Олег Гордиевский: величайший шпион, о котором никто никогда не слышал

Он спас мир от ядерной войны и был приговорен в СССР к смертной казни.
Сейчас в это уже трудно поверить, но в семидесятых конфликт начался с технического превосходства СССР.
В 1972 году были организованы советско-американские переговоры об ограничении стратегических вооружений и сокращении ракет средней дальности, свыше 5500 км. В 1974-м СССР начинает разработку мобильной баллистической ракетной системы «Пионер», дальность которой была чуть ниже 5500 км, но зато каждая ракета несла три боеголовки, которые в полете разделялись. В августе 1976 года первый полк «Пионеров» принял боевое дежурство в Белоруссии, около Петрикова, а с 1978-го система «Пионер» начала массово заменять старые баллистические ракетные системы.
Первым тревогу забил немецкий канцлер Шмидт, который в военно-дипломатических вопросах разбирался хорошо и понял, что «Пионер» не только не попадает под договор об ограничениях, но и угрожает развалить НАТО. США такие ракеты не угрожали, и в случае советской агрессии в Европе с ограниченным вооружением американцы могли отказаться от своих союзнических обязательств. В 1977 году он выступил в Лондонском институте стратегических исследований и предложил европейцам уговорить американцев разместить в Западной Европе свои ракеты средней дальности.
Ответ американцев потряс весь мир. Они сделали встречное предложение — разместить там свое нейтронное оружие.
Так началась многолетняя операция по психологическому давлению на советское руководство, внушению ему постоянного чувства опасности, заставлявшего тратить все ресурсы страны на вооружение в ущерб экономике и уровню жизни людей. Американцы правильно рассчитали, что это рано или поздно обрушит советский строй.
Самую знаменитую такую операцию провел Рональд Рейган в августе 1984-го. Свое традиционное субботнее обращение он начал со слов: «Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут».
Потом, конечно, администрация оправдывалась, что президент шутил, не зная, что эфир уже начался. Как там выразились, «игрался с микрофоном».
Пока Москва пыталась осознать словосочетание «нейтронное оружие», американцы договорились с европейцами о размещении в Западной Европе 108 баллистических ракет «Першинг-2» (дальность 1770 км, они были в состоянии уничтожить шахтные пусковые установки и заглубленные командные бункеры) и 464 крылатых ракет BGM-109G «Томагавк» (дальность 2500 км).
ЧК КПСС
К финалу своей истории СССР пришел с парком более чем в 60 тысяч танков.
А в Кремле было кого параноить. Юрий Андропов, который управлял СССР в те годы, был офицером КГБ (в Москве шутили: «ЧК КПСС»), то есть по сути своей профессии обязан всегда и во всем подозревать все самое худшее. Андропов быстро заподозрил, что американцы готовят внезапный ядерный удар по СССР.
Над страной еще висел призрак 1941 года, и Андропов больше всего боялся проспать первый удар врага. Он начал операцию РЯН (ракетно-ядерное нападение): сориентировал советскую внешнюю разведку на поиск доказательств подготовки НАТО ядерного удара по СССР. У операции даже был свой императив: «Не прозевать!»
Хотя все это было уже не очень профессионально. Андропов нарушил первое правило разведки: никогда не проси подтверждения того, во что уже веришь. Гитлер был уверен, что силы вторжения в день D высадятся в Кале, и шпионы доказывали ему это своими донесениями, проспав высадку в Нормандии. Тони Блэр и Джордж Буш были убеждены в том, что Саддам Хусейн обладает оружием массового уничтожения, и именно об этом им докладывали разведывательные службы.
В мае 1981 года Андропов потребовал от офицеров КГБ доказать подготовку нападения на СССР. На него посыпался вал донесений: советские шпионы по ночам считали количество горящих окон в Пентагоне, а днем — число автомобилей на его парковке. КГБ яростно вербовал всех подряд в правительственных, военных, разведывательных и оборонных организациях США. Была установлена слежка за всеми западными лидерами, имевшими хотя бы потенциальное отношение к принятию решения о нападении, включая почему-то высшее духовенство и самых богатых банкиров. Вскоре обнаружили, что резко возросло количество секретных переговоров между Вашингтоном и Лондоном (на самом деле США вторглись в недавнюю британскую колонию Гренаду, так что союзникам было что обсудить).
В 1981-м Андропов провел совместные военные учения СССР и стран Варшавского договора «Запад», а в 1982-м — «Щит». Отрабатывали ядерную войну.
В 1983 году Рейган назвал СССР «империей зла» и призвал к международной изоляции. В сентябре советский истребитель сбил над Сахалином корейский пассажирский Boeing 747. НАТО объявило на ноябрь десятидневные масштабные европейские военные учения Able Archer («Опытный лучник»), чтобы тоже поучиться ядерной войне.
Андропов решил, что это последняя фаза подготовки нападения, США планирует превратить СССР в горстку пепла истории. Он спешно внедрял систему «Периметр» («Мертвая рука» по классификации НАТО), которая нанесла бы ответный ядерный удар даже в случае уничтожения всех советских командных бункеров, и обдумывал вариант превентивного удара.
В США были уверены, что все идет отлично, а шло все к третьей мировой войне, после которой историкам будущего было бы очень трудно объяснить выжившему человечеству, из-за чего она началась.
Предатель и враг
Олег Гордиевский: величайший шпион, о котором никто не слышал
Олега Гордиевского в России называют предателем. И он, безусловно, предал свою Родину, но это случилось давным-давно, в конце 1960-х, когда он попался полицейской облаве в шведском борделе. Жизнелюбивый советский дипломат заинтересовал сначала шведские спецслужбы, а потом британскую MI5. Гордиевский оказался молодым офицером КГБ, работавшим в Дании под прикрытием. Его легко завербовали, и с тех пор он был уже не предатель, а глубоко внедренный сильный враг.
«Потом-то, конечно, все умные стали, — рассказывал уже в наше время его непосредственный начальник, резидент КГБ в Дании Михаил Любимов. — В глазах у него что-то было, вел он себя как-то не так…»
На самом деле у Гордиевского в КГБ была отличная репутация. Он был чекистом по крови: его отца и старшего брата уважали еще в НКВД. Вскоре его перевели в Москву, и он долго проработал в центральном аппарате службы госбезопасности на Лубянке. А потом его снова отправили во внешнюю разведку, в самый центр международных шпионских игр — в Лондон, заместителем резидента.
Британские кураторы оценили карьеру агента. Вместе с Гордиевским они начали осторожно и продуманно подводить его к повышению, создавая проблемы с визами для других офицеров. Резидента Аркадия Гука объявили персоной нон грата. Вскоре для Москвы стало очевидно, что Гордиевский — лучшая кандидатура на должность лондонского резидента КГБ.
При этом в резидентуре происходил полный крах, агентов арестовывали одного за другим. В советское посольство позвонил молодой британский разведчик, хотел сотрудничать по идеалистическим мотивам, был коммунистом. Гордиевский сдал его, и парень, наверное, до сих пор сидит. В лондонском КГБ подозревали, что у них в системе крот. Гордиевский потом признавался, что на совещаниях он больше всего боялся покраснеть.
В 1983-м, незадолго до учений Able Archer, он сообщил британцам, что советские стратегические аэродромы в Польше приведены в состояние боевой готовности. Гордиевский донес до Запада главное: американцы зря провоцируют советское руководство.
MI5 опешило, когда осознало, в какой ситуации находится мир. Англичане срочно связались с американцами, рассказали им про РЯН, про аэродромы в Польше, про настроение Андропова. ЦРУ отказалось верить, пока MI5 не назовет свой источник информации. Британцы до сих пор утверждают, что не выполнили это требование, что явно неправда, это видно из последующих событий.
За несколько дней до Able Archer НАТО совершает несколько явно миролюбивых действий: снижает количество участвующей в маневрах военной техники, отменяет участие в маневрах многих высших офицеров и руководителей.
Психотропный разговор
В 1985-м КГБ вербует в Вашингтоне высокопоставленного сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса. Он создает для Лубянки список известных ему агентов, в нем была фамилия Гордиевского.
Эймс был агентом непроверенным, а список сданных им агентов очень большим. КГБ подозревало, что ЦРУ затеяло какую-ту игру. Но Гордиевского все-таки срочно вызвали в Москву, приказали жить на госдаче и ждать, когда пригласят для разговора.
В эти дни он посетил своего бывшего начальника в Дании Михаила Любимова, жившего в отставке в Москве. Тот вспоминал, что Гордиевский был в страшном стрессе: плохо выспавшийся, постоянно глубоко о чем-то задумывавшийся.
«Мы с ним выпили хорошей водки, которую он привез, — рассказывает Любимов. — Я, конечно, видел, что он переживает из-за работы, но и представить не мог, какие были у него проблемы на самом деле».
Неожиданно начальство приехало на госдачу само, с коньяком, чтобы обсудить провалы лондонской резидентуры в неформальной обстановке. После первой рюмки сознание Гордиевского затуманилось, и его охватило сильное желание много говорить.
— Кто тебя завербовал? — спросили его генералы.
Следующие пару часов Гордиевский помнил плохо, а когда пришел в себя, первое, что услышал, было:
— Ты нам уже признался, что завербован. Признайся еще раз.
«Я не признавался», — ответил он, не зная, что было на самом деле.
После этого психотропного разговора его неожиданно отпустили, даже разрешили жить с семьей, но приставили наружку. Схема побега из Москвы у Гордиевского была отработана уже давно. Он подал условные сигналы MI5, а сам стал совершать свою традиционную московскую ежедневную утреннюю пробежку по огромному лесопарку. Вскоре наружке надоело бегать по лесу, и агенты стали оставаться утром у подъезда.
Одним прекрасным летним днем Гордиевский убежал от наружки, переоделся в одежду из тайника, встретился с британскими разведчиками, которые спрятали его в багажнике своего автомобиля с дипломатическими номерами, и они поехали к финской границе. При этом он всю дорогу лежал связанным и с заклеенным скотчем ртом, чтобы, если что, мог утверждать, что его пытались вывезти силой. Каждый раз, когда автомобиль останавливался, Гордиевскому казалось, что жизнь его кончена.
Когда пересекли границу, британцы на автомагнитоле включили для Гордиевского задорную финскую польку. Ни в одном багажнике мира не ехал тогда человек счастливее.
Российская разведка, в последнее время превратившая Великобританию в свои охотничьи угодья, в профессиональном смысле все равно не дотягивает до британского уровня. Убить проще, чем спасти, а в восьмидесятых MI5 людей из СССР спасало.
В сентябре 1985 года Гордиевский дал британцам список известных ему агентов КГБ, и Великобритания объявила персонами нон грата 31 разведчика, действовавшего под дипломатическим или журналистским прикрытием. В ответ правительство СССР объявило персонами нон грата 25 сотрудников посольства Великобритании. Это была крупнейшая с 1971 года взаимная высылка.
14 ноября 1985 года Олег Гордиевский был заочно приговорен к расстрелу с конфискацией имущества по статье 64 УК РСФСР (измена родине). Конфискация имущества была отменена в 1989 году по просьбе жены Лейлы, которая осталась в Москве с двумя детьми. Расстрел никто не отменял.
Фото: Getty Images
Автор текста:Максим Кузнецов
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