Когда забыл пароль: как открыть кодовой замок с помощью жестяной банки

Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки
Забывчивость – далеко не самое лучшее качество, но в той или иной степени свойственное каждому из нас. Кто-то систематично забывает имена новых знакомых, другие – день встречи, первого поцелуя или (о, нет!) собственной свадьбы, ну а кто-то – пароли или комбинации кодового замка.
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки
Если вы решились испытать этот лайфхак на практике, мы искренне надеемся на ваше благоразумие и честность. Практикуйтесь только на своих вещах и вообще, тренируйте память – это полезно. Ну а для простейшей отмычки вам понадобятся:
1. Жестяная банка
2. Ножницы
3. Замок
4. Шпионская видео-инструкция (после просмотра – переустановить Windows)
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки
Весь секрет – в правильном контуре «отмычки» и достаточном нажиме.
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки
То самое «секретное» видео.
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