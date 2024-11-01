1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Битва при Ватерлоо в 1815 году стала для Наполеона Бонапарта последним поражением. Но даже после его смерти в 1821 году выжившие солдаты Великой армии (Grande Armée) глубоко уважали и почитали своего полководца. И каждый год 5 мая, в день смерти Наполеона, ветераны в полном обмундировании маршировали к парижской Вандомской площади, чтобы отдать дань своему императору.

Эти впечатляющие портреты являются чуть ли не единственными оставшимися изображениями французских ветеранов, которые участвовали в 1803-1815 годах в наполеоновских войнах. Предположительно, фотографии были сделаны 5 мая 1858 года. Все мужчины, которым на тот момент было уже по 70-80 лет, одеты в униформу, в которой они воевали. Также можно заметить, что на груди солдат висит медаль Святой Елены, которая вручалась в августе 1857 года всем ветеранам революционных и наполеоновских войн.Месье Верлинд, 2-й уланский полк.Месье Витри, ведомственная охрана Месье Дюпон, 1-й гусарский полк.Квартирмейстер Фабри, 1-й гусарский полк.Месье Шмит, 2-й конный стрелковый полк . Гренадер Берг.Месье Мэр, 7-й гусарский полк.Сержант-квартирмейстер Делиньон.Сержант Тария в униформе гвардейского гренадера.Месье Дюсель, мамелюк.Месье Лориа, 24-й стрелковый полк. Кавалер ордена Почетного легиона. Судя по фотографии, Лориа потерял глаз в сражениях. Месье Мобан , 8-й драгунский полк.Месье Лефебр, сержант 2-го инженерного полка.Месье Море в униформе гусара, 2-й полк.Месье Дреуз, 2-й уланский полк.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)