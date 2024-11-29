Олег Гордиевский: величайший шпион, о котором никто никогда не слышал

В США были уверены, что все идет отлично, а шло все к третьей мировой войне, после которой историкам будущего было бы очень трудно объяснить выжившему человечеству, из-за чего она началась.

Предатель и враг

Олег Гордиевский: величайший шпион, о котором никто не слышал

Олега Гордиевского в России называют предателем. И он, безусловно, предал свою Родину, но это случилось давным-давно, в конце 1960-х, когда он попался полицейской облаве в шведском борделе. Жизнелюбивый советский дипломат заинтересовал сначала шведские спецслужбы, а потом британскую MI5. Гордиевский оказался молодым офицером КГБ, работавшим в Дании под прикрытием. Его легко завербовали, и с тех пор он был уже не предатель, а глубоко внедренный сильный враг.

«Потом-то, конечно, все умные стали, — рассказывал уже в наше время его непосредственный начальник, резидент КГБ в Дании Михаил Любимов. — В глазах у него что-то было, вел он себя как-то не так…»

На самом деле у Гордиевского в КГБ была отличная репутация. Он был чекистом по крови: его отца и старшего брата уважали еще в НКВД. Вскоре его перевели в Москву, и он долго проработал в центральном аппарате службы госбезопасности на Лубянке. А потом его снова отправили во внешнюю разведку, в самый центр международных шпионских игр — в Лондон, заместителем резидента.

Британские кураторы оценили карьеру агента. Вместе с Гордиевским они начали осторожно и продуманно подводить его к повышению, создавая проблемы с визами для других офицеров. Резидента Аркадия Гука объявили персоной нон грата. Вскоре для Москвы стало очевидно, что Гордиевский — лучшая кандидатура на должность лондонского резидента КГБ.

При этом в резидентуре происходил полный крах, агентов арестовывали одного за другим. В советское посольство позвонил молодой британский разведчик, хотел сотрудничать по идеалистическим мотивам, был коммунистом. Гордиевский сдал его, и парень, наверное, до сих пор сидит. В лондонском КГБ подозревали, что у них в системе крот. Гордиевский потом признавался, что на совещаниях он больше всего боялся покраснеть.

В 1983-м, незадолго до учений Able Archer, он сообщил британцам, что советские стратегические аэродромы в Польше приведены в состояние боевой готовности. Гордиевский донес до Запада главное: американцы зря провоцируют советское руководство.

MI5 опешило, когда осознало, в какой ситуации находится мир. Англичане срочно связались с американцами, рассказали им про РЯН, про аэродромы в Польше, про настроение Андропова. ЦРУ отказалось верить, пока MI5 не назовет свой источник информации. Британцы до сих пор утверждают, что не выполнили это требование, что явно неправда, это видно из последующих событий.

За несколько дней до Able Archer НАТО совершает несколько явно миролюбивых действий: снижает количество участвующей в маневрах военной техники, отменяет участие в маневрах многих высших офицеров и руководителей.

Психотропный разговор

В 1985-м КГБ вербует в Вашингтоне высокопоставленного сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса. Он создает для Лубянки список известных ему агентов, в нем была фамилия Гордиевского.

Эймс был агентом непроверенным, а список сданных им агентов очень большим. КГБ подозревало, что ЦРУ затеяло какую-ту игру. Но Гордиевского все-таки срочно вызвали в Москву, приказали жить на госдаче и ждать, когда пригласят для разговора.

В эти дни он посетил своего бывшего начальника в Дании Михаила Любимова, жившего в отставке в Москве. Тот вспоминал, что Гордиевский был в страшном стрессе: плохо выспавшийся, постоянно глубоко о чем-то задумывавшийся.

«Мы с ним выпили хорошей водки, которую он привез, — рассказывает Любимов. — Я, конечно, видел, что он переживает из-за работы, но и представить не мог, какие были у него проблемы на самом деле».

Неожиданно начальство приехало на госдачу само, с коньяком, чтобы обсудить провалы лондонской резидентуры в неформальной обстановке. После первой рюмки сознание Гордиевского затуманилось, и его охватило сильное желание много говорить.

— Кто тебя завербовал? — спросили его генералы.

Следующие пару часов Гордиевский помнил плохо, а когда пришел в себя, первое, что услышал, было:

— Ты нам уже признался, что завербован. Признайся еще раз.

«Я не признавался», — ответил он, не зная, что было на самом деле.

После этого психотропного разговора его неожиданно отпустили, даже разрешили жить с семьей, но приставили наружку. Схема побега из Москвы у Гордиевского была отработана уже давно. Он подал условные сигналы MI5, а сам стал совершать свою традиционную московскую ежедневную утреннюю пробежку по огромному лесопарку. Вскоре наружке надоело бегать по лесу, и агенты стали оставаться утром у подъезда.

Одним прекрасным летним днем Гордиевский убежал от наружки, переоделся в одежду из тайника, встретился с британскими разведчиками, которые спрятали его в багажнике своего автомобиля с дипломатическими номерами, и они поехали к финской границе. При этом он всю дорогу лежал связанным и с заклеенным скотчем ртом, чтобы, если что, мог утверждать, что его пытались вывезти силой. Каждый раз, когда автомобиль останавливался, Гордиевскому казалось, что жизнь его кончена.

Когда пересекли границу, британцы на автомагнитоле включили для Гордиевского задорную финскую польку. Ни в одном багажнике мира не ехал тогда человек счастливее.

Российская разведка, в последнее время превратившая Великобританию в свои охотничьи угодья, в профессиональном смысле все равно не дотягивает до британского уровня. Убить проще, чем спасти, а в восьмидесятых MI5 людей из СССР спасало.

В сентябре 1985 года Гордиевский дал британцам список известных ему агентов КГБ, и Великобритания объявила персонами нон грата 31 разведчика, действовавшего под дипломатическим или журналистским прикрытием. В ответ правительство СССР объявило персонами нон грата 25 сотрудников посольства Великобритании. Это была крупнейшая с 1971 года взаимная высылка.

14 ноября 1985 года Олег Гордиевский был заочно приговорен к расстрелу с конфискацией имущества по статье 64 УК РСФСР (измена родине). Конфискация имущества была отменена в 1989 году по просьбе жены Лейлы, которая осталась в Москве с двумя детьми. Расстрел никто не отменял.

Фото: Getty Images

Автор текста:Максим Кузнецов