Потрепанный двухэтажный лондонский автобус превратили в летний домик с верандой

Легендарный двухэтажный автобус стал узнаваемым символом Лондона. | Фото: curbsideclassic.com.

Вот такой автобус достался Роберто Марино на аукционе. | Фото: go.skimresources.com.

Потребовался демонтаж обшивки и начинки, а также заливка пола.

Большую часть процессов переоборудования автобуса Роберто делал самостоятельно.

Увлеченным супругам понадобилось всего 50 полных рабочих дней, чтобы автобус обрел новую жизнь.

Столешницу покрыли красной керамической плиткой.

Главным отделочным материалом стало дерево.

Культовый автобус сохранил красный цвет и стал главным акцентом в интерьере летнего домика.

Возле автобуса обустроили большую веранду.

Прямо у входа находится кухня.

Кухня и зона гостиной-столовой в переоборудованном автобусе. | Фото: tinyhousetalk.com.

Преобразования затронули и лестницу.

Фасады тумбы также оказались красными. | Фото: tinyhousetalk.com.

Родительская спальня на втором уровне автобуса. | Фото: go.skimresources.com.

Детская комната в преображенном автобусе. | Фото: londonbuspontebarberino.it.

Семейству Марино очень нравится проводить выходные в мастерски преобразованном лондонском автобусе.