Зачем советским космонавтам выдавали охотничий дробовик и еще 3 странных реальных факта об оружии

С созданием и использованием большинства образцов известного и не очень оружия связано множество историй и интересных фактов, о существовании которых большинство людей даже не подозревает. Иногда оружие всплывает в самых неожиданных местах и ситуациях, порой используется каким-то нестандартным способом, а время от времени само превращается в исторический объект.
1. Компания «Мосберг» создала арсенал для зомби-апокалипсиса
Винтовка 500 Chainsaw ZMB./ Фото: athlonoutdoors.com
O.F. Mossberg & Sons – большая и серьёзная оружейная компания, которая работает уже более ста лет и имеет солидную репутацию. Она занимается выпуском стрелкового оружия и аксессуаров к нему, а её винтовки известны по всему миру. Тем не менее это не помешало компании выпустить «оружие против зомби». В то время была очень популярной тематика зомби-апокалипсиса, навеянная многочисленными играми и фильмами, и американский производитель решил последовать этому сомнительному тренду.
Винтовка 464 ZMB./ Фото: athlonoutdoors.com
Согласно канонам, дробовик – лучший для этого вид оружия, а винтовку вообще оптимизировали в тактическом стиле. Ей достался телескопический регулируемый приклад, пламегаситель, волоконно-оптический прицел, планка Пикатинни на цевье и отделка из тёмного металла. В конечном итоге затея эта вызвала много негатива среди общественности: винтовки эти у многих ассоциировались с играми, поэтому были серьёзные опасения, что с ними будут играть и в реальной жизни.
2. Ружьё КС-23 – это не стрелковое оружие, а артиллерия
Российская винтовка КС-23./ Фото: dzen.ru
КС-23 – известное в России ружьё, на основе которого впоследствии создали целую серию стрелкового оружия. Изначально его разрабатывали для сил МВД, а из-за специфики применения для него выпустили линейку боеприпасов, как боевых, так и травматических с забавными названиями, например учебный «Привет». Это оружие применялось и до сих пор применяется очень широко, а те, кому довелось его использовать, наверняка удивятся, узнав, что за плечами таскали артиллерию.
Российская винтовка КС-23./ Фото: img.5-tv.ru
Именно к артиллерии причисляется винтовка КС-23 из-за своего калибра, он равен 23 миллиметрам. Такая «неровная» цифра получилась из-за нарезного ствола, и три миллиметра как раз уходят на погружение в нарезы. Вот благодаря им винтовка и считается артиллерией, впрочем, как и всё оружие, чей калибр больше 20 миллиметров. Впрочем, с пушками у винтовки действительно есть нечто общее. Как сейчас их изготавливают, сказать сложно, но раньше для них использовали стволы от авиационных пушек, обработанные и укороченные.
3. Адвокат в Канаде застрелился (правда, случайно) в попытке выиграть дело
Адвокат Клемент Лейрд Валландигэм./ Фото: wikipedia.com
Наверное, Клемент Лейрд Валландигэм был самым невезучим адвокатом за всё время существования этой профессии. В 1871 году он находился в Канаде, куда бежал из-под домашнего ареста в Соединённых Штатах, и взялся защищать предполагаемого убийцу. Считалось, что тот ворвался в бар отеля, затеял драку и застрелил своего «злейшего» знакомого. Правда, была одна странность: звук выстрела все слышали приглушённым. Адвокат предположил, что выстрел сделал пострадавший сам в себя прямо из собственного кармана, когда пистолет запутался в брюках. Адвокат попытался доказать это в суде, сунул пистолет в свой карман и попробовал его вытащить из неудобного положения. К сожалению, адвокат оказался прав, а пистолет – заряжен. Клемент Лейрд Валландигэм получил собственную пулю и на следующий же день скончался в больнице. Впечатлённый представленными доказательствами, суд полностью оправдал подозреваемого.
4. Для космонавтов делали фантастическое оружие
Пистолет ТП-82./ Фото: fishki.net
До 2007 года включительно российских (советских) космонавтов на полном серьёзе снабжали оружием. Правда, нестандартным. Это был самый настоящий обрез ТП-82, который разрабатывался специально для астронавтов, и выполнял функции оружия последнего шанса. Его главным предназначением была защита от диких зверей и, возможно, охота, если космонавту потребовалось бы некоторое время провести одному в дикой местности. Ведь посадочный модуль могло занести далеко в степь или в тайгу, куда добраться было бы очень сложно. В свою очередь, столь необычный пистолет обладал большой останавливающей силой за счёт охотничьих патронов 12-го калибра и мог даже выстрелить пулей. Правда, только один раз. Все три его ствола приходилось перезаряжать вручную.
Лазерный пистолет./ Фото: habr.com
Куда большей экзотикой был лазерный пистолет, который предназначался для выведения из строя оптических приборов противника. Ну или для поражения вражеских астронавтов, им всего-то нужно было «засветить» в глаз. В прямом смысле. В качестве патрона использовалась сантиметровой толщины лампочка, где с ярчайшей вспышкой сгорала циркониевая фольга, а стрелял он на расстоянии 20 метров. Вот только исследования, начатые в начале 1980-х годов, не завершили, но всё-таки создали рабочий прототип.
