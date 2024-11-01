Как понизить холестерин без лекарств и очистить сосуды

Холестерин — это подобное жиру вещество, которое выполняет в нашем организме ряд важных функций — проще говоря, холестерин нам необходим. Однако когда его слишком много, переносящий холестерин белок липопротеин застревает в стенках артерий вместе с жиром, кальцием и пр., формируя атеросклеротические бляшки.

Диета для снижения уровня холестерина

Добавки при повышенном холестерине