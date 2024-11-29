Лучшие обложки Playboy
1 декабря 1953 года в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала Playboy. Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров, и его основатель Хью Хефнер поначалу даже сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Журнал сыграл огромную роль в сексуальной революции страны в 1960-1980-е годы.
Предлагаем вашему вниманию первые обложки знаменитого журнала Playboy, на которых появлялись многие всемирно известные модели, певицы и актрисы, будоражившие сердца (и не только) мужчин своего времени. Обложки представлены в хронологическом порядке, начиная с самого первого выпуска.
1953 год. Самый первый номер Playboy с Мэрилин Монро на обложке.
1954 год. В рамке на заднем фоне — Терри Райян. Ее портрет стал первым, который сняли непосредственно на студии Playboy. До этого журнал покупал фотографии у независимых фотографов.
1958 год.
1959 год. С интервью с Джеком Керуаком.
1964. «Фемлин» Лероя Неймана — забавный персонаж, не раз появлявшийся в журнале.
1966 год. В этом номере на развороте (и на обложке, естественно) появилась Сьюзан Бернард, которая стала первой несовершеннолетней еврейской девственницей, появившейся на развороте.
1967 год.
1968 год. Синтия Мейерс в виде рождественской елки.
1969 год. Омела в виде кроличьей головы.
1970 год.
1972 год. Обратите внимание на слово «Гала», написанное белым на красном фоне шрифтом «Кока-Кола».
1978 год. Фарра Фосетт.
