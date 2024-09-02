С нами не соску...
Набор рубящих и режущих «инструментов» на все случаи жизни


Мужской инструмент на все случаи жизни.

Мужской инструмент на все случаи жизни.

В сети появился необычный набор инструментов на случай зомби-апокалипсиса. Если же отбросить шутки в сторону, то этот набор вещь невероятно полезная для любителей походов в лес. Пригодиться он и заядлым дачникам.

Совсем недавно на интернет-рынках появился новый и стоит отметить – весьма специфический, набор инструментов, под названием Gerber Zombie Apocalypse Survival Kit.
Само собой название набора является шуточным и намекает на то, что именно такие вещи в первую очередь пригодятся, если завтра случится пандемия неизвестного вируса и люди начнут превращаться в зомби. Название было выбрано не просто так, ведь в Survival Kit входят ножи, мачете и топор. Каждый предмет уникален и относится к одному из подвидов данного «инструмента».
Набор ножей и мачете.

Набор ножей и мачете.

 

Что входит в этот чудесный набор? Как уже было отмечено, здесь есть три разных ножа, предназначенных для выполнения разных задач. Два самых небольших ножа можно использовать для весьма необычных целей, например с их помощью можно сделать настоящее копье или гарпун, что прекрасно вписывается в посыл наборы инструментов.
Даже самый скромный нож внушает.

Даже самый скромный нож внушает.

 

Помимо ножей в данный Survival Kit входит и три мачете разного формата и размера. Каждое из них (мачете) может найти себе применение при вылазке в дикую природу. Пригодиться такой рубящий «прибор» и на даче. Не стоит забывать о том, что в сущности мачете служит тем же целям, что и вполне традиционный, привычный нам всем топор. Одно мачете на своем лезвии имеет также пилу.
Набор в чехле.

Набор в чехле.

 

Наконец в набор входит и сам топор. Ничего исключительного в отличие от ножей и мачете в этом топоре нет.
Самый обыкновенный плотничий топорик для работы по дереву. Такой топор всегда полезно иметь под рукой: дома, на даче, в багажнике автомобиля.

Весь инструмент сделан из высокопрочной стали. Ручки выполнены из углеволокна. Создатели делали высокую ставку на энергономику и удобство их инструмента. Благодаря комфортной ручке, мозоли натереть сложно, так же как и выронить инструмент. К каждой рукоятке «прилагается» шнурок, который стоит забрасывать на руку перед использованием. Все это режущее, колющее и рубящее великолепие складывается в удобный чехол-сверток, который можно носить в руках, цеплять к рюкзаку или держать в багажнике. На чехле есть комфортная ручка для хвата. Сам материал водоотталкивающий и поможет в защите инструмента от внешних раздражителей.

источник

