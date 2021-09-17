Радуга в интерьере, которая поднимет настроение

Дом — это то место, где мы должны чувствовать себя свободно, где мы набираемся сил для того, чтобы подготовиться к ежедневным вызовам.
И обстановка здесь должна быть максимально положительной, вселяющей радость, успокоение и дающей силы на ежедневные подвиги. Поэтому так важно тщательно подойти к выбору не только предметов мебели, но и цветов. И дозированные яркие акценты для этих целей — прекрасное решение.
1. Пастель и радужный интерьер
Оформление гостиной в ярких цветах — порадует глаз.
2. Радужный напольный ковер
Яркий напольный ковер создает положительную атмосферу в комнате.
3. Красочная радуга в интерьере
Яркая посуда на полках, служит отличным декором для интерьера.
4. Цветной интерьер
Радужные стулья и ковер — яркие акценты в интерьере.
5. Яркий ковер
Яркий ковер — прекрасная особенность дизайна комнаты.
6. Рабочее место
Рабочее место дома дополнено яркими элементами декора.
7. Радужная ванная комната
Оформление ванной в ярких оттенках, создает отличное настроение, когда пребываешь там.
8. Яркие ступени
Радужные ступеньки, которые порадуют глаз своими яркими цветами.
9. Радужные ящички и полочки
Яркие ящички и полочки помогут сэкономить пространство в комнате.
10. Сердце-радуга
Сердце-радуга украсит любую стену в комнате.
11. Радуга из сердец
Интересное украшение для стены — радуга из сердец, наполнит комнату теплом.
12. Радужное подвесное сердце
Яркое сердце, которое возможно сделать своими руками.
13. Радужный декор стены бабочками
Креативное оформление стены бабочками, которые образовали узор в виде сердца.
14. Душа ребенка — радуга из звезд
Яркие и интересные поделки в виде звезд, порадуют любого ребенка.
15. Яркий стул, висящий в воздухе
Яркий подвесной стул не только украсит интерьер, но и создаст комфортные условия для отдыха.
16. Радужные шторки
Яркие шторки, которые порадуют глаз.
17. Радужный ковер из квадратов
Красивый и пестрый ковер из квадратов, отличный вариант дополнения интерьера комнаты.
18. Яркие элементы интерьера
Нестандартная комната в которой радужный потолок плавно переходит в стену.
Яркие элементы в интерьере не только украсят общую обстановку комнаты, но и создадут хорошее настроение.
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