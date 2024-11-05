Потрепанный двухэтажный лондонский автобус превратили в летний домик с верандой

Списанные автобусы все чаще становятся вдохновением для любителей неординарных решений. Семейная пара из Италии, например, приобрела на аукционе потрепанный временем и длительным сроком эксплуатации культовый двухэтажный лондонский автобус, чтобы превратить его в очаровательный летний домик с большой верандой для отдыха и семейных обедов.
Легендарный двухэтажный автобус стал узнаваемым символом Лондона. | Фото: curbsideclassic.com.
Вот такой автобус достался Роберто Марино на аукционе. | Фото: go.skimresources.com.
Мода на трансформацию списанных автобусов докатилась и до Европы. Все больше интересных проектов реализовывается на ее просторах, вдохновляя своим примером таких же неугомонных экспериментаторов. Среди них оказалась и супружеская пара из Италии, мечтающая иметь летний домик, который бы стал местом отдыха и общения, при этом имел необычный вид. Роберто и Сильвия Марино перелопатили немало информации на просторах Сети, прежде чем остановили свой выбор на автобусе.
Потребовался демонтаж обшивки и начинки, а также заливка пола.
«Я хотел создать что-то отличное от обычного летнего домика, и решением мог бы стать автобус, который можно было бы превратить в домик для отдыха всей семьей. Я люблю вызовы, и поэтому не думал дважды, прежде чем принять решение, – рассказывает отец семейства и строитель по образованию Роберто. – Лондонский автобус превзошел мои исследовательские ожидания, и как только я увидел его, сразу влюбился в него. Моя жена Сильвия и девочки были в восторге от моей идеи и приобретения, даже несмотря на то, что автобус был в ужасном состоянии».
Большую часть процессов переоборудования автобуса Роберто делал самостоятельно.
После долгих поисков им удалось приобрести на аукционе списанный двухэтажный лондонский автобус, который уже никак не мог исполнять свои функции. Супругов больше всего привлекало то, что это была культовая модель красного автобуса, ставшего узнаваемым символом Лондона. Несмотря на то, что техническое состояние и сама конструкции автотранспортного средства были более чем в плачевном состоянии, колоритный экстерьер не потерял своего очарования. Плюс ко всему прельщало то, что удалось приобрести двухэтажную модель, имеющую гораздо большую внутреннюю площадь (длина автобуса около 8 м, высота – 4,4 м, ширина – 2,4 м).
Увлеченным супругам понадобилось всего 50 полных рабочих дней, чтобы автобус обрел новую жизнь.
Радость приобретения очень быстро поугасла, когда пришлось демонстрировать старые кресла, поручни, полозья, заклепки, а также снимать всю внутреннюю обшивку и начинку. После сложностей со снятием всего оборудования и ненужных деталей нужно было очистить металл от ржавчины, обработать поврежденные площади специальными преобразователями, нанести новый защитный слой.
Столешницу покрыли красной керамической плиткой.
Конечно же, всего этого можно было не делать, поскольку автобус предназначался не для путешествий и продолжительной в нем жизни, но супруги не приемлют половинчатых дел, да и жилое пространство должно было стать комфортным, уютным и абсолютно безопасным. И пускай обустраивался домик для загородного отдыха на выходных и преимущественно в теплое время года, об основательном утеплении и натуральных отделочных материалах энтузиасты не забыли.
Главным отделочным материалом стало дерево.
Чтобы придать обстановке теплоты, сделать ее более располагающей и приятной, было решено использовать натуральное дерево, которым полностью облицевали стены, потолок и сделали наборное напольное покрытие. Доски достаточной толщины стали надежными опорными конструкциями, а щиты 16 мм фанеры использовались для изготовления перегородок и мебельного гарнитура в кухне. Другие же предметы мебели или изготавливались самостоятельно, или восстанавливались старые тумбочки, столы, табуреты и т. д., которые обрели вторую жизнь в уютном летнем домике предприимчивых итальянцев, решивших делать интерьер с историей.
Культовый автобус сохранил красный цвет и стал главным акцентом в интерьере летнего домика.
Примечательно: Красный цвет стал главной темой в оформлении необычного во всех отношениях летнего домика, начиная с экстерьера легендарного лондонского автобуса и заканчивая яркими штрихами интерьера. Здесь можно увидеть красную кожаную обивку на диване в гостиной, пледы и покрывала на кроватях, красный фасад тумбы под рукомойником и даже керамическую плитку на столешнице кухонного гарнитура имеет алый цвет.
Возле автобуса обустроили большую веранду.
Если говорить о структуре готового к приятному времяпровождению летнего домика, то обновленный автобус установлен стационарно на бетонной площадке, залитой специально для этой цели. Его спрятали под навес, что позволило избежать лишнего перегрева, а также рядом организовать комфортное пространство, представляющее собой крытую веранду, предназначенную для отдыха на свежем воздухе. Большая веранда является и крыльцом в домик, и летней столовой, так что в хорошую погоду можно организовать званый обед, собирать веселую вечеринку в компании друзей или устроить игровую зону для детей.
Прямо у входа находится кухня.
Планировка же летнего домика подчинена структуре самого автобуса, представляющего собой узкий длинный прямоугольник. Учитывая ширину объекта, неудивительно, что зоны размещаются линейно и довольно рационально. На нижнем уровне, сразу у входа, предусмотрена просторная кухня, обустройству которой уделили больше всего внимания, поскольку семья предпочитает домашнюю пищу, а это значит, что она должна быть максимально полно укомплектована необходимой мебелью, системами хранения и бытовой техникой. Вместительные тумбы, установлены друг напротив друга, являются основанием для большой рабочей зоны со встроенной двухсекционной мойкой и газовой варочной панелью. В рукотворном гарнитуре предусмотрены большие системы хранения, что позволяет спрятать все припасы, кухонную утварь, столовые приборы и различные гаджеты, ускоряющие процесс приготовления пищи.
Кухня и зона гостиной-столовой в переоборудованном автобусе. | Фото: tinyhousetalk.com.
Рядом с кухней находится столовая с большим обеденным столом, который при надобности может стать рабочим пространством или зоной для творчества. Она примыкает к гостиной, главным «героем» которой является красный диван с секретом в виде скрытых систем хранения. Кстати сказать, общее жилое пространство несмотря на небольшие габариты оказалось просторным и светлым, ведь супруги решили оставить все окна в автобусе, так что давящего чувства здесь точно не ощутишь.
Преобразования затронули и лестницу.
Фасады тумбы также оказались красными. | Фото: tinyhousetalk.com.
Лестница на второй этаж оказалась также с секретом, поскольку под ней спрятали туалет, а вот ванная стала первой комнатой, которую можно увидеть после подъема. Чтобы сделать душ более просторным, тумбу с раковиной установили просто в коридоре, но это не доставляет никаких неудобств.
Родительская спальня на втором уровне автобуса. | Фото: go.skimresources.com.
Второй уровень разделили на две половины. Заднюю часть занимает довольно просторная родительская спальня с кроватью на подиуме, в котором можно спрятать вещи и постельные принадлежности. Обилие дерева и окон с занавесками делают ее уютной и светлой несмотря на то, что потолки ниже традиционных.
Детская комната в преображенном автобусе. | Фото: londonbuspontebarberino.it.
Детская спальня занимает переднюю часть салона второго уровня. Для дочерей Мартины и Майлы установили двухъярусную кровать и пенал для с полками для сменных вещей. Этого оказалось достаточно, чтобы дети могли полноценно выспаться на выходных, уединиться родителей или просто поваляться на собственной кровати.
Семейству Марино очень нравится проводить выходные в мастерски преобразованном лондонском автобусе.
По сведениям редакции Novate.ru, покупка и полное переоборудование легендарного лондонского автобуса (включая приобретение бытовой техники, сантехнического оборудования, мебельных комплектующих и ортопедических матрасов) обошлось супружеской паре в 18 тыс. евро. Значительной экономии семья достигла благодаря тому, что практически все процессы выполняла самостоятельно, при этом предпочитала использовать восстановленные материалы, вторсырье и необработанную древесину. Их проект можно считать отличным примером повторного использования, потерявшего свой функционал городского автобуса и невостребованных многими винтажных вещей.
