики

Гениальность Себастьяна Баха была неоспорима, как и черты его характера. В юности он уже отлично разбирался в музыке, показывая виртуозность игры, но от этого страдали те, кто играл с ним рядом. Терпимость ко многим вещам могла в один миг смениться на взрыв негодования из-за малейшего промаха. Он запускал своим париком в органиста, кричал на учеников, а те старались подкараулить его на улице.
Несдержанность и взрывной характер Себастьяна Баха
Себастьян Бах. / Фото: waronline.org
Себастьян Бах известен как великий композитор, хотя многие его труды не сохранились, потому что люди поздно оценили его гениальность. Он имел идеальный слух, и это хотели доказать ученые по строению его черепа, но оказалось, что его могила неизвестна. Однако речь немного о другом. О том, что в нем жило как будто два человека. Один – сострадательный, внимательный, щедрый и справедливый. Другой – просто с несносным характером.
В него как будто вселялся бес, потому что в мгновения гнева он ничего не видел и не слышал. Мог наговорить кучу неприятных слов, оскорбить и даже запустить чем-то. Это чаще происходило, когда он пытался отстоять правоту своих взглядов. Из тихого и спокойного человека в одно мгновение он превращался в разозленного буйвола.
Бах преподаватель музыки в храме
Себастьян Бах в молодости. / Фото: dzen.ru
По окончании школы Себастьяну Баху в 18 лет было предложено занять должность органиста в Зангерхаузене, но он отказался. Тогда его устроили в капеллу герцога Иоганна Эрнста в Веймаре. Там Себастьян пробыл 7 месяцев, при чем до конца не понятна роль его занятий, но о нем пошла слава как о виртуозном клавишнике.
Себастьян был не одним музыкантом в этой церкви. Были еще и другие, с которыми сложились натянутые отношения, из-за чего впоследствии возник конфликт между знаменитым композитором и властями. Не помогла даже лояльность работодателя, потому что Бах проявлял большую несдержанность к музыкантам, с которыми приходилось сотрудничать. Он слышал, как они делают ошибки, играя на инструментах, и это его выводило из себя.
Месть учеников и коллег-музыкантов
Себастьян Бах виртуозно играл на органе. / Фото: dzen.ru
Как-то после очередной игры Бах назвал Гейерсбаха «циппелевым фагонистом». Это было большим оскорблением. Поэтому Гейерсбах как-то вечером, вооружившись палкой, подкараулил Себастьяна и пошел за ним. Все обошлось, но Бах подал на него жалобу. Того оправдали, сделав только выговор. А Баху указали, что нужно быть терпимее к окружающим и не требовать от учеников того, на что они не способны. С того момента Себастьян стал из дома выходить, вооружившись небольшим кинжалом, чтобы была возможность отбиваться от обидчиков.
Проявление моментального гнева видно по одному случаю в церкви св. Фомы. Там работал почтенный и хороший органист Гернер. Как-то на одной из репетиций Баху что-то не понравилось. Он сорвал с себя парик и бросил его в Гернера, закричав, что ему лучше бы шить сапоги, чем играть на органе.
Однако сварливость и вспыльчивость Баха прекрасно уживались у него с добротой, которая была действительно искренняя. Поэтому взрослые ученики, хоть и натерпелись от его взрывного характера, любили своего учителя, который потом чистосердечно раскаивался в своем поведении. За них Бах мог стоять горой и готов был каждому найти работу, написать рекомендательное письмо, чтобы они смогли устроиться.
Себастьян Бах: справедливость превыше всего
Себастьян Бах за клавесином. / Фото: fambio.ru
В великом композиторе не было и капли тщеславия. Он мог принять гостя и слушать его игру часами. При этом не показывал даже малейшим жестом, что игра его не устраивает, или что у него на это нет времени. Даже когда те пытались показать свое превосходство и поучали детей Себастьяна, он никак не реагировал, понимая, что перед ним гость. Себастьян мог до конца дослушать музыку, нравоучения и вежливо попрощаться с ним, не поведя даже бровью.
Но такое поведение было ему свойственно, когда касалось его умений и знаний. Он не любил выставлять напоказ свою гениальность и не поддерживал разговор, если его начинали хвалить. Поэтому слухи о том, что он переодевался в простую одежду и напрашивался в церковь играть на органе, чтобы его потом похвалили за виртуозность – полная чушь. Об этом писал Форкель и старшие сыновья Баха.
Композитора часто приглашали в качестве эксперта, когда настраивали орган, и все знали силу его прямоты, и в какой-то степени ее опасались. Он был строг до каждой мелочи, которая не могла ускользнуть от его идеального слуха. Но эта добросовестность делала его нелицеприятным человеком, и после такого друзей не добавлялось, если не сказать наоборот – их становилось меньше.
В 1729 году проходил конкурс на место органиста в церкви св. Фомы. На него среди прочих мастеров пробовались Гернер, давний враг Баха, и Шейбе – сын друга композитора. Но Бах отдал предпочтение Гернеру, нажив еще одного врага, хотя с отцом Шейбе (мастер по органам) все же остались приятелями. Несмотря на то что Бах сильно недолюбливал Гернера из-за его высокого самомнения, и был неприятен, справедливо отметил его искусство играть на органе.
Себастьян Бах. / Фото: dzen.ru
Его сильной чертой характера была скромность. Если приходилось к нему обращаться в письменной форме, то писал почтительно. Хотя, если стереть пафосные выражения, то прямой смысл состоял в том, что он обращается к королю как к равному. А все остальные эпитеты – знак вежливости. С теми, кто стоял над ним, он всегда был оскорбительно горд, но никогда не давал почувствовать свое превосходство тем, с кем просто встречался по жизни. Даже на вопрос, как он достиг совершенства в музыке, отвечал, что просто был очень прилежным, и это под силу каждому.
