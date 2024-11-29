С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Блиии..ин, какой же я уже древний, захватил я эту форму с гимнастёркой, ремнём и фуражкой, в первом классе и часть вт...Школьная форма в ...
  • Амара Карпова
    Зато все натурально👍никаких силиконов, филлеров, ботокса и пластики💯КРАСОТИЩЕ😍🥰Красота по-индийс...
  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...

Лучшие обложки Playboy

Лучшие обложки Playboy

1 декабря 1953 года в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала Playboy. Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров, и его основатель Хью Хефнер поначалу даже сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Журнал сыграл огромную роль в сексуальной революции страны в 1960-1980-е годы.
За полвека Playboy стал одним из самых узнаваемых брендов по всему миру.

Предлагаем вашему вниманию первые обложки знаменитого журнала Playboy, на которых появлялись многие всемирно известные модели, певицы и актрисы, будоражившие сердца (и не только) мужчин своего времени. Обложки представлены в хронологическом порядке, начиная с самого первого выпуска.

Лучшие обложки Playboy

1953 год. Самый первый номер Playboy с Мэрилин Монро на обложке.

Лучшие обложки Playboy
1954 год. В рамке на заднем фоне — Терри Райян. Ее портрет стал первым, который сняли непосредственно на студии Playboy. До этого журнал покупал фотографии у независимых фотографов.
Лучшие обложки Playboy
1958 год.
Лучшие обложки Playboy
1959 год. С интервью с Джеком Керуаком.
Лучшие обложки Playboy
1964. «Фемлин» Лероя Неймана — забавный персонаж, не раз появлявшийся в журнале.
Лучшие обложки Playboy
1966 год. В этом номере на развороте (и на обложке, естественно) появилась Сьюзан Бернард, которая стала первой несовершеннолетней еврейской девственницей, появившейся на развороте.
Лучшие обложки Playboy
1967 год.
Лучшие обложки Playboy
1968 год. Синтия Мейерс в виде рождественской елки.
Лучшие обложки Playboy
1969 год. Омела в виде кроличьей головы.
Лучшие обложки Playboy
1970 год.
Лучшие обложки Playboy
1972 год. Обратите внимание на слово «Гала», написанное белым на красном фоне шрифтом «Кока-Кола».
Лучшие обложки Playboy
1978 год. Фарра Фосетт.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!
:)


Ссылка на первоисточник
наверх