Как маленькая слабость любимого сына Чингизхана помешала ему покорить Европу

Все понимают, каково быть отпрыском великого человека. Огромная ответственность, которая грозит раздавить своего обладателя, если он не окажется более великим чем его предок. Поначалу Угедею вообще не светил трон. Страшие братья устроили безобразную драку прямо на глазах у Великого хана, осыпали друг друга оскорблениями и Чингисхан решил передать империю своему третьему сыну — Угедею.
Как третий сын стал наследником
Угедей-хан родился около 1186 года. Он стал третьим сыном великого монгольского завоевателя Чингисхана. Его матерью была Борте-хатун, первая жена Великого хана. Говорят, что Угедей был любимчиком отца, но наследником он стал даже не поэтому, а потому что его старшие братья, Джучи и Чагатай, враждовали друг с другом.
Угедей-хан. / Фото: assassinscreed.fandom.com
Перед вторжением в государство Хорезмшахов Чингисхан созвал свою семью на курултай, чтобы выбрать себе преемника. Как старший, Джучи должен был стать наследником своего отца. Однако второй сын Чингисхана, Чагатай, отказался признать это. Братья подрались прямо в ханском шатре и Чингисхан назначил своим преемником Угедея. Великий хан прекрасно понимал, что именно Угедей наиболее способный политик из троих его сыновей, а значит способен удержать в руках могущественную империю своего отца.
Угедей был очень способным и харизматичным политиком. / Фото: commons.wikimedia.org
Первые победы Угедея
Угедей был талантливым полководцем. Он вместе с отцом был в походе против династии Цзинь, также принимал участие в завоевании Хорезма. Во время осады Самарканда Угедей был назначен командующим, как раз из-за того, что его братья в очередной раз поссорились, не сойдясь во мнениях по поводу военной стратегии. Они подрались, а командовать стал их младший брат. Решение оказалось блестящим - город в итоге был захвачен и полностью разрушен.
Чингисхан умер в 1227 году и два года после этого правил его младший сын Толуй в качестве регента. Потом новым каганом Монгольской империи был провозглашён Угедей. Талант политика помог Угедею сохранить единство государства после смерти Чингисхана. Благодаря тому, что внутри империи царил порядок и стабильность, новый хан смог больше сосредоточиться на внешних врагах, расширении границ и удержанию уже завоёванных территорий.
Угедей мог сосредоточиться на завоеваниях новых территорий. / Фото: assassinscreed.fandom.com
Великий Хан Угедей
Монгольская империя продолжала свои победные завоевания. В 1234 году под её натиском пала династия Цзинь. После этого Угедей обратил своё внимание на соседнюю династию Южная Сун и немедленно выступил против неё в поход. Правда, добиться окончательного её поражения монголы смогли лишь спустя несколько десятилетий после смерти Угедея. Также, как и начатая военная кампания против Кореи, увенчалась успехом много позже гибели хана.
Коронация Угедей-хана, 1229 год. / Фото: commons.wikimedia.org
Угедей продвигался далее, завоевав Персию, а потом отправившись в поход против русских князей. Яростное сопротивление не помогло. Киев пал в 1240 году и был полностью разграблен монголами. Угедей продолжил своё победоносное продвижение на Запад, вторгшись в Центральную Европу. Он был намерен покорить весь континент, вплоть до «Великого моря», то есть Атлантического океана.
Монгольское войско захватывает русский город. / Фото: commons.wikimedia.org
Именно при этом правителе происходили главные завоевания и были присоединены территории, которые в будущем станут Золотой Ордой. Однако Угедей прославился не только военными достижениями. Он построил Каракорум — город, который стал столицей Монгольской империи. В его строительстве были задействованы лучшие архитекторы империи. Государство при Угедее процветало. Он был весьма благоразумным правителем. Чтобы поднять разрушенную экономику завоёванных стран, Великий хан снижал налоги, а во главе ставил компетентных управленцев.
Угедей-хан был очень щедрым и добрым. Он никогда не скупился на подарки своим приближённым и не был заносчивым. К сожалению, у хана был один недостаток — очень уж он любил выпить. Когда лекари посоветовали ему меньше пить, то остроумный каган уменьшил количество выпиваемых чаш, но увеличил их объём.
Смерть Угедея спасла Европу
В декабре 1241 года, когда всё было готово к вторжению в Западную Европу, Угедей-хан внезапно скончался во время очередной попойки. Великий хан победил полмира, но проиграл решающую битву с «зелёным змием». Военачальники, которые уже были на подходе к Вене, где их ожидали трясущиеся от страха жители, неожиданно узнали о кончине своего хана. Командиры сразу же развернули войска и вернулись в Монголию. Так смерть правителя монголов спасла Европу от завоевания. Если бы он не умер столь неожиданно, то, как говорят практически все историки, он завоевал бы если не всю Европу, то большую её часть. После этого Монгольская империя больше так и не смогла продвинуться дальше на Запад.
Статуя Угедей-хана в Монголии. / Фото: commons.wikimedia.org
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