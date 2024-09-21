6 знаменитостей, которые скончались в свой день рождения: В чём секрет закономерности фактора

1. Уильям Шекспир

Портрет знаменитого английского драматурга Уильяма Шекспира с подписью. Картина может быть написана Ричардом Бербеджем.

2. Ингрид Бергман

Актриса Ингрид Бергман.

3. Сидни Беше

Сидни Беше, знаменитый джазовый музыкант, около 1950 года.

4. Бетти Фридан

Американская писательница и феминистка Бетти Фридан в своей квартире в Нью-Йорке в 1990 году.

5. Рафаэль

Автопортрет художника Рафаэля, написанный во Флоренции, Италия, около 1506 года.

6. Пулемётчик Келли

Пулемётчик Келли, около 1933 года.