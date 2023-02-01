Под грифом секретно: чем занимались в советских закрытых городах

Советские ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования) не были обозначены на обычных картах. Попасть простому гражданину на их территорию было практически невозможно. Каждый из таких городов занимался научными или промышленными разработками повышенной секретности в сфере оружия, энергетики или космоса. Чаще всего советские ЗАТО не имели собственных уникальных названий и обозначались индексом из названия другого населенного пункта и цифры.
Многие из них сегодня заброшены. |Фото: uaexpert.blogspot.com.
Все жители и работники советских ЗАТО соглашались на подписки о неразглашении. Официально большинства из этих объектов никогда не существовало. Кроме того, жизнь рядом с ЗАТО была намного опаснее, так как зачастую на территории таких городов располагались вредные производства. В 1957 году, например, утечка радиации в Челябинске-65 поставила под угрозу жизни и здоровье не только самых жителей ЗАТО, но и еще почти 270 тысяч жителей округи. Тем не менее, существование ЗАТО было предельно важно для страны, а жизни и работа в таком комплексе имела множество преимуществ начиная от зарплаты и пенсии, заканчивая расширенным социальным пакетом. ЗАТО в СССР было много, вот лишь самые известные и знаковые из них.
1. Мирный
Город Мирный. |Фото: doseng.org.
Изначально «Мирный» был одним из военных городков в Архангельской области, однако в 1966 году его преобразовали в ЗАТО по причине близости космодрома Плесецк. При этом у закрытого города уровень секретности и закрытости был заметно ниже, чем у других подобных комплексов: никакого ограждения с колючей проволокой, а документы проверяли на въезде только на основных дорогах. Именно поэтому в Мирном была уйма инцидентов, когда местные жители пытались «случайно заблудиться» и посетить магазины в Мирном с расширенном ассортиментом. Статус ЗАТО этот городок сохраняет и сейчас.
2. Арзамас-16
Главный город ядерной программы. |Фото: soulfun.net.
Секретный город на границе Горьковской области и АССР, построенный в кратчайшие сроки для советской ядерной программы. Вплоть до середины 1950-х годов Арзамаса-16 официально не существовало. Люди за тремя рядами заборов и усиленной охраной работали и жили в режиме повышенной секретности. Во время разработки ядерного оружия жители этого ЗАТО не могли его покидать в соответствии с подпиской о неразглашении даже во время отпусков. Исключения делались только для рабочих поездок (командировок). Сегодня здесь находится ядерный центр Саров, который по-прежнему является закрытым местом.
3. Свердловск-45
Работают в городе до сих пор. |Фото: 4eva.ru.
Еще один закрытый город, который входил в советскую атомную программу. В частности, с 1951 года здесь занимались производством ядерных бомб. Так как город был построен в свое время «по приказу», то он имеет весьма характерную квадратную форму. Ныне ЗАТО называется «Лесной» и продолжает работать в сфере военных технологий. Проживает в Лесном всего 49 тысяч человек. Сегодня город остается закрытым.
4. Загорск-6 и Загорск-7
Создавали в том числе бактериологическое оружие. ¦Фото: ya.ru.
Город Загорск известен ныне не только своими историческими достопримечательностями, но и близостью сразу нескольких ЗАТО. После 1991 года город переименовали в Сергиев Посад. Что же касается местных ЗАТО, то они работали по разным профилям. Так, в Загорске-6 находился Вирусологический центр НИИ микробиологии. Здесь, в том числе занимались разработкой бактериологического оружия и средств защиты от него. В Загорске-7 находился Центральный физико-технический институт МО СССР. Попасть в оба города на работы было чрезвычайно тяжело.
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