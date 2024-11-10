Ограбление века: невероятная история похищения «Моны Лизы»

Винченцо Перуджа и похищенный им шедевр | Фото: pbs.org и kpnemo.eu

Луи Беру. *Мона Лиза* в Лувре | Фото: gallerix.ru

Место, где висела *Джоконда* в Лувре, 1911 | Фото: zakonia.ru

О похищении писали во всех газетах | Фото: wordpress.com и zakonia.ru

О похищении писали во всех газетах | Фото: liveinternet.ru

Винченцо Перуджа. Лист из уголовного дела | Фото: zakonia.ru

*Мона Лиза* во Флоренции, 1913 | Фото: wordpress.com

Возвращение *Джоконды* в Лувр, 1914 | Фото: zakonia.ru

Репродукции картины *Мона Лиза* на выставке *Гений да Винчи* в Москве | Фото: liveinternet.ru