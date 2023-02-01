14 замечательных фактов о наших любимых фильмах

DeLorean была холодильником
1. Машина времени DeLorean из фильма «Назад в будущее» в оригинальной задумке была холодильником. Идею в сценарии заменили ради безопасности детей, которые стали бы залезать в холодильники, подражая актерам фильма.
2. Джим Керри отклонил предложение киностудии Walt Disney сыграть Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря». Именно его продюсеры изначально представляли в роли капитана Черной Жемчужины.
3. Кристофер Ли (Саруман) — единственный актер из всего состава трилогии «Властелин колец», который прочел все книги Толкина еще до того момента, как его утвердили на роль. Изначально актер планировал сыграть серого волшебника Гэндальфа.
Чубакка — от русского «собака»
4. Внешний вид Чубакки из фильма «Звездные войны» скопирован с внешности любимой собаки режиссера Джорджа Лукаса. А само имя Чубакка было придумано на основе русского слова «собака».
5. Чтобы его персонаж смотрелся более реалистично, Арнольд Шварценеггер не моргал в кадре фильма «Терминатор», так как считал, что роботы не моргают. Еще он хотел лично продублировать свою роль на немецком языке. Но прокатчики посчитали его австрийский акцент слишком мягким для сурового Терминатора.
6. Еще в начале 1990-х сам Джеймс Кэмерон активно интересовался проектом фильма «Человек-паук». Чарли Шин должен был сыграть Питера Паркера, а Арнольд Шварценеггер — Доктора Осьминога. Но проекту не суждено было сбыться, так как права на фильм постоянно переходили от одной студии к другой.
В фильме Сэма Рэйми, который мы увидели, ничего не осталось от идей, предложенных Кэмероном.
В кадр попала реальная кровь
7. Во время съемок вестерна «Джанго освобожденный» Леонардо Ди Каприо изо всех сил несколько раз ударил рукой по столу. Актер со всего размаху разбил хрустальный бокал, но продолжил играть, не обращая внимания на боль и капающую с руки кровь, настолько он вжился в роль. В кадре эта сцена выглядит очень естественно, и кажется, что это очередная задумка режиссера.
8. Стивен Спилберг традиционно не приходит на съемки финальных сцен своих фильмов. Эта традиция началась с киноленты «Челюсти»: режиссер был уверен, что актеры сговорились сбросить его в воду после команды «Стоп, снято!», и предпочел отсидеться в вагончике.
9. Ян Флеминг — автор романа о крутом шпионе — увлекался наблюдением за птицами и однажды прочел книгу орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень обыденным, неромантичным и прекрасно подходящим для героя. Именно поэтому в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс под видом орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу того самого настоящего Бонда.
Хичкока можно увидеть во всех его фильмах
10. Альфред Хичкок любил сниматься в эпизодических кадрах своих фильмов. В фильме «Поймать вора», например, он едет в автобусе рядом с главным героем. А однажды, когда по сюжету было просто невозможно засветить режиссера ни в одном кадре (действие фильма происходит в океане, где в лодке плывет лишь один главный герой), Хичкок придумал гениальный ход: в кадре недалеко от лодки «проплыла» газета с фото режиссера.
11. В комедии «Брюс Всемогущий» Богу можно было позвонить по телефону 776-23-23. В Буффало, где происходило действие фильма, кинокомпания выкупила этот номер для съемок. Но в других городах владельцы таких номеров получали сотни звонков в день от зрителей, которые хотели поговорить со «Всевышним».
Кошку для роли в фильме «Крестный отец» сам Марлон Брандо случайно подобрал на одной из улиц рядом со съемочной площадкой.
12. В финальных титрах фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» есть ремарка: «Ни один дракон во время съемок фильма не пострадал».
Для съемок «Титаника» построили новую огромную студию
13. Для съемок «Титаника» в Мексике на побережье построили совершенно новую студию. В огромном бассейне был сооружен макет корабля 231 метр в длину, что всего на 34 метра короче настоящего лайнера. Съемки велись с 50-метрового крана, установленного на рельсах.
14. Кадры подводной съемки в фильме занимают всего 12 минут, но, для того чтобы их получить, создателям фильма пришлось опускаться на глубину 12 раз и проводить под водой по несколько часов.
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