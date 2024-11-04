Почему Гитлер водил дружбу с еврейкой-княгиней: Красота и связи - решают все?

Стефани Рихтер не имела ни знатного происхождения, ни значительного приданого. Тем более в её семейной истории по материнской линии присутствовали еврейские корни. Однако это не стало препятствием для Гитлера. Определяющим фактором стала её утонченная красота. Стефани Гогенлоэ признавали не только за её ум, но и за шпионские способности. Её сын описывал её как женщину с необычайной проницательностью и способностью завоевывать доверие даже своих врагов, превращая их в друзей. Девушка из семьи среднего класса, о которой узнал весь мир. Так кем же она была на самом деле?
Стефани находит пропуск в высший свет
Стефани смогла из среднего класса пробиться к аристократии.
Обладая неотразимой красотой и изяществом, Стефани с лёгкостью завоёвывала сердца и находила себе место среди аристократии. Её жизнь кардинально изменилась в возрасте 20 лет, когда она встретила эрцгерцога Франца Сальватора. В результате их связи Стефани забеременела. Это привело к тому, что в 1914 году она спешно вышла замуж за князя Фридриха Франца фон Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрста, убедив его в том, что ребёнок от него.Гогенлоэ.
Через шесть лет после свадьбы, брак Стефани был расторгнут. Однако она не потеряла свой статус княгини Гогенлоэ, который стал для нее ключом к миру аристократии и королевских особ. С этим титулом она легко вливалась в высшие круги, находя доступ на эксклюзивные события, где собирались представители знати. Эти связи Стефани ценила особенно высоко, поскольку понимала их неоценимую ценность.
Стефани и нацистская партия
Стефани полностью разделяла взгляды Гитлера.
Сначала незаметно, но со временем всё более явно Стефани стала вращаться в кругу влиятельных личностей. В том числе среди членов нацистской партии, которые в 1933 году пришли к власти в Германии. Её привлекли в ряды нацистов, видя в ней не только красивую женщину, но и ценного союзника с широким кругом знакомств. Стефани активно использовали для достижения целей партии. Особое значение имело её общение с Эдуардом VIII и его женой Уоллис Симпсон, что способствовало росту симпатий к немецкому руководству.
Стефани была поручена миссия. Её целью было завоевать доверие лорда Ротермера, владельца ведущей британской газеты Daily Mail. В случае успешного выполнения задания, Стефани обещали вознаграждение в размере 300 тысяч фунтов стерлингов от нацистов.
Голос нацистских идеалов
Стефани вербует нужных людей.
Ротермер вскоре выразил желание встретиться с Гитлером, на что последний отреагировал с восторгом. В Великобритании Ротермер присоединился к кругу сторонников нацистского движения. В то время как Стефани занимала выдающееся место среди высших слоев общества.
Влиятельные связи давали Стефани возможности для распространения нацистских идеалов среди британцев. Таким образом, она получила уникальную возможность быть голосом нацизма в Великобритании, несмотря на строгое слежение. Она стала непревзойденным символом нацистского движения.
Любимица Гитлера
Гитлер преклонялся перед ее красотой.
Перед ней преклонялись, восхищались ее красотой и испытывали гордость от знакомства с ней. Гитлер часто приглашал её в своё горное убежище, одаривая различными подарками. Стефани, благодаря своим неустанным усилиям в поддержке Третьего рейха, была удостоена награды от самого фюрера. Она считалась единственной дамой, чьё мнение могло повлиять на решения Гитлера.
В 1938 году Генрих Гиммлер присвоил княгине Гогенлоэ звание «почетной арийки», вручив ей Золотой партийный знак НСДАП - высшую награду рейха, которая является символом национал-социалистической немецкой рабочей партии. Стефани, несомненно, занимала особое место в жизни Адольфа Гитлера, будучи его платонической избранницей.
Враги Стефани выходят из тени
Стефани решают убрать из ближнего круга Гитлера.
Все ведущие фигуры в истории неизбежно сталкиваются с противниками. Княгине Стефани Гогенлоэ, чьё происхождение имело еврейские корни, начали приписывать ненадёжность. Это дошло до ушей подозрительного Гитлера и привело к прекращению её финансирования нацистами в 1939 году. Они оставили её без средств к существованию. В отчаянии, она попыталась использовать шантаж против лорда Ротермера, угрожая раскрыть его симпатии к нацистам, если он не предоставит ей финансовую помощь.
Лорд Ротермер не поддался запугиванию и обратился за защитой своих интересов в суд, где ему удалось одержать победу без особых усилий. В ходе судебного разбирательства были раскрыты связи между Гогенлоэ и Гитлером, что стало настоящим шоком для женщин из высшего общества. Их удивление было несказанным, ведь среди них долгое время находилась женщина, действующая в интересах врага. Стефани Гогенлоэ встретила крайне враждебное отношение у отеля «Ритц», где её встретили освистываниями и криками «уходи, нацистская шпионка».
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