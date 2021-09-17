Как приготовить вареники без лепки, а чебуреки - не замешивая тесто: рецепты на скорую руку

Как быстро приготовить вареники и чебуреки и при этом не возиться с тестом.
Чтобы полакомиться варениками и чебуреками, совсем не обязательно проводить целый день на кухне и возиться подолгу с тестом. Находчивые хозяйки придумали ленивые способы приготовления этих блюд, которые займут не более получаса, а результат – не отличишь от традиционных рецептов.
Вареники без лепки и чебуреки без раскатывания теста – звучит фантастически, но на практике вполне возможно. Некоторые хозяйки не любят магазинные вареники и чебуреки, опасаясь за состав начинки. Готовя дома, можно быть уверенным и в том, что мясо свежее, и в том, что в результате у вас будут сытные вареники, а не пустышки.
Вареники без лепки
Быстрый способ приготовления вареников с любой начинкой.
Такой способ приготовления вареников подойдет для любого теста, вам не придется изменять своему рецепту. Начинка тоже может быть любая – творог, картошка, капуста, мясо, грибы. Весь секрет в том, как правильно раскатать и закрутить тесто.
Вареники можно отваривать в воде, готовить в мультиварке и пароварке, а также запекать в духовке.
Для начала нужно раскатать тесто тонким слоем, так, чтобы получился большой круг. На него выложить начинку, которая образует кольцо, середина при этом свободна. Свободный край теста смазываем водой или белком.
Тесто с начинкой.
Надрез теста накрест.
Теперь ножом разрезаем накрест тесто, приподнимаем треугольники и равномерно скатываем все тесто в трубочку от середины к краям. В результате должно получиться большое кольцо. Остается только его разрезать. Делать это лучше всего при помощи круглого стакана или пиалы с широким краем.
Отгибаем треугольники теста.
Скатываем тело трубочкой от центра к краю.
Тесто
Разрезать тесто можно пиалой или стаканом.
Как быстро приготовить вареники: пошаговый рецепт.
Вареники, которые получаются таким способом, можно готовить на пару и в мультиварке. В этом случае выкладываем их швом вниз не плотно друг к другу, выбираем режим «Пар» или «Варка», время приготовления – 10-15 минут.
Вареники можно отварить в пароварке.
Если же вы хотите отварить вареники в кастрюле с водой, пройдитесь руками по краям вареников, чтобы закрыть их более плотно. Такие вареники можно также запечь в духовке, для этого смажьте их сметаной, накройте фольгой и готовьте при температуре 180 градусов около получаса. Если хотите вареники с золотистой корочкой, за несколько минут до готовности снимите фольгу.
Чебуреки без возни с тестом
Как быстро приготовить чебуреки и при этом не возиться с тестом.
Чебуреки готовятся очень быстро, а по вкусу не уступают традиционным. Чтобы они были сочными, добавьте в фарш несколько столовых ложек воды. Много полезных советов, как улучшить вкус фарша, - в статьях на нашем сайте Novate.ru.
Круглый лаваш вместо теста.
Вместо теста предлагаем использовать готовый лаваш. Если удастся найти круглые листы, то чебуреки будут и по форме точь-в-точь, как надо, если же у вас квадратные листы, то чебуреки будут треугольными.
Выкладываем фарш на половину лаваша, смазанного яйцом.
Когда все ингредиенты готовы, приступаем к лепке. Лаваш вначале смазываем яйцом (в него нужно добавить 1-2 ч. ложки муки и размешать до однородной массы), на половину выкладываем фарш, складываем лист лаваша пополам, особенно хорошо прижимая края, которые должны склеиться.
Формируем чебурек.
Такой чебурек осталось обжарить в растительном масле и можно подавать к столу. Тонкое тесто и сочная начинка – это настоящее объедение!
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