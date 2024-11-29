10 моментов в истории спорта, которые изменили мир

В истории спорта есть великие моменты, которые определили ход не только спортивных событий, но и истории человечества. Именно благодаря таким моментам у людей появлялась вера в себя и надежда на светлое будущее.







Политика расовой сегрегации в Южной Африке сильно влияла на политическую и социальную инфраструктуру, даже после того как в 1994 году был отменен апартеид. Сборная ЮАР по регби «Спрингбокс» одержала победу над новозеландской командой «Олл Блэкс» в чемпионате мира по регби.

Это был исторический момент, который свидетельствовал об ослаблении расовых конфликтов. Президент Южной Африки Нельсон Мандела, который много лет боролся за права чернокожего населения страны, даже пожал руку капитану команды «Спрингбокс» Франсуа Пьенаару.Британский врач Людвиг Гуттман организовал Международные спортивные игры на инвалидных креслах, чтобы помочь реабилитации ветеранов Второй мировой войны. Он приглашал спортсменов, прикованных к инвалидному креслу, принимать участие в соревнованиях, которые впоследствии стали Паралимпийскими играми.Олимпийские игры 1936 года в Берлине должны были стать подтверждением гитлеровской теории о превосходстве арийской расы. Однако американский темнокожий легкоатлет Джесси Оуэнс нарушил планы лидера нацистов — он стал четырехкратным олимпийским чемпионом , выиграв дистанции 100 и 200 метров, эстафету 4×100 метров (с мировым рекордом) и прыжки в длину. Знаменитая фотография, где Оуэнс отдает честь, была сделана во время вручения медалей за прыжки в длину. На этом снимке был запечатлен один из самых мощных моментов в истории спорта. Правда, когда Джесси Оуэнс вернулся в США, единственным человеком, который не удосужился поздравить спортсмена, разозлившего самого Гитлера, стал президент Франклин Рузвельт.Известный американский бейсболист Лу Гериг вынужден был уйти из спорта в возрасте 36 лет из-за бокового амиотрофического склероза. Для спортсмена была проведена трогательная церемония прощания. Кстати, в США и Канаде боковой амиотрофический склероз известен именно как «болезнь Лу Герига».У знаменитого американского велогонщика Лэнса Армстронга был диагностирован рак, причем прогнозы были неутешительными, так как болезнь обнаружили на последней стадии. Армстронг победил болезнь и 7 раз финишировал первым в общем зачете в «Тур де Франс». Его пример вдохновил многих бороться с раком до конца, не опускать руки и продолжать идти за своей мечтой.Уникальный спортсмен Бобби Мартин родился практически без ног. Но это не помешало ему увлечься в школе американским футболом и в университете выступать за местную команду.До Олимпийских игр 1900 года в Париже женщинам не позволяли принимать участие в соревнованиях. В тот год в дисциплинах теннис на траве и гольф были заявлены женщины-спортсменки. А лондонские Олимпийские игры 2012 года ознаменовались дебютом женского бокса.В 1965 году Кассиус Клей завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. На следующий день он заявил, что является членом «Нации ислама», и сменил свое имя на Мохаммед Али. Из-за того, что знаменитый боксер Мохаммед Али не только отказался служить, но и активно выступал против войны во Вьетнаме, спортсмен был лишен чемпионского титула, лицензии на участие в боях и паспорта, без которого он не мог покинуть страну.20 сентября 1973 года звезда тенниса среди женщин Билли Джин Кинг выступила в матче против бывшей первой ракетки мира Бобби Риггса, который в свое время нелестно отозвался об уровне женского тенниса и верил, что сможет победить любую женщину на корте. Кинг разгромила Риггса и получила 100 000 долларов.В апреле 1947 года бейсболист Джеки Робинсон подписал контракт с клубом «Бруклин Доджерс» и стал первым в американской истории темнокожим игроком в Главной лиге. Несмотря на поступавшие в его адрес угрозы смерти и постоянную дискриминацию со стороны других игроков, Робинсон сделал выдающуюся спортивную карьеру благодаря своему таланту и усердию.