Радуга в интерьере, которая поднимет настроение

Дом — это то место, где мы должны чувствовать себя свободно, где мы набираемся сил для того, чтобы подготовиться к ежедневным вызовам.

И обстановка здесь должна быть максимально положительной, вселяющей радость, успокоение и дающей силы на ежедневные подвиги. Поэтому так важно тщательно подойти к выбору не только предметов мебели, но и цветов. И дозированные яркие акценты для этих целей — прекрасное решение.

1. Пастель и радужный интерьер



Оформление гостиной в ярких цветах — порадует глаз.

2. Радужный напольный ковер



Яркий напольный ковер создает положительную атмосферу в комнате.

3. Красочная радуга в интерьере



Яркая посуда на полках, служит отличным декором для интерьера.

4. Цветной интерьер



Радужные стулья и ковер — яркие акценты в интерьере.

5. Яркий ковер



Яркий ковер — прекрасная особенность дизайна комнаты.

6. Рабочее место



Рабочее место дома дополнено яркими элементами декора.

7. Радужная ванная комната



Оформление ванной в ярких оттенках, создает отличное настроение, когда пребываешь там.

8. Яркие ступени



Радужные ступеньки, которые порадуют глаз своими яркими цветами.

9. Радужные ящички и полочки



Яркие ящички и полочки помогут сэкономить пространство в комнате.

10. Сердце-радуга



Сердце-радуга украсит любую стену в комнате.

11. Радуга из сердец



Интересное украшение для стены — радуга из сердец, наполнит комнату теплом.

12. Радужное подвесное сердце



Яркое сердце, которое возможно сделать своими руками.

13. Радужный декор стены бабочками



Креативное оформление стены бабочками, которые образовали узор в виде сердца.

14. Душа ребенка — радуга из звезд



Яркие и интересные поделки в виде звезд, порадуют любого ребенка.

15. Яркий стул, висящий в воздухе



Яркий подвесной стул не только украсит интерьер, но и создаст комфортные условия для отдыха.

16. Радужные шторки



Яркие шторки, которые порадуют глаз.

17. Радужный ковер из квадратов



Красивый и пестрый ковер из квадратов, отличный вариант дополнения интерьера комнаты.

18. Яркие элементы интерьера



Нестандартная комната в которой радужный потолок плавно переходит в стену.

Яркие элементы в интерьере не только украсят общую обстановку комнаты, но и создадут хорошее настроение.

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