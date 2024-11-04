Простая подкормка для профилактики и лечения вершинной гнили

Неинфекционное заболевание – вершинная гниль плодов некоторых овощных культур часто пугает начинающих огородников. При неблагоприятном стечении обстоятельств характерные для патологии коричневые и бурые пятна могут формироваться на большей части плодов, зреющих как на открытых грядках, так и в теплицах.

Почему в посадках распространяется вершинная гниль?

Как избежать возникновения болезни?

Как приготовить и правильно использовать раствор для подкормки растений во время вегетации?

Чаще всего вершинная гниль присутствует в посадках томатов, сладких перцев, баклажанов и кабачков.Видимым признаком патологии считается массовое появление в нижней части еще зеленых плодов желтоватых, коричневых или темно-бурых сморщенных и сухих пятен, которые постепенно разрастаются вглубь овоща, захватывая мягкие ткани сочной мякоти и делая их несъедобными.Своевременное принятие мер по профилактики болезни позволяет избежать проблем при выращивании помидоров и прочих овощных культур.Основной причиной, провоцирующей поражение растений вершинной гнилью, является недостаточное содержание кальция в почве, которое провоцирует кальциевое голодание в дистальных концах плодов. Как вариант, кальция в грунтовой смеси достаточно, но он по какой-либо причине не усваивается корнями саженцев.Такое возможно при повышенной кислотности или засоленности земли на участке, повреждениях корневой системы растений, резких перепадах влажности почвы (длительная засуха, сменяющаяся периодами затяжных дождей), быстром росте саженцев, вызванным избытком азотных веществ после внесения лишних доз азота, особенно в виде аммония и пр.Исходя из этого, можно смело утверждать, что решение проблемы кроется в поддержании почвенного баланса, грамотной организации поливов (установка систем капельного орошения или мульчирование почвы) и своевременном внесении удобрений, содержащих биодоступные для корневой системы кустов формы кальция.Использование профессиональных удобрений под томаты и другие культуры до начала или во время формирования бутонов и цветения позволяет предотвратить минеральное голодание сеянцев и, как следствие, распространение вершинной гнили. Чаще всего специалисты рекомендуют применять под помидоры кальциевую селитру.Однако существует бюджетный вариант кальциевой подкормки, который готовится в домашних условиях на основе гашеной извести (пушенки). Такой раствор, имеющий щелочную реакцию, после прикорневого внесения в короткие сроки раскисляет почвогрунт на грядках, обеспечивая нормальное усвоение всех необходимых для нормального плодоношения элементов.На стандартное ведро отстоянной и подогретой до комфортной для растений температуры (+24 – +28°C) воды необходимо добавить граненый стакан извести, после чего не протяжении 2-3 минут мешать раствор деревянным шпателем или черенком лопаты, добиваясь полного растворения средства.Небольшие кусты овощей, например, низкорослые томаты, болгарские перцы, баклажаны или кустовые кабачки в начале вегетации проливают мутно-белым раствором под корень из расчета 0,5 л на каждое растение. Высокорослые помидоры, например, индеретминантные сорта культуры, а также плетистые огурцы, удобряют из расчета 1 л на каждый саженец.Как и остальные корневые подкормки, внесение раствора извести пушенки проводят исключительно по влажной земле – после планового полива или обильного дождя. Только так вы сможете предупредить ожоги корневой системы. За сезон кальциевые удобрения вносят 2-3 раза с интервалом в 10-15 дней.Желаем, чтобы наши советы помогли вам получить обильный урожай баклажанов, томатов, кабачков и перцев уже в текущем сезоне на дачном участке!