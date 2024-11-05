С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Бетон тоже лучше укреплять кальмотроном, только - кому это в голову придет..Почему асфальтиро...
  • Maxim
    Квас из него вполне хорош.. Ставили во фляге 20 л, просто дрожжи кинуть, только через пару дней - убрать в подвал: ин...Березовый сок в С...
  • Геннадий Загуменов
    у меня родственник весной всегда ставит брагу на чистом соке литров 300-350  , но я не заметил , что самогон с сока к...Березовый сок в С...

Как в советских городах на Крайнем Севере появились дома-бочки, и почему проект быстро забросили



В Советском Союзе на огромной территории проживали десятки миллионов людей, поэтому нет ничего удивительного, что тогда разрабатывалось большое количество самых разных строительных проектов. А некоторые из них были довольно креативными - например, как-то людей в ряде городов стали селить в... огромные бочки. И эта странная форма жилого сооружения оказалась довольно популярной на каком-то этапе, правда, затем быстро оказалась в забытьи.

Один из самых нетривиальных строительных концепций советской эпохи. /Фото: yaplakal.com

Один из самых нетривиальных строительных концепций советской эпохи. /Фото: yaplakal.com

 

Эта интересная архитектурная история началась в начале семидесятых годов прошлого века, когда советские власти решили возродить одну из масштабнейших программ - прокладку железнодорожного полотна для Байкало-Амурской магистрали. С этой целью в северные регионы страны отправились работать множество рабочих, а вот жить им приходилось в довольно непростых условиях.
Медведям на Крайнем Севере 1970-х жилось явно комфортнее, чем людям. /Фото: vk.com

Медведям на Крайнем Севере 1970-х жилось явно комфортнее, чем людям. /Фото: vk.com

 

Изначально, как и на ранних этапах освоения СССР Крайнего Севера, людей селили во временные деревянные бараки. Однако при вечно минусовой температуре жить там было, мягко говоря, нелегко. Отдельной проблемой неожиданно оказалась форма традиционных зданий: обычно времянки строили прямоугольными, и по утрам жильцам приходилось буквально выкапывать их и самих себя - так сильно домики засыпало снегом.
Деревянные бараки были не лучшим вариантом для жизни в суровом климате. /Фото: yaplakal.com

Деревянные бараки были не лучшим вариантом для жизни в суровом климате. /Фото: yaplakal.com

 

И вот тут сработала знаменитая смекалка: местные рабочие вдруг разглядели довольно необычную альтернативу домикам. Ими оказались огромные цистерны, которые изначально использовались для доставки топлива, а потом оставались стоять пустыми и бесхозными. Предприимчивые советские граждане быстренько их очистили, соорудили застеклённые окна и двери, утеплили получившееся помещение пространство и стали там жить.

Старые цистерны оказались довольно неплохой альтернативой. /Фото: ardexpert.ru

Старые цистерны оказались довольно неплохой альтернативой. /Фото: ardexpert.ru

 

Довольно быстро идеей людей вдохновились советскими инженерами, осознавшие, что именно такая форма жилищного фонда лучше всегда приспособлена для сурового климата, которым славится Крайнего Севера. В результате их профессиональной обработки примера работяг появился концепт, получивший названием «Цельнометаллического унифицированного блока», сокращённо именуемый ЦУБ-2М. Впрочем, народ быстро придумал ему собственное прозвище - величали их «Цубиками».
Фрагмент заметки о проекте ЦУБ-2М из советского журнала. /Фото: neftianka.ru

Фрагмент заметки о проекте ЦУБ-2М из советского журнала. /Фото: neftianka.ru

 

Преимуществ у этих домиков действительно хватало: во-первых, на нём минимально скапливался снег из-за округлённой формы. Во-вторых, Цубики отличались лёгкостью, поэтому их было несложно привезти и установить, но при этом их отлично утепляли. Проект оказался очень удачным, поэтому с 1975 года было запущено массовое производство домов-бочек для рабочих на Крайнем Севере.
Производство Цубиков наладили в промышленных масштабах. /Фото: ardexpert.ru

Производство Цубиков наладили в промышленных масштабах. /Фото: ardexpert.ru

 

Интересно, что конструктивные фишки этого советского концепта не заканчивались только на форме готового жилища. Оказывается, именно жители Цубиков стали одними из первых в СССР, которые познали прелести технологии тёплого пола. Правда, в их случае это была, скорее, необходимость - так в них вообще утеплялись: по информации редакции novate.ru, отопительную систему располагали как раз под домами, что и делало полы тёплыми.

Мобильность и простота установки - ещё одно явное достоинство Цубика. /Фото: nevsedoma.org.ua

Мобильность и простота установки - ещё одно явное достоинство Цубика. /Фото: nevsedoma.org.ua

 

Позаботились и о коммуникациях: если изначально в ЦУБы провели только электричество, то позднее добавили и водоснабжение. Интерьер Цубиков, при площади всего в 24 квадратных метра, сумели оптимизировать так, чтобы там появились отдельные зоны — спальная с кроватями, кухня, санузел и котельная. Кроме того, спроектировали отдельный сектор при входе, что-то вроде прихожей, которая не давала холоду с улицы проникнуть в остальные зоны.
Пример зонирования внутри ЦУБа. /Фото: i-gazeta.com

Пример зонирования внутри ЦУБа. /Фото: i-gazeta.com

 

На Крайнем Севере «Цубики» стали пользоваться огромной популярностью среди местных жителей. Некоторые так привязывались к своим маленьким домикам, что даже когда появлялась возможность получить постоянное жилище или квартиру, отказывались переезжать. В итоге ЦУБов стало так много, что из них вполне складывался жилмассив или даже микрорайон. А со временем дома-бочки стали появляться и в более южных населённый пунктах.
Интерьер типичного Цубика в жилой зоне. /Фото: shnyagi.net

Интерьер типичного Цубика в жилой зоне. /Фото: shnyagi.net

 

Впрочем, несмотря на огромный спрос на начальном этапе заселения Крайнего Севера рабочими в семидесятых, позднее ЦУБы стали утрачивать популярность. Всё-таки большинство людей, уже имея альтернативу в виде развившейся жилищной инфраструктуры, выбирали традиционные дома и квартиры. Поэтому Цубики либо продавались, либо попросту оставлялись пустыми. А после распада СССР их производство было прекращено. И хотя в некоторых регионах встречаются единицы, всё ещё живущие в ЦУБах, их эра давно прошла, и они стали лишь пережитком ушедшей эпохи.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сетьбайкало амурская магистраль (бам), железная дорога
наверх