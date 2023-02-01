Под грифом секретно: чем занимались в советских закрытых городах

Многие из них сегодня заброшены. |Фото: uaexpert.blogspot.com.

1. Мирный

Город Мирный. |Фото: doseng.org.

2. Арзамас-16

Главный город ядерной программы. |Фото: soulfun.net.

3. Свердловск-45

Работают в городе до сих пор. |Фото: 4eva.ru.

4. Загорск-6 и Загорск-7

Создавали в том числе бактериологическое оружие. ¦Фото: ya.ru.