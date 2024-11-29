10 моментов в истории спорта, которые изменили мир

В истории спорта есть великие моменты, которые определили ход не только спортивных событий, но и истории человечества. Именно благодаря таким моментам у людей появлялась вера в себя и надежда на светлое будущее.
Политика расовой сегрегации в Южной Африке сильно влияла на политическую и социальную инфраструктуру, даже после того как в 1994 году был отменен апартеид. Сборная ЮАР по регби «Спрингбокс» одержала победу над новозеландской командой «Олл Блэкс» в чемпионате мира по регби.
Британский врач Людвиг Гуттман организовал Международные спортивные игры на инвалидных креслах, чтобы помочь реабилитации ветеранов Второй мировой войны. Он приглашал спортсменов, прикованных к инвалидному креслу, принимать участие в соревнованиях, которые впоследствии стали Паралимпийскими играми.
Олимпийские игры 1936 года в Берлине должны были стать подтверждением гитлеровской теории о превосходстве арийской расы. Однако американский темнокожий легкоатлет Джесси Оуэнс нарушил планы лидера нацистов — он стал четырехкратным олимпийским чемпионом, выиграв дистанции 100 и 200 метров, эстафету 4×100 метров (с мировым рекордом) и прыжки в длину. Знаменитая фотография, где Оуэнс отдает честь, была сделана во время вручения медалей за прыжки в длину. На этом снимке был запечатлен один из самых мощных моментов в истории спорта. Правда, когда Джесси Оуэнс вернулся в США, единственным человеком, который не удосужился поздравить спортсмена, разозлившего самого Гитлера, стал президент Франклин Рузвельт.
Известный американский бейсболист Лу Гериг вынужден был уйти из спорта в возрасте 36 лет из-за бокового амиотрофического склероза. Для спортсмена была проведена трогательная церемония прощания. Кстати, в США и Канаде боковой амиотрофический склероз известен именно как «болезнь Лу Герига».
У знаменитого американского велогонщика Лэнса Армстронга был диагностирован рак, причем прогнозы были неутешительными, так как болезнь обнаружили на последней стадии. Армстронг победил болезнь и 7 раз финишировал первым в общем зачете в «Тур де Франс». Его пример вдохновил многих бороться с раком до конца, не опускать руки и продолжать идти за своей мечтой.
Уникальный спортсмен Бобби Мартин родился практически без ног. Но это не помешало ему увлечься в школе американским футболом и в университете выступать за местную команду.
До Олимпийских игр 1900 года в Париже женщинам не позволяли принимать участие в соревнованиях. В тот год в дисциплинах теннис на траве и гольф были заявлены женщины-спортсменки. А лондонские Олимпийские игры 2012 года ознаменовались дебютом женского бокса.
В 1965 году Кассиус Клей завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. На следующий день он заявил, что является членом «Нации ислама», и сменил свое имя на Мохаммед Али. Из-за того, что знаменитый боксер Мохаммед Али не только отказался служить, но и активно выступал против войны во Вьетнаме, спортсмен был лишен чемпионского титула, лицензии на участие в боях и паспорта, без которого он не мог покинуть страну.
20 сентября 1973 года звезда тенниса среди женщин Билли Джин Кинг выступила в матче против бывшей первой ракетки мира Бобби Риггса, который в свое время нелестно отозвался об уровне женского тенниса и верил, что сможет победить любую женщину на корте. Кинг разгромила Риггса и получила 100 000 долларов.
В апреле 1947 года бейсболист Джеки Робинсон подписал контракт с клубом «Бруклин Доджерс» и стал первым в американской истории темнокожим игроком в Главной лиге. Несмотря на поступавшие в его адрес угрозы смерти и постоянную дискриминацию со стороны других игроков, Робинсон сделал выдающуюся спортивную карьеру благодаря своему таланту и усердию.
