8 светильников, которые помогут создать особую атмосферу

Потрясающие светильники, удивляющие своим дизайном.
Освещение играет одну из самых главных ролей в дизайне любого помещения. Светильники помогают создать уютную атмосферу в комнате и могут стать настоящей изюминкой интерьера. В нашем обзоре несколько уникальных моделей осветительных приборов, которые будут изумительно смотреться дома, в офисе, творческой мастерской или заведении общественного питания.
Кто-то любит почитать в кровати перед сном хорошую книгу, кто-то предпочитает заканчивать работу, лежа в постели с ноутбуком, а кто-то обожает секретничать с родными и близкими, а также смаковать чашечкой ароматного чая или кофе на кухне при мягком свете. И правильное освещение - залог хорошего отдыха и продуктивной работы.
1. Светильник-книга
Прикроватный светильник в форме книги с открытыми станицами, которые светятся.
Светильник в виде раскрытой книги со светящимися страницами отлично приживется на прикроватной тумбочке любителей прочесть несколько строк перед тем, как уснуть.
2. Кошки-гляделки
Оригинальные светильники в виде кошек с лучами из глаз.
Очень стильно и необычно смотрится этот светильник в форме пары кошек. Одним кажется, что они играют в гляделки, другим - что грациозные животные пронзают друг друга взглядами, как лазерами.
3. Пара птиц
Нежные светильники в форме двух птичек.
Светильник в виде птичек с элементами, изготовленными из металла, поможет сделать комнату светлой и уютной.
4. Падающая чашка с чаем
Яркий светильник в виде опрокинутой чашки, из которой выливается жидкость.
В кухонный интерьер отлично впишется светильник в форме белой чашки с "чаем", зафиксированной в момент падения. Также такая опрокинутая чашка будет здорово смотреться в кафе или ресторане.
5. Месяц
Прикроватный светильник в форме месяца.
Светильник в виде месяца прекрасно будет смотреться на прикроватной тумбочке в спальне.
6. Летающая тарелка
Забавный светильник в виде НЛО, похищающего корову.
Тем, кто верит в существование инопланетных цивилизаций, придется по душе этот светильник в форме летающей тарелки. Когда включается свет, создается впечатление, что инопланетяне похищают с планеты Земля... корову.
7. Капли света
Лампы для тех, кому нужно всего несколько капель света.
Светильники в виде кранов, из которых "капают" лампы, будут потрясающе выглядеть в ванной комнате. Наиболее впечатляюще такие осветительные приборы будут смотреться в композиции из ламп разных размеров.
8. Кофейные чашки
Уютный светильник в виде перевернутых белых кофейных чашечек.
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