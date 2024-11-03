С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 578 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Назанский
    Статья некомпетентная. Да, были разрушения и потеря части населения при взятии Багдада моголами, но город стал одним ...Упадок Багдада: к...
  • наталья никифорова
    "Прощай молодость" , а не прощайки. Время стирает память и новые поколения перевирают все на свой лад.«Прощайки»: какая...
  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Редко кто бывает доволен своей фотографией в паспорте. Мы кажемся себе неестественными, как будто совсем другими людьми. Сегодня мы хотим представить вам паспорта знаменитостей, на фотографиях из которых они получились в разной степени непохожими на тех людей, каких мы привыкли видеть.

Паспорт Гитлера


Архивный документ, потенциально бесценный и долгое время публиковавшийся как «паспорт Гитлера», оказался подделкой, состряпанной во время войны ради хохмы британскими спецслужбами.


Как выглядели паспорта знаменитых людей

Заграничный паспорт Владимира Маяковского.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Иосиф Бродский.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Паспорт Мэрилин Монро.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Паспорт Уолта Диснея.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Одри Хепбёрн.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Альфред Хичкок.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Нельсон Мандела.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Паспорт Ленина.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Партийный билет Ленина.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Леонид Брежнев.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Яков Джугашвили.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Джон Леннон

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Джон и Жаклин Кеннеди.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Швейцарский паспорт Альберта Эйнштейна.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Дэвид Боуи.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Паспорт Хемингуэя.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Ксения Собчак.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

Дима Билан.

Как выглядели паспорта знаменитых людей

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
леонид брежнев
одри хепберн
жаклин кеннеди
мэрилин монро
яков джугашвили
дмитрий билан
иосиф бродский
альберт эйнштейн
дэвид боуи
ксения собчак
альфред хичкок
нельсон мандела
уолт дисней (walt disney)
владимир маяковский
наверх