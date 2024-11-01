Как чашечка чая смогла изменить ход истории

Даже чай может изменить историю человечества. | Фото: vilingstore.net.
Что может быть безобиднее чашки чая? Этот напиток вызывает в воображении только приятные образы. Удивительно, но было время, когда чай считался очень опасным, особенно для женщин, он даже стал угрозой традиционной социальной структуре.
Приготовление чая в Пекине, 1901 год. | Фото: atlasobscura.com.
До середины ХVI века чай был практически неизвестен за пределами Азии. С открытием торговых путей между Востоком и Западом, китайский (а позже индийский) чай стал важным предметов торговли. Почти с самого начала европейцы считали чай «испорченным», поскольку он ассоциировался с торговлей опиумом.
Сборщик листьев чая в Китае. | Фото: dwyfor.com.
В 1662 году королевская невеста Екатерина Брагансская путешествовала из Португалии в Соединенное Королевство. В числе свадебного приданного было несколько мешков, заполненных лучшим китайским чаем. Злостная поклонница чая, Екатерина вскоре представила напиток своему мужу, королю Карлу II Стюарту, и на суд английской общественности. Так и возникла национальная любовь.
Екатерина Брагансская, 1665 год. | Фото: atlasobscura.com.
Как и большинство новых «штучек», чай почти сразу получил своих сторонников и противников. Многие английские писатели и мыслители превозносили предполагаемые преимущества: чай придавал бодрость духа, делал умнее, лечил все болезни. Но многие считали по-другому. Уже в 1682 году, критик назвал чай «сильно сушащим, способствующим старости и меняющим цвет лица».
Сушка чая на Шри-Ланке. | Фото: anverally.com.
За последующие десятилетия чай из высших классов спустился к простым людям, и фурор стал еще громче. Люди считали его «опасным как опиум». Газетные публикации утверждали, что чай делает мужчин слабыми и подлыми, а также вреден для женщин, вызывая уменьшение жизненной энергии, способствует выкидышам и уменьшению молока для кормления. В-целом, чай был «плохим напитком» – он был иностранного происхождения и не такой питательный, как молоко или пиво.
Торговые корабли в гавани Портсмута, Англия. | Фото: atlasobscura.com.
Когда чаепитие прочно вошло жизнь британцев, у многих появилось чувство привыкания, которое, как считалось, могло привести к алкоголизму. И даже хуже: это был страх наркомании. Мало того, что чай содержит кофеин, он также часто принимается с другой угрозой из Нового Света: сахаром, который заставляет людей полнеть, от него чернеют зубы и меняется характер.
Бостонское чаепитие – начало Американской революции, 1773 год. | Фото: latinamericanstudies.org.
По ходу XVIII века, революции охватывали Америку и Европу. «Обычные» люди брали под контроль свою судьбу. Низший класс стал требовать улучшений условий жизни и все чаще пил чай. Многие восстания начинались в чайных домах и кофейнях как ответ «открытого общества» на проблемные вопросы. В 1773 году в порту Бостона разъяренные местные жители побросали с кораблей в воду ящики с чаем, что стало началом американской революции в войны за независимость США.
Мэри Кэссет «Пятичасовой чай». | Фото: atlasobscura.com.
С возникновением традиции чаепития, у женщин появилась возможность собираться вместе, которой не было раньше. Если мужчины в обществе всегда много общались, то теперь и женщины могли наслаждаться чаем, завариваемым вместе. Так возникали первые ростки будущего феминизма.
