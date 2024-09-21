15 завораживающих сигналов природы, что грядёт стихия

1. Изогнутые и перекрученные деревья

Такая форма деревьев говорит об опасности оползня. /Фото: about-planet.ru

2. Волосы дыбом

Если волосы дыбом - нужно уходить с открытого пространства. /Фото: maximonline.ru

3. Прерванная волна

Заметив такие волны, в воду лучше не лезть. /Фото: maximonline.ru

4. Отход воды от берега

Отлив не по расписанию - признак большой беды. /Фото: awesomeworld.r

5. Домашние животные бегут из дома

Побег питомцев из дома - признак надвигающихся толчков. /Фото: inde.io

6. Трещины на снегу

Если снег потрескался - оттуда лучше убежать. /Фото: crushpixel.com

7. Звук ревущей воды

Один из самых опасных звуков неподалёку от побережья. /Фото: maximonline.ru

8. Небо зелёного цвета

Красивый предвестник волнений погоды. /Фото: 360tv.ru

9. Волны квадратной формы

Зайти в воду при таких волнах - большая ошибка. /Фото: pinterest.ru

10. Лёд серого цвета

Важное знание для любителей рыбалки или игр на замершем озере. /Фото: n-skater.ru

11. Трещины на стенах или мутная вода в колодце

Плохой знак для грунтовых вод. /Фото: 5domov.ru

12. Побег диких животных из леса

Лесные жители бегут из дома только в случае опасности. /Фото: ecologyofrussia.ru

13. Гало вокруг солнца или луны

Явление - предзнаменование шторма. /Фото: infuture.ru

14. Ярко-красный рассвет

Рассвет такого цвета - предвестник больших проблем от стихии. /Фото: livejournal.com

15. Облачная стена

Ещё один знак от природы, что надвигается смерч. /Фото: pikabu.ru