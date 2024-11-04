Сира Марти — первая звезда бурлеска из Швейцарии

Жозефина Магдалена Марти, прославившаяся как первая швейцарская танцовщица бурлеска Сира Марти, родилась 21 июня 1921 года в Голдау. В 1942 году девушка переехала в Цюрих, а оттуда в 1948 году перебралась в США в поисках голливудской славы. Она попала в варьете Can Can Follies Theater, а затем начала сниматься в кино и для обложек журналов.

Сира Марти известна как наиболее часто фотографируемая женщина из Швейцарии в 1940-х годах. В 1951 году зарубежная пресса, которая писала о Голливуде, признала ее самой красивой актрисой после Греты Гарбо. Она общалась с такими знаменитостями , как Грегори Пек, Дин Мартин и Фрэнк Синатра.Среди фильмов с участием Сиры Марти — Edge of Hell (1956), Fanny Hill (1964) и Fingerprints Don’t Lie (1951) . В 1977 году, после смерти мужа и менеджера Элмера Фрика, Сира Марти перестала появляться на публике. Незадолго до ее смерти швейцарский режиссер Рожер Бюрглер снял о ней документальный фильм Syra Marty — Dächli Leni goes to Hollywood, после премьеры которого актриса должна была переехать в дом престарелых. Однако 3 февраля 2011 года она скончалась в возрасте 89 лет в своем доме во Флориде.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)