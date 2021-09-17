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Радуга в интерьере, которая поднимет настроение

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение

Дом — это то место, где мы должны чувствовать себя свободно, где мы набираемся сил для того, чтобы подготовиться к ежедневным вызовам.
И обстановка здесь должна быть максимально положительной, вселяющей радость, успокоение и дающей силы на ежедневные подвиги. Поэтому так важно тщательно подойти к выбору не только предметов мебели, но и цветов. И дозированные яркие акценты для этих целей — прекрасное решение.

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение

1. Пастель и радужный интерьер

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Оформление гостиной в ярких цветах — порадует глаз.

2. Радужный напольный ковер

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Яркий напольный ковер создает положительную атмосферу в комнате.

3. Красочная радуга в интерьере

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Яркая посуда на полках, служит отличным декором для интерьера.

4. Цветной интерьер

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Радужные стулья и ковер — яркие акценты в интерьере.

5. Яркий ковер

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Яркий ковер — прекрасная особенность дизайна комнаты.

6. Рабочее место

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Рабочее место дома дополнено яркими элементами декора.

7. Радужная ванная комната

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Оформление ванной в ярких оттенках, создает отличное настроение, когда пребываешь там.

8. Яркие ступени

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Радужные ступеньки, которые порадуют глаз своими яркими цветами.

9. Радужные ящички и полочки

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Яркие ящички и полочки помогут сэкономить пространство в комнате.

10. Сердце-радуга

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Сердце-радуга украсит любую стену в комнате.

11. Радуга из сердец

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Интересное украшение для стены — радуга из сердец, наполнит комнату теплом.

12. Радужное подвесное сердце

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Яркое сердце, которое возможно сделать своими руками.

13. Радужный декор стены бабочками

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Креативное оформление стены бабочками, которые образовали узор в виде сердца.

14. Душа ребенка — радуга из звезд

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Яркие и интересные поделки в виде звезд, порадуют любого ребенка.

15. Яркий стул, висящий в воздухе

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Яркий подвесной стул не только украсит интерьер, но и создаст комфортные условия для отдыха.

16. Радужные шторки

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Яркие шторки, которые порадуют глаз.

17. Радужный ковер из квадратов

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Красивый и пестрый ковер из квадратов, отличный вариант дополнения интерьера комнаты.

18. Яркие элементы интерьера

Радуга в интерьере, которая поднимет настроение


Нестандартная комната в которой радужный потолок плавно переходит в стену.
Яркие элементы в интерьере не только украсят общую обстановку комнаты, но и создадут хорошее настроение.

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