Кошки, крысы и слоны: что приходилось есть парижанам в конце XIX века

Ужасное меню ресторанов Парижа в 1870 году.

Французский император Наполеон III сдаётся в плен Бисмарку после битвы при Седане, 1870 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Осада Парижа в 1870 году. Жан-Луи-Эрнест Месонье. | Фото: ru.wikipedia.org.

blogspot.com. Немецкая артиллерия обстреливает французские позиции. | Фото: miniaturasmilitaresalfonscanovas.blogspot.com.

Взвешивание и отбор лошадей. | Фото: archive.org.

Парижане разделывают павшую лошадь прямо на дороге, 1870 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Парижский киоск, где продавали крыс, кошек и собак. | Фото: archive.org.

Парижские домохозяйки в очереди к мяснику. | Фото: fr.wikipedia.org.

Жареные крысы на блюде. | Фото: newsland.com.

В рождественском меню ресторана Voisin были блюда из слона, кенгуру и крыс. | Фото: atlasobscura.com.

Меню другого ресторана Парижа периода осады 1870-1871 гг. | Фото: wellcomeimages.org.

Пригород Парижа Сен-Клу после бомбардировки. Октябрь 1870 года. | Фото: fr.wikipedia.org.