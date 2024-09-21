Что зашифровано на одном из самых таинственных артефактов в мире: Фестский диск

Минойская цивилизация

Минойцы создавали не только предметы обихода, но и шедевры искусства.

Царь Минос и его дочь Ариадна.

Кносский дворец.

Легендарный лабиринт.

Загадочный артефакт

Фестский дворец.

Фестский диск.

Учёные до сих пор не могут разгадать загадку таинственных надписей на Фестском диске.

Что же такое представляет собой Фестский диск?

По неизвестным причинам технология печатания не распространилась в те времена.

Компьютерная реконструкция Фестского дворца - образец величия минойской цивилизации.