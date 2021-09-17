Смешные и необычные рекорды, которые не переплюнуть никого.
Человеку свойственно соревноваться. Большинству из нас хочется в чем-то быть лучше остальных или даже установить свой собственный рекорд. Некоторым это удается, и они становятся знаменитыми. Сегодня мы собрали 12 экстраординарных рекордов, которые вряд ли кому-то удастся переплюнуть.
1. Большая победа
Самая большая футбольная победа.
В октябре 1916 года на стадионе Грант-филд в Атланте был установлен необычный рекорд - самое большое поражение. Если быть точнее, поединок двух студенческих команд Джорджия Тех Инжиниерс и Камберлэнд Колледж Бульдогс закончился победой первых, с невероятным счетом 222:0.
Забавно, что предыдущая встреча студенческих команд закончилась поражением команды Джорджия Тех Инжинерс со счетом 0:22. Тогда легендарный тренер Джон Хайсман решил отмстить Бульдогам любой ценой. Стоит отметить, что в 1916 Камберлэнд сделал акцент на баскетбол, тем более, что большинство футбольных звезд выпустились из учебного заведения. Университет хотел отменить матч, но календарь был составлен еще в 1915, а Хайсман настаивал на том, что если матч не состоится Университет Камберлэнда должен будет выплатить огромную неустойку. Руководству Бульдогов ничего не оставалось, как создать в короткие сроки новую футбольную команду.
2. Катышки из пупка
Коллекция комков шерсти из пупка.
Хобби - это важная часть человеческой жизни. Редакция Novate.ru уверена, что наличие увлечения может не только вдохновить, но и прославить. Так случилось с австралийцем Грэм Баркер, который с 1984 года вдохновился сбором комочков шерсти из собственного пупка.
Дело было ночью, когда мужчина внезапно обнаружил в своем пупке комочек шерсти и положил его в банку. С тех пор он стал обследовать свой пупок ежедневно, собирая все найденное там в большую банку. За 26 лет он сумел насобирать три большие банки разноцветной шерсти и не собирается останавливаться на достигнутом.
3. Удар молнии
Пораженный молниями.
Во многих культурах существует выражение про молнию, которая не бьет в одно место дважды. Однако, Рой Салливан легко поспорил бы с этим заявлением, ведь в него молния попадала целых 7 раз. Это происходило в период с 1942 по 1977, когда Рой работал смотрителем Национального парка Шенандоа. Все случаи были зафиксированы медиком парка, а сам Салливан утверждал, что он с детства, словно магнит притягивает молнию. Первый близкий контакт с молнией произошел у мужчины в раннем детстве. Мальчик косил траву, когда молнию ударила прямо в металлическую часть косы.
4. Вместительный «великан»
119 банок пива за раз.
Французский рестлер Андре Рене Русимов страдал болезнью акромегалия, в народе - гигантизм. Из-за этого, мужчину можно было назвать настоящим великаном. Его рост составлял 224 сантиметра, а вес переваливал за 240 килограмм. Однако прославился Андре вовсе не ростом, а своим пристрастием к горячительным напиткам. На одном из вечерних шоу Дэвида Леттерман, мужчина признался, что однажды выпил 119 банок пива за 6 часов. Это заявление можно было принять за хвастовство, если бы не множество свидетелей, которые подтвердили этот факт.
5. Самая продолжительная икота
Икота, длинною в 68 лет.
Икота - это неприятное явление, которое случается со всеми время от времени, но то, что произошло Чарльзом Осборном, не сравнится даже с самым продолжительным случаем. В возрасте 28 лет Чарльз поднимал огромную тушу свиньи весом 159 килограмм и упал. Все бы ничего, но после случайного падения у парня началась икота, которая длилась в течение 68 лет. Справиться со столь продолжительным приступом не помогало ничего, и редакции Novate.ru остается только посочувствовать несчастному. Со временем Осборн привык к своей «особенности» и стал вести обычную жизнь. Мужчина дважды был женат и успел обзавестись восемью наследниками.
Представьте себе, каково же было удивление Чарльза, когда икота прекратилась. Она отступила также внезапно, как и началась. Произошло это в 1990 году. К сожалению, после чудесного выздоровления мужчина прожил всего несколько месяцев. В том же году он умер от язвы. По предварительным подсчетом, за 68 лет Чарльз икнул не менее 595 миллионов раз.
6. Большой человек
Самый высокий человек в истории.
Роберт Уодлоу мог бы быть самым обычным парнем, если бы не его рост. В возрасте 8-ми лет рост мальчика составил 188 сантиметров. В 10 лет он достиг отметки 198 сантиметров и мог спокойно поднять своего отца, так как весил около 100 килограммов. В зрелом возрасте рост Роберта достиг рекордной отметки 272 сантиметра. Причиной стремительного роста было нарушение работы гипофиза и чрезмерной выработке гормона роста.
Несмотря на свою особенность, Роберт Уодлоу старался жить обычной жизнью, был добрым, поступил в колледж и изучал право. В студенческие годы парень присоединился к передвижному Цирку братьев Ринглинг, что в последствии сделало его знаменитым. В 1938 году Роберт стал лицом Международной обувной компании. Специально для него на фабрике шили обувь 75 размера. Жизнь «доброго великана» была яркой, но короткой. Во время одного из выступлений, Роберт наступил на скобу, которая требовалась ему для ходьбы, повредил ногу и получил заражение крови. Мужчина умер во сне в возрасте 22 лет.
7. Вместительный автомобиль
Максимальная загрузка.
Многие считают Mini Cooper слишком маленьким, называют его «карликовым авто» и «недомашиной». Однако в ноябре 2012 группа гимнасток навсегда опровергли эти утверждения. 28 британских гимнасток за 10 минут забрались в салон Mini Cooper марки BMW.
8. Сильные уши
Самые сильные уши.
Некоторые люди славятся своим умом, другие красотой, а вот Лаша Патрая из Грузии известен своими сильными ушами. С их помощью 28-летний мужчина успел установить целых 7 рекордов. Впервые он заявил о себе в 2003, протянув ушами микроавтобус, весом 2350 килограммов на 48 метров. В 2006 Лаша поразил всех, протянув два микроавтобуса весом 4,5 тонны на 41 метр одним левым ухом. Самым большим достижением мужчины, точнее его левого уха, стал рекорд, который он установил, протянув 8-тонный грузовик на 21,5 метров.
9. Веселые вращения
Вращения на дрели.
Не всем людям повезло обладать какими-то выдающимися способностями. Но что делать тем, которые не умеют множить шестизначные числа в уме или двигать автомобили ушами? Немец Тэю Кхуй Джангу все-таки нашел способ прославиться. Мужчина поставил рекорд по вращениям на дрели. За одну минуту он прокрутился 148 раз вокруг работающего инструмента и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
10. Ловкие руки
Ловкие руки Шона Мюррея.
А вот ирландец Шон Мюррей прославился благодаря своим ловким рукам. С их помощью он сумел расстегнуть 91 бюстгальтер за одну минуту. Рекорд был зафиксирован и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
11. Самый пьяный
Самый пьяный водитель.
Неизвестный польский гонщик тоже сумел прославиться, правда посмертно. В 1995 во Вроцлаве произошло ДТП. Водитель на полном ходу врезался в дерево и был доставлен в больницу. В ходе анализов, было выявлено 1,48 процентов алкоголя в крови виновника аварии. В то время как смертельным является показатель в 0,5 процентов. Процент алкоголя в крови водителя указывал на то, что он сам выпил 4 бутылки водки. К сожалению, непутевого водителя так и не удалось спасти. Правда умер он не от опьянения, а от кровотечения, которое врачи так и не смогли остановить.
12. Огромный шар
Самый большой шар из резинок.
Всем нам свойственно отлынивать от работы, занимаясь чем-то более интересным. Например, 27-летний Джоел Уол, работая на складе интернет-магазина бытовой техники, начал собирать резинки разного размера и скручивать их в шарик. В 2009 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, создав самый большой шар из канцелярских резинок.
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