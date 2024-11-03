Интересные факты о картине «Звездная ночь» Винсента Ван Гога

Картину «Звездная ночь» Винсента Ван Гога многие называют вершиной экспрессионизма. Любопытно, что сам художник считал ее крайне неудачной работой, да и написана она была в момент душевного разлада мастера. Что же такого необычного в этом полотне – попробуем разобраться далее в обзоре.
«Звездную ночь» Ван Гог написал в психбольнице
Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой.
Моменту создания картины предшествовал тяжелый эмоциональный период в жизни художника. За несколько месяцев до этого к Ван Гогу в Арль приехал его друг Поль Гоген, чтобы обменяться картинами и опытом. Но плодотворного творческого тандема не получилось, и через пару месяцев художники окончательно рассорились. В пылу эмоционального расстройства Ван Гог отрезал себе мочку уха и отнес ее в бордель к проститутке Рашель, которая благоволила Гогену. Так делали с быком, поверженным на корриде. Матадору доставалось отрезанное ухо животного.
Гоген вскоре после этого уехал, а брат Ван Гога Тео, видя его состояние, отправил несчастного в больницу для душевнобольных в Сен-Реми. Именно там экспрессионист создал свое знаменитое полотно.
«Звездная ночь» – это ненастоящий пейзаж
Звездная ночь. Ван Гог, 1889 год.
Исследователи напрасно пытаются вычислить, какое же созвездие изображено на картине Ван Гога. Художник взял сюжет из своего воображения. Тео договорился в клинике, чтобы для брата выделили отдельное помещение, где он мог бы творить, но на улицу душевнобольного не выпускали.
На небе изображена турбулентность
Потоп. Леонардо да Винчи, 1517-1518 гг.
То ли обостренное восприятие мира, то ли открывшее шестое чувство заставили художника изобразить турбулентность.
Хотя за 4 века до Ван Гога подобное явление изобразил еще один гениальный художник Леонардо да Винчи.
Художник считал свою картину крайне неудачной
Звездная ночь. Фрагмент.
Винсент Ван Гог считал, что его «Звездная ночь» – не лучшее полотно, ведь оно было написано не с натуры, что было для него очень важным. Когда картина попала на выставку, художник довольно пренебрежительно сказал о ней: «Может быть, она покажет другим, как изображать ночные эффекты лучше, чем это получилось у меня». Однако для экспрессионистов, считавших, что самое главное – это проявление чувств, «Звездная ночь» стала почти иконой.
Ван Гог создал еще одну «Звездную ночь»
Звездная ночь над Роной. Ван Гог.
В коллекции Ван Гога была еще одна «Звездная ночь». Потрясающий пейзаж никого не может оставить равнодушным. Сам художник после создания этой картины писал брату Тео: «Почему же яркие звезды на небе не могут быть важнее чёрных точек на карте Франции? Так же, как мы садимся на поезд, чтобы добраться в Тараскон или Руан, также мы умираем, чтобы добраться до звёзд».
