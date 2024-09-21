Что зашифровано на одном из самых таинственных артефактов в мире: Фестский диск

Больше столетия минуло с тех пор, как при раскопках города Фест на Крите был найден один из самых таинственных и захватывающих артефактов в истории. Фестский диск — это круглая глиняная табличка, обе стороны которой исписаны загадочными, странными символами. Эта находка стала одним из самых интересных памятников истории и культуры древнего Средиземноморья.
Минойская цивилизация
Эта могущественная и развитая цивилизация древности существовала во 2 тысячелетии до нашей эры. Она была предшественницей будущей великой греческой цивилизации и эпохи античности. Зародилась минойская цивилизация на острове Крит. Поэтому традиционно минойцы были мореплавателями. Этот народ издревле отличался высокоразвитой культурой. На Крите существовала сложная религиозная система и устойчивые культурные и торговые традиции. Флот был могущественным, корабли минойцев достигали разных концов света.
Местные ремесленники создавали не только вещи повседневного обихода, но и настоящие шедевры искусства. Керамика отличалась чрезвычайно искусными, изумительной красоты росписями. Ювелирные украшения поражали мастерством и тонкостью исполнения. Архитектура и сегодня выглядит невероятно впечатляюще, а стены величественных дворцов украшают прекрасные изысканные фрески.
Минойцы создавали не только предметы обихода, но и шедевры искусства.
Великую догреческую цивилизацию открыли лишь в начале 20 века. Несмотря на то, что весь древнегреческий эпос, мифы, всё было наполнено сказаниями о невероятном богатстве и могуществе Крита. Великий Гомер в своей Илиаде упоминает царя Миноса, который правил в Кноссе за несколько десятилетий до начала легендарной Троянской войны. Он был чрезвычайно могущественным монархом. Минос вынудил афинян платить ему дань, присылая красавиц для принесения в жертву чудовищу с головой быка по имени Минотавр. Мифический герой Тесей победил чудище с помощью дочери царя Ариадны, которая полюбила юношу.
Царь Минос и его дочь Ариадна.
Конечно, историки мало верили, что под этим поэтическим повествованием есть какое-либо основание, кроме воображения Гомера. Всё решило обнаружение руин Трои, которую тоже считали плодом фантазий древнегреческого поэта. Это подвигло археологов копать дальше, в поисках мифического Кносса. И он был найден! Цивилизацию назвали минойской в честь царя из легенд.
Кносский дворец.
Легендарный лабиринт.
Загадочный артефакт
На Крите был обнаружен ещё дворец, который называется Фестский. Именно там был раскопан в высшей степени странный и загадочнейший артефакт, который именуют по названию дворца - Фестский диск. Это круглая глиняная табличка диаметром около 15 сантиметров. С двух сторон на ней нанесены по спирали таинственные надписи. Эти загадочные символы не высечены, а напечатаны на диске! Более века эта археологическая находка является предметом восхищения и жарких споров в научных кругах. Всё дело в том, что тайну текста никто разгадать не может.
Фестский дворец.
Кто только не пытался это сделать! Ведущие эксперты по истории и лингвистике бились над этими письменами десятилетиями, но ни на шаг не смогли приблизиться к их разгадке. Гипотез тоже существует великое множество. Кто-то считает, что там напечатан гимн в честь некого верховного божества. Другие уверяют, что там зашифрована историческая хроника. Некоторые утверждают, что диск — это своего рода путеводитель по святым местам Крита. Знаки на диске не совпадают ни с одной из известных систем письменности. Учёные даже пытались расшифровать эти знаки, исходя из того, как они выглядят. Всё было безрезультатно.
Фестский диск.
Всего на Фестском диске напечатано 242 символа. Каждый из них состоит из более чем сорока десятков различных знаков. Некоторые из них понятны. Они являются формой знакомых предметов, обозначающих, например, лодку, лук, щит, шлем. Все знаки располагаются по спирали и разделяются на группы вертикальными линиями. Каждая группа содержит от двух до семи знаков. Учёные думают, что это либо отдельные слоги, либо целые слова.
Нанесены все символы были путём вдавливания в мягкую глину печатей с иероглифами. Потом табличку обожгли в печи. Некоторые знаки стёрты, а поверх нанесены другие. К сожалению, никаких печатей при раскопках Фестского дворца найдено не было. Кроме иероглифов на диске есть чёрточки и точечки. Эксперты считают, что они нарисованы от руки и являются маркерами, которые отделяют либо слова, либо суффиксы и префиксы, либо служат знаками препинания в тексте.
Различных знаков лингвисты насчитали ровно 25. Это похоже не на алфавит, а на слоговую азбуку. Микенцы разработали систему письма, аналогов которой не существует нигде в мире. Все попытки учёных расшифровать её по сей день не увенчались успехом. Прошло сто лет, а никаких больше текстов, написанных подобным образом, никто не нашёл. Поэтому историки даже не знают, является ли эта письменность местным изобретением или завезённым на Крит.
Учёные до сих пор не могут разгадать загадку таинственных надписей на Фестском диске.
Что же такое представляет собой Фестский диск?
Германский лингвист по имени Герберт Брекле говорит, что Фестский диск является ранним примером печати с подвижным шрифтом. Его точку зрения вполне разделяют другие эксперты в этой области. Историки считают, что этот артефакт предвосхитил все последующие достижения человечества в области печати. Впоследствии это применялось уже не на глиняных табличках, а на бумаге и с помощью чернил. Впервые подобные технологии появляются лишь две с лишним тысячи лет спустя, в средневековой Европе. Открытым остаётся вопрос о том, почему это новаторское изобретение не получило распространения в древнем Средиземноморье?http://navote.ru/?p=27376
По неизвестным причинам технология печатания не распространилась в те времена.
Учёные не пришли к единому выводу о происхождении символов, напечатанных на диске. Несмотря на это, довольно многие факты всё же свидетельствуют в пользу версии критского происхождения письменности, которая используется на Фестском диске. Об этом говорит и происхождение глины, из которой сделан диск. Кроме того, символы, вернее их прообразы взяты из местных реалий. В одной из пещер на Крите археологи обнаружили медную секиру, которая была того же возраста, что и Фестский диск. На предмете были своеобразные письмена. Это были символы с диска вперемежку с линейным письмом, которое было широко распространено на Крите в ту эпоху. То есть, другими словами, язык, на котором напечатан текст Фестского диска — минойский, а не греческий.
Компьютерная реконструкция Фестского дворца - образец величия минойской цивилизации.
Фестский диск — это ярчайший пример технического прогресса в древние времена, который по непонятным причинам не получил никакого распространения в свою эпоху. Загадка текстов артефакта скорее всего никогда не будет решена. Помочь может лишь открытие равное по значимости Розеттскому камню. Там был использован принцип билингвы. Франсуа Шампольон благодаря этому расшифровал неизвестные доселе египетские иероглифы. Возможно, именно такой принцип был использован при печати текста на Фестском диске.
