8 откровенных фактов о сексуальных странностях великих людей

1. Моцарт. Один из величайших музыкантов в истории человечества был помешан на экскрементах. Вольфганг Амадей написал 600 с чем-томузыкальных произведений, а также кучу писем своей кузине, где довольно откровенно признавался, что мечтает «испражниться ей на лицо».
Кроме того, что этот юный гений подарил миру «Маленькую ночную серенаду», «40-ю Симфонию» и, разумеется, «Реквием», он сотворил и произведение, известное, как «Leck mir den Arsch fein recht schön sauber» (для незнающих немецкий — «вылижи мою задницу хорошо и дочиста»).
2. Ганди. Легко быть бедным человеком, но легко ли при этом быть и целомудренным тоже? У Ганди, можно сказать, случилась трагедия в жизни: в тот момент, когда он занимался сексом с женой, в соседней комнате умирал его отец.
И так случилось, а точнее, сложилось в голове Ганди, что дух отца отлетел именно в момент его, Ганди, оргазма. После чего главный идеолог движения за независимость Индии решил соблюдать аскезу. То есть буквально — жить в нищете, не портить себе карму плохими мыслями и не заниматься сексом. Вообще.
Тренировался Махатма в своем обете безбрачия самым необычным образом: использовал комплекс упражнений, чтобы, глядя на обнаженную танцующую женщину не испытывать сексуального возбуждения. По сути, он организовал для своих тренировок один из крупнейших в мире стрип-клубов.
3. Джеймс Джойс. Величайший писатель Ирландии и окрестностей очень любил нетрадиционный секс. Не в смысле — с особями своего пола, а с, извините за нелитературность, испусканием газов.
Находясь в отъезде, Джойс любил писать длинные и откровенные письма своей жене Норе. Если бы не они, человечество так бы и не узнало, что классик литературы любил эту самую Нору «сильно трахнуть между жирных ляжек и мощно пёрнуть в лицо». Ещё раз извините. В следующий раз, когда будете писать сочинение по произведениям Джойса, громко не хихикайте.
4. Жан-Жак Руссо. Величайший французский писатель, философ и мыслитель 18 века, да и, чего уж там говорить, на все времена. Прочитайте хотя бы его «Рассуждения», если отлынивали от этого в учебных заведениях. Всед за этим обратитесь к его автобиографии. Надо сказать, крайне занимательной.
Из неё мы, например, узнаем, что для достижения сексуального возбуждения великий француз должен был быть отшлёпан, а еще лучше — выпорот. «Тот, кто любит, хорошо наказывает», — пишет изобретатель прямой демократии. А также сознается в том, что сию странную особенность заложила его собственная гувернантка, в детстве шлепавшая ребенка за любую провинность.
5. Бенджамин Франклин. Политик, дипломат, государственный деятель, навеки запечатленный на 100-долларовой купюре, развлекался с престарелыми барышнями. Нет, действительно старыми. В любовницы он выбирал себе женщину на 20–30, а то и 40 лет старше себя.
Почему Франклин выбирал в любовницы старушек, хотя был ревностным защитником института брака? Потому что, как он писал в письме другу, «В них больше опыта, они более разумны и сдержанны, лучше хранят тайну и не вызывают подозрение в прелюбодеянии. Что же касается того, что ниже пояса — ты никогда не отличишь молоденькую женщину от старой».
6. Альберт Эйнштейн. Надо сказать, самый безобидный в этом списке. Величайший ум XX века, конечно, больше всего любил науку и только науку. Ну, а вслед за ней — все, что движется, и на чем надета юбка. Женат он был дважды (один раз на своей кузине), и честно изменял обеим женам. Хотя, надо сказать в его защиту, своей первой жене Эйнштейн представил список правил, в которых был пункт о том, чтобы она не ждала от него «ни близости, ни верности».
Прежде чем жениться на своей кузине Эльзе, учёный чуть было не связал себя браком с ее 22-летней дочерью. После чего принялся за свою секретаршу, затем домработницу, затем… ну, вы поняли, учёный старался доказать свою теорию относительности самым банальным способом. Сколько женщин он сможет оприходовать относительно вечности.
7. Калигула. Третий из династии Юлиев, Говорят, именно с него начался закат Великой Римской Империи. Хотя, конечно, как Нерон он не отметился (тот, как известно, сжег Рим и прелюбодействовал с собственной матерью — или, скорее, она с ним), Калигула сумел за свое недолгое, но очень веселое правление превратить императорский дворец в бордель. Натурально. Всех желающих там обслуживали жены и дочери сенаторов, деньги шли в казну. Хорошо это или плохо? Однозначно — весело. На фоне этого даже как-то бледнеет и становится неинтересным тот факт, что он спал с собственной сестрой.
8. Маркиз де Сад. Венец этого списка. Донасьен Альфон Франсуа де Сад, французский аристократ, писатель и философ стал известен благодаря тому, что был проповедником абсолютной свободы, не ограниченной ни нравственностью, ни религией, ни правом, а только утолением стремлений личности.
В то время, когда показать коленку, затянутую в чулок, считалось верхом безнравственности, маркиз де Сад писал о таких вещах, от которых даже у современного человека волосы становятся дыбом. За что, собственно говоря, его и посадили. Правда, сразу затем, как он вышел из мрачных застенков, он организовал в своем замке рай для извращенца, поселив там сексуальных рабов обоих полов для своего удовольствия.
Проведший в тюрьмах и психушках в общей сложности 32 года, маркиз де Сад подарил миру термин «садизм» и объяснил, что удовольствие себе можно доставлять, стегая кого-то плетью.
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