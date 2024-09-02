Гробница Тутанхамона: 20 ретро фотографий одного из величайших открытий века

Гробница Тутанхамона.
1923 год ознаменовался в британских газетах, а затем и в газетах других стран заголовками о «несметных сокровищах Египта», «величайших открытиях в Фивах» и о «фараоне Тутанхамоне, который появился из небытия». Причина этой сенсации была обоснованной – 6 ноября 1922 года в Долине царей обнаружили нетронутую гробницу самого загадочного фараона – Тутанхамона.
1. Говард Картер
Знаменитый английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году открытие гробницы Тутанхамона.
2. Гробница Тутанхамона
Гробница фараона Тутанхамона находится в Египте на западном берегу Нила около древней столицы - города Фивы.
3. Посетители гробницы
Посетителями были первые лица Египта.
4. Члены экспедиции
Возле входа в гробницу.
5. Печать на дверях в гробницу
Гробницу охранял не замок, не механизм, а веревка и печать, которые оказались нетронутыми.
6. Проникновение в гробницу
Говард Картер открывает двери в усыпальницу фараона.
7. Исследование гробницы
Первые шаги к открытию.
8. Внешний саркофаг Тутанхамона
Этот саркофаг был деревянным и покрыт позолотой.
9. Мумия фараона
Говард Картер впервые рассматривает мумию фараона.
10. Статуя Тутанхамона
Одна из находок гробницы.
11. Говард Картер и лорд Карнарвон во время вскрытия гробницы Тутанхамона
Первооткрыватели гробницы.
12. Извлечение предметов из гробницы
Археологи Говард Картер и Артур Каллендер извлекают и упаковывают предметы из гробницы.
13. Меры по консервации статуи Тутанхамона
Артур Мейс и Альфред Лукас консервируют статую Тутанхамона, охранявшую вход в погребальную камеру фараона.
14. Первые туристы
Весть об открытии быстро облетела любителей древности.
15. Статуи стражников
Две статуи магических стражей у дверей усыпальницы.
16. Вход в гробницу Тутанхамона
Благоустроенная местность для посещения гробницы туристами.
17. Роспись гробницы Тутанхамона
Изображение бога Осириса.
18. Перемещением мумии фараона Тутанхамона из его каменного саркофага
Современные исследование мумии фараона.
19. Ступни ног фараона
Стопа левой ноги была сильно повернута внутрь; на одном из пальцев стопы не хватало кости; кости самой стопы были поражена некрозом – омертвением тканей.
20. Смоделированный образ фараона Тутанхамона
Созданный на основе реконструкций лица, сделанных с помощью компьютерного сканирования мумии фараона.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии