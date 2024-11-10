С нами не соску...
Как организовать капельный полив при помощи бутылок

При наличии небольшого участка с несколькими грядками рационально использовать самодельный капельный полив на основе пластикового бутыля. В отличие от покупных систем его установка обойдется бесплатно.



При правильной регулировке и использовании бутыля на 5 л заправка самодельной системы проводится каждые 48-72 часа, а если применить бутыль на 20 л, то не чаще 1 раза в неделю.

Это позволит минимизировать уход за грядками, при этом добиться увеличения урожайности в сравнении с обычным поливом.


Материалы и инструменты:



пластиковый бутыль от 5 литров;

иголки, тонкие сверла или шило;

лопата.


Изготовление и регулировка капельного полива



Система состоит из вкопанного в грядку рядом с 2-4 растениями бутыля с водой, в котором проделаны маленькие отверстия. Вода сквозь них вытекает и орошает корни. При этом она поступает медленно, поэтому растения успевают ее впитывать. Это отличает капельный полив от обычного, когда большая часть влаги сразу же уходит вглубь. Сложность установки самодельной системы заключается только в выборе оптимального диаметра отверстий. Их величина зависит от уровня впитывания почвы участка. По этой причине перед установкой системы на грядку нужно заранее провести ее тестирование.



В бутыль набирается вода, и за 2 см от дна по окантовке тиснения делается по одному отверстию для каждого растения, которое будет питаться от этой емкости. Если бутыль планируется использоваться с огурцами, то можно сделать 4 отверстия накрест. Томаты же сажаются реже, поэтому бутыль сможет достать только до 2-х кустов, в связи с этим нужно 2 отверстия. Оптимально их пробивать сверлом или шилом диаметром 1 мм.
После этого бутыль с закрытой крышкой до половины зарывается в грунт для проверки скорости впитывания.



Оптимально, чтобы вода уходила в почву за 2-3 дня. Если это происходит дольше, то следует извлечь бутыль и увеличить отверстия на 0,2 мм. После каждого расширения нужно замерять скорость впитывания, пока она не станет оптимальной.
Определившись с диаметром отверстий можно подготовить необходимое количество однотипных проколотых бутылей, и вкопать их в грядки. Глубина закапывания при этом зависит от уровня залегания корней растений. Для огурцов оптимально заглублять емкость на 1/3 высоты, а для помидор на 2/3. Бутыли лучше закапывать сразу с водой, чтобы они не деформировались.
Важно учитывать, что молодые растения со слабой корневой системой нуждаются в обычном поливе под ствол, пока не укореняться, после чего уже могут питаться только от бутылей. Если нет возможности своевременно подливать воду и емкости успевают полностью опустеть, от чего почва подсыхает, то при каждой заправке нужно делать дополнительное увлажнение. Для этого при заправке вода заливается в бутыль и пробка при этом не закрывается.



Без крышки все уходит в грунт за считанные минуты. После этого вода заливается снова, и пробка закрывается. С крышкой утечка растянется на несколько суток.



