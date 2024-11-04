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Почему Гитлер водил дружбу с еврейкой-княгиней: Красота и связи - решают все?



Стефани Рихтер не имела ни знатного происхождения, ни значительного приданого. Тем более в её семейной истории по материнской линии присутствовали еврейские корни. Однако это не стало препятствием для Гитлера. Определяющим фактором стала её утонченная красота. Стефани Гогенлоэ признавали не только за её ум, но и за шпионские способности. Её сын описывал её как женщину с необычайной проницательностью и способностью завоевывать доверие даже своих врагов, превращая их в друзей. Девушка из семьи среднего класса, о которой узнал весь мир. Так кем же она была на самом деле?

Стефани находит пропуск в высший свет


Стефани смогла из среднего класса пробиться к аристократии.

Стефани смогла из среднего класса пробиться к аристократии.


Обладая неотразимой красотой и изяществом, Стефани с лёгкостью завоёвывала сердца и находила себе место среди аристократии. Её жизнь кардинально изменилась в возрасте 20 лет, когда она встретила эрцгерцога Франца Сальватора. В результате их связи Стефани забеременела. Это привело к тому, что в 1914 году она спешно вышла замуж за князя Фридриха Франца фон Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрста, убедив его в том, что ребёнок от него. Принц принял это за правду. Именно так Стефани стала носить титул княгини Гогенлоэ.

Через шесть лет после свадьбы, брак Стефани был расторгнут. Однако она не потеряла свой статус княгини Гогенлоэ, который стал для нее ключом к миру аристократии и королевских особ. С этим титулом она легко вливалась в высшие круги, находя доступ на эксклюзивные события, где собирались представители знати. Эти связи Стефани ценила особенно высоко, поскольку понимала их неоценимую ценность.

Стефани и нацистская партия


Стефани полностью разделяла взгляды Гитлера.

Стефани полностью разделяла взгляды Гитлера.

 

Сначала незаметно, но со временем всё более явно Стефани стала вращаться в кругу влиятельных личностей. В том числе среди членов нацистской партии, которые в 1933 году пришли к власти в Германии. Её привлекли в ряды нацистов, видя в ней не только красивую женщину, но и ценного союзника с широким кругом знакомств. Стефани активно использовали для достижения целей партии. Особое значение имело её общение с Эдуардом VIII и его женой Уоллис Симпсон, что способствовало росту симпатий к немецкому руководству.

Стефани была поручена миссия. Её целью было завоевать доверие лорда Ротермера, владельца ведущей британской газеты Daily Mail. В случае успешного выполнения задания, Стефани обещали вознаграждение в размере 300 тысяч фунтов стерлингов от нацистов.

Голос нацистских идеалов


Стефани вербует нужных людей.

Стефани вербует нужных людей.

 

Ротермер вскоре выразил желание встретиться с Гитлером, на что последний отреагировал с восторгом. В Великобритании Ротермер присоединился к кругу сторонников нацистского движения. В то время как Стефани занимала выдающееся место среди высших слоев общества.

Влиятельные связи давали Стефани возможности для распространения нацистских идеалов среди британцев. Таким образом, она получила уникальную возможность быть голосом нацизма в Великобритании, несмотря на строгое слежение. Она стала непревзойденным символом нацистского движения.

Любимица Гитлера


Гитлер преклонялся перед ее красотой.

Гитлер преклонялся перед ее красотой.

 

Перед ней преклонялись, восхищались ее красотой и испытывали гордость от знакомства с ней. Гитлер часто приглашал её в своё горное убежище, одаривая различными подарками. Стефани, благодаря своим неустанным усилиям в поддержке Третьего рейха, была удостоена награды от самого фюрера. Она считалась единственной дамой, чьё мнение могло повлиять на решения Гитлера.

В 1938 году Генрих Гиммлер присвоил княгине Гогенлоэ звание «почетной арийки», вручив ей Золотой партийный знак НСДАП - высшую награду рейха, которая является символом национал-социалистической немецкой рабочей партии. Стефани, несомненно, занимала особое место в жизни Адольфа Гитлера, будучи его платонической избранницей.

Враги Стефани выходят из тени


Стефани решают убрать из ближнего круга Гитлера.

Стефани решают убрать из ближнего круга Гитлера.

 

Все ведущие фигуры в истории неизбежно сталкиваются с противниками. Княгине Стефани Гогенлоэ, чьё происхождение имело еврейские корни, начали приписывать ненадёжность. Это дошло до ушей подозрительного Гитлера и привело к прекращению её финансирования нацистами в 1939 году. Они оставили её без средств к существованию. В отчаянии, она попыталась использовать шантаж против лорда Ротермера, угрожая раскрыть его симпатии к нацистам, если он не предоставит ей финансовую помощь.

Лорд Ротермер не поддался запугиванию и обратился за защитой своих интересов в суд, где ему удалось одержать победу без особых усилий. В ходе судебного разбирательства были раскрыты связи между Гогенлоэ и Гитлером, что стало настоящим шоком для женщин из высшего общества. Их удивление было несказанным, ведь среди них долгое время находилась женщина, действующая в интересах врага. Стефани Гогенлоэ встретила крайне враждебное отношение у отеля «Ритц», где её встретили освистываниями и криками «уходи, нацистская шпионка».

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