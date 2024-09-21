6 знаменитостей, которые скончались в свой день рождения: В чём секрет закономерности фактора

Несколько лет назад в Швейцарии было проведено исследование, результаты которого поразили учёных. Специалисты выяснили, что, оказывается, 14% людей умирают в день своего рождения. Чтобы узнать больше о корреляции между датой рождения человека и датой его смерти, в ходе исследовательских изысканий были изучены данные 2 миллионов человек.
1. Уильям Шекспир
Портрет знаменитого английского драматурга Уильяма Шекспира с подписью. Картина может быть написана Ричардом Бербеджем.
Всемирно знаменитый сегодня драматург Уильям Шекспир умер в своём родном городе Стратфорд-на-Эйвоне 23 апреля 1616 года. Ему было всего 52 года. Историки считают, что он родился и умер в один и тот же день. Хоть точная дата его рождения и не известна, но зато есть запись о крещении. Крестили новорождённого Уильяма 26 апреля. В те времена было принято это делать на четвёртый день после рождения. Таким образом, родился великий Бард, скорее всего, именно 23 апреля.
Пьесы драматурга были довольно известны на тот момент в Лондоне, хотя знаменитостью он не считался. Лишь после смерти писателя его друзья кропотливо собрали все его сохранившиеся работы в один фолиант. Опубликован впервые сборник был в 1623 году. Туда вошли почти два десятка культовых произведений Шекспира, среди них «Макбет», «Двенадцатая ночь», «Всё хорошо, что хорошо кончается» и «Буря».
2. Ингрид Бергман
Актриса Ингрид Бергман.
Всемирно знаменитая шведская актриса Ингрид Бергман умерла 29 августа 1982 года. Это был день её рождения, в который ей исполнилось 67 лет. Голливудская звезда рано начала карьеру и прославилась. Она сыграла массу знаковых ролей в кино и была награждена высшей наградой в сфере этого искусства. Бергман два раза становилась обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль. К сожалению, знаменитости в 1974 году поставили диагноз рак груди. Несмотря на все физические мучения и всё ухудшающееся здоровье, актриса продолжала сниматься. Рак распространился на лёгкие и позвоночник. В день своего рождения, ровно в полночь, Ингрид не стало.
3. Сидни Беше
Сидни Беше, знаменитый джазовый музыкант, около 1950 года.
Знаменитый саксофонист и джазмен Сидни Беше родился 14 мая 1897 года в Новом Орлеане. Ещё маленьким ребёнком Сидни сам научился играть на трубе, потом на кларнете и саксофоне. В шесть лет он уже выступал на сцене. Беше стал одним из отцов-основателей джазовой музыки. Он разработал стиль свинг, который стал безумно популярным в 1920-х годах. Этот музыкант стал первым в мире, кто выпустил альбом со своими записями. Узнаваемый и уникальный стиль Беше отличается высокой эмоциональностью, мелодичной фразировкой и интенсивным вибрато, которое часто доминировало над другими инструментами группы.
Беше ездил с гастролями по всему миру. Он играл вместе с такими звёздами, как Луи Армстронг и Жозефина Бейкер. В конце концов король джаза поселился в Париже. Там он и скончался в свой день рождения в возрасте 62 лет. Легенда джазовой музыки страдал от рака лёгких.
4. Бетти Фридан
Американская писательница и феминистка Бетти Фридан в своей квартире в Нью-Йорке в 1990 году.
Знаменитая писательница и одна из самых влиятельных активисток феминистического движения Бетти Фридан родилась 4 февраля 1921 года в Иллинойсе. Бетти была дипломированным психологом. Потом решила стать писателем. Прославилась она благодаря своему бестселлеру «Загадка женственности». Книга стала настольной для большинства женщин 1960-х и 70-х годов. Имея опыт домохозяйки за плечами, Бетти была собой недовольна, как и множество женщин на свете с похожей судьбой. Она стала выступать за расширение женских прав и возможностей, а впоследствии стала ключевой фигурой в феминистическом движении. Фридан скончалась от сердечной недостаточности в свой день рождения в 2006 году.
5. Рафаэль
Автопортрет художника Рафаэля, написанный во Флоренции, Италия, около 1506 года.
Гениальный художник эпохи Возрождения Рафаэлло Санцио да Урбино более известен под именем Рафаэль. Точная дата его рождения — это спорный вопрос. Большинство историков утверждают, что родился живописец 6 апреля 1483 года. Художника называют элементом «Святой троицы Высокого Возрождения», куда входят также Леонардо да Винчи и Микеланджело. Он занимался всем, начиная от живописи и гравюр до архитектуры. Прославился художник своей коллекцией мадонн, портретов и сцен из Библии. Умер в свой день рождения, ему было всего 37 лет. Рафаэль страдал от сифилиса, что и явилось причиной его смерти. Некоторые исследователи опровергают это, считая, что причиной кончины великого художника стала болезнь лёгких.
6. Пулемётчик Келли
Пулемётчик Келли, около 1933 года.
Знаменитый американский гангстер, Джордж Келли Барнс, которого называли также Пулемётчик Келли, родился 18 июля 1895 года. Прославился этот бандит тем, что летом 1933 года вместе со своей женой Кэтрин Торн похитил богатого нефтяного магната Чарльза Ф. Уршеля. Они потребовали за него выкуп в размере 200 000 долларов США (сегодня это чуть больше 4 миллионов долларов). Прозвище Келли получил из-за автомата, который ему подарила супруга. Оба получали удовольствие стреляя из него по мишеням.
Выкуп преступники получили, но наслаждались богатством недолго. Полиция поймала их всего два месяца спустя. Келли и его жена были осуждены на пожизненное заключение. Знаменитый пулемётчик провёл остаток своей жизни в печально известной тюрьме Алькатрас. Там он умер в свой день рождения в возрасте 59 лет.
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