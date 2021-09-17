Как приготовить вареники без лепки, а чебуреки - не замешивая тесто: рецепты на скорую руку

Как быстро приготовить вареники и чебуреки и при этом не возиться с тестом.

Вареники без лепки

Быстрый способ приготовления вареников с любой начинкой.

Вареники можно отваривать в воде, готовить в мультиварке и пароварке, а также запекать в духовке.

Тесто с начинкой.

Надрез теста накрест.

Отгибаем треугольники теста.

Скатываем тело трубочкой от центра к краю.

Тесто

Разрезать тесто можно пиалой или стаканом.

Как быстро приготовить вареники: пошаговый рецепт.

Вареники можно отварить в пароварке.

Чебуреки без возни с тестом

Как быстро приготовить чебуреки и при этом не возиться с тестом.

Круглый лаваш вместо теста.

Выкладываем фарш на половину лаваша, смазанного яйцом.

Формируем чебурек.