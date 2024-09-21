15 завораживающих сигналов природы, что грядёт стихия

Какими бы ни были научно-технический прогресс и общий уровень развития человечества, природа регулярно продолжает наносить урон и повреждения, как будто показывая, что она остаётся неприручённой. И зачастую так происходит, потому что стихийные бедствия начинаются очень неожиданно. Однако иногда человек всё-таки оказывается предупреждён о том, что скоро произойдёт что-то нехорошее, и очень важно распознавать эти знаки. Вашему вниманию 15 завораживающих сигналов от природы, что грядёт опасность от стихии.
1. Изогнутые и перекрученные деревья
Такая форма деревьев говорит об опасности оползня. /Фото: about-planet.ru
Если где-то попадаются деревья в виде латинской буквы J, то стоит задуматься о потенциальной опасности этого места. А всё потому, что такие стволы являются признаком неустойчивости почвы, а значит, она постепенно смещается там и рано или поздно произойдёт обвал или оползень. Справедливости ради, стоит понимать, что это бедствие может произойти через месяц, год или даже несколько лет, однако иметь ввиду такой вариант внезапного развития событий нужно обязательно.
2. Волосы дыбом
Если волосы дыбом - нужно уходить с открытого пространства. /Фото: maximonline.ru
Довольно забавного вида фотографии подобного рода в достатке гуляют по сети Интернет, когда люди стоят на улице, а у них ни с того, ни с сего волосы дыбом встали. Однако в реальности это довольно грозное предупреждение от природы. Потому, что подобное происходит в грозу как раз перед тем, как разразится молния.более, что, по информации редакции Novate.ru, ежегодно на планете погибает больше людей от удара молнии, чем от атаки акулы.
3. Прерванная волна
Заметив такие волны, в воду лучше не лезть. /Фото: maximonline.ru
Довольно известное ныне природное явление под названием rip curl, также известное как отбойное течение, может появиться буквально везде. Причём если в одних случаях оно возникает на привычном месте, а в других формируются в самых неожиданных районах пляжа. И опознать, что появилось отбойное течение, которое вполне способно унести человека далеко в открытое море, а то и вовсе утопить, вполне реально: на этом месте волны как будто прерываются, а вода нестандартного цвета. В такие моменты от желания искупаться лучше воздержаться.
4. Отход воды от берега
Отлив не по расписанию - признак большой беды. /Фото: awesomeworld.r
Если отлив происходит в давно определённых, даже классических местах на побережье океана в полнолуние и новолуние - то это нормально и не опасно. А вот когда это происходит в нестандартном месте и настолько неожиданно, что приводит в недоумение даже местных жителей, то в данном случае явно стоит уйти подальше от берега, причём ещё и на какое-то возвышение. А всё потому, что внезапный отлив является одним из самых ярких предвестников цунами.
5. Домашние животные бегут из дома
Побег питомцев из дома - признак надвигающихся толчков. /Фото: inde.io
Это правило должны заучить наизусть все, кто проживает в зоне сейсмической активности или просто сейсмоопасном регионе. Если без видимых на то причин дом внезапно начинают покидать питомца и даже тараканы, то лучше последовать их примеру и выйти из помещения, чтобы остаться на открытом пространстве., а значит, в отличие от человека, прекрасно ощущают приближение землетрясения.
6. Трещины на снегу
Если снег потрескался - оттуда лучше убежать. /Фото: crushpixel.com
На подобное явление жизненно важно обращать внимание в горных регионах. Если перед вами вдруг оказывается потрескавшийся снег, который похожий на наст, покрывающий определённую поверхность, то оттуда лучше бежать куда подальше. Причина состоит в том, что такие трещины в горах являются признаком лавины, которая совсем скоро может сойти.
7. Звук ревущей воды
Один из самых опасных звуков неподалёку от побережья. /Фото: maximonline.ru
Если слышать грохот ревущей воды возле водопада, то это логично и безопасно при условии соблюдения необходимых правил предосторожности. А вот рядом с горной речкой или побережьем океана подобный звук является предвестником настоящего стихийного действия. Это означает, что совсем рядом с вами либо наводнение, либо цунами. Единственным вариантом спастись в данном случае, это попытаться залезть на крышу устойчивого высокого сооружения подальше от воды.
8. Небо зелёного цвета
Красивый предвестник волнений погоды. /Фото: 360tv.ru
Некоторое время назад подобное явление неоднократно замечали на американском континенте. Появляется зелёное небо на закате, когда жёлтый оттенок закатного солнца смешивается с синим цветом неба. Но последнее связано не только с тем, что оно в принципе так выглядит, но ещё и потому, что надвигается серьёзный шторм. Более того, в том же США зелёное небо является ещё и предвестником торнадо.
9. Волны квадратной формы
Зайти в воду при таких волнах - большая ошибка. /Фото: pinterest.ru
Если в море появились квадратные волны, то не стоит лезть купаться. Такая странная их форма является результатом смешивания двух течений, и это приводит сразу к ряду проблем. Для экипажей кораблей это означает гарантированные проблемы в навигации на море, а вот для отдыхающих - вполне реальную опасность, что их унесёт далеко от берега.
10. Лёд серого цвета
Важное знание для любителей рыбалки или игр на замершем озере. /Фото: n-skater.ru
Приверженцы зимней рыбалки или активного времяпрепровождения на замёрзшем озере либо речке это правило нужно заучить наизусть. Лёд будет безопасным и достаточно крепким только тогда, когда он голубого цвета либо вовсе прозрачный. Если же водоём покрыт серым либо белым льдом, то такой наст лучше обходить стороной, ведь он слишком тонкий и только установился.
11. Трещины на стенах или мутная вода в колодце
Плохой знак для грунтовых вод. /Фото: 5domov.ru
Важно обращать внимание и на то, как выглядит дом и колодцы в местах, где вы живёте. Если внезапно на вроде бы крепком здании начинают образовываться трещины, да и в дополнение к этому стала мутной вода в колодце, то стоит задуматься о собственной безопасности. А всё потому, что такие знаки природы - верный признак приближающегося обвала грунта в подземные пустоты, что в больших масштабах может закончиться очень плохо.
12. Побег диких животных из леса
Лесные жители бегут из дома только в случае опасности. /Фото: ecologyofrussia.ru
Не только одомашненные, но и дикие животные могут сигнализировать своим поведением, что надвигается какая-то природная беда. Если во время прогулки в лесу приходится наблюдать, как дикие звери все бегут в одном направлении, то единственным правильным решением будет бежать вместе с ними туда же. Причём даже если они бегут на вас. Потому что наиболее распространённым и вероятным объяснением этого поведения животных из леса является их попытка спастись от надвигающегося пожара.
13. Гало вокруг солнца или луны
Явление - предзнаменование шторма. /Фото: infuture.ru
Гало вокруг Солнца либо Луны - очень редкое природное явление. Оно возникает, когда замирают льдинки в атмосфере. И всё бы ничего, вот только лёгкие облачка, которые состоят из этих льдинок, являются предвестником большого шторма. Причём придёт он довольно быстро, поэтому стоит позаботиться о собственной безопасности и сохранности своего имущества.
14. Ярко-красный рассвет
Рассвет такого цвета - предвестник больших проблем от стихии. /Фото: livejournal.com
О том, что яркий закат - это примета к хорошей погоде, давно знает большинство обывателей, а не только моряки. Однако именно последним лучше всего известно, что красный рассвет обладает противоположным значением и предсказывает серьёзные проблемы. Если такое явление увидеть на море, то оно зачастую будет означает, что надвигается шторм.
15. Облачная стена
Ещё один знак от природы, что надвигается смерч. /Фото: pikabu.ru
Ещё одно явление, которое чаще всего, наблюдается в США. Такие облачные стены также формируются тогда, когда скорое произойдёт торнадо. Научное название этих облаков - шельфовые, а образовываются они за счёт того, что в определённый момент разница между температурой воздуха над поверхностью земли и температурой воздуха над поверхностью океана или моря в нижнем слое мощностью в несколько десятков метров достигает значительной разницы, которая оказывается достаточной для начала конвекции.
