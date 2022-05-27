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19 «счастливчиков», которые потерпели полное фиаско


Большие и маленькие неудачи, от которых не застрахован никто.

Большие и маленькие неудачи, от которых не застрахован никто.

От фиаско не застрахован никто. Правда, не каждый раз такие ситуации попадают в кадр фотографов. Со стороны, конечно, это выглядит весьма забавно, но остаётся только догадываться, что испытывали «счастливчики», которые попали в эти ситуации.

1. Кажется, у собак есть свои планы на эту прогулку


Собаки сговорились.

Собаки сговорились.

 

2. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»


19 «счастливчиков», которые потерпели полное фиаско

«Маленькое» ДТП.

 

3. А надо было смотреть куда садишься!


Подозрительные следы.

Подозрительные следы.

 

4. «Ну-ка, посмотрим, какая ты на вкус, человечина!»


Мишка на дегустации.

Мишка на дегустации.

 

5. «Я к ней со всей душой, а она ко мне задом!»


Любовь повернулась ко мне задом.

Любовь повернулась ко мне задом.

 

6. «И этих людей я называю друзьями!?»


Утро после вечеринки.

Утро после вечеринки.

 

7. «Ой, а я, кажется, утюг дома забыла выключить!»


Неприятная встреча.

Неприятная встреча.

 

8. Ну, все, похоже, приехали!


Слетел в кювет.

Слетел в кювет.

 

9. «Кто бы мог подумать, что такие удобные тапочки, подсунут мне такую свинью...»


Модный горошек.

Модный горошек.

 

10. Это явно не его день!


Инвентарь подвел.

Инвентарь подвел.

 

11. Вот так сюрприз!


Мячик разбивает стекло.

Мячик разбивает стекло.

 

12. «У меня такие впечатление, будто это рыбу до меня уже кто-то ловил... и ел...»


Шикарный улов.

Шикарный улов.

 

13. «Будет весело, говорили они!»


Сюрприз.

Сюрприз.

 

14. «Похоже, мы идем ко дну!»


Новый Титаник.

Новый Титаник.

 

15. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь...


Невнимательный водитель.

Невнимательный водитель.

 

16. «Похоже, мы приехали... Ну что же, будем жить тут!»


Неприятность с домом на колесах.

Неприятность с домом на колесах.

 

17. Это все глобальное потепление


Айс - не айс.

Айс - не айс.

 

18. Такой кактус, грех было проехать!


Велосипедист-неудачник.

Велосипедист-неудачник.

 

19. «Да это разве яма? Тут даже не по шею!»


Маленькая ямка.

Маленькая ямка.

 

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19 «счастливчиков», которые потерпели полное фиаско

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19 «счастливчиков», которые потерпели полное фиаскоПодписаться на мой Instagram
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