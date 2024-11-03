Как выглядели паспорта знаменитых людей

Редко кто бывает доволен своей фотографией в паспорте. Мы кажемся себе неестественными, как будто совсем другими людьми. Сегодня мы хотим представить вам паспорта знаменитостей, на фотографиях из которых они получились в разной степени непохожими на тех людей, каких мы привыкли видеть.
Паспорт Гитлера
Архивный документ, потенциально бесценный и долгое время публиковавшийся как «паспорт Гитлера», оказался подделкой, состряпанной во время войны ради хохмы британскими спецслужбами.
Заграничный паспорт Владимира Маяковского.
Иосиф Бродский.
Паспорт Мэрилин Монро.
Паспорт Уолта Диснея.
Одри Хепбёрн.
Альфред Хичкок.
Нельсон Мандела.
Паспорт Ленина.
Партийный билет Ленина.
Леонид Брежнев.
Яков Джугашвили.
Джон Леннон
Джон и Жаклин Кеннеди.
Швейцарский паспорт Альберта Эйнштейна.
Дэвид Боуи.
Паспорт Хемингуэя.
Ксения Собчак.
Дима Билан.
