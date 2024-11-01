Как понизить холестерин без лекарств и очистить сосуды

Холестерин — это подобное жиру вещество, которое выполняет в нашем организме ряд важных функций — проще говоря, холестерин нам необходим. Однако когда его слишком много, переносящий холестерин белок липопротеин застревает в стенках артерий вместе с жиром, кальцием и пр., формируя атеросклеротические бляшки.
Каковы причины повышенного холестерина? Иногда дело в наследственности, а иногда — в поедании слишком большого количества насыщенного жира с малым количеством овощей. Публикуем важнейшую статью, которая поможет вам снизить уровень холестерина без лекарств.
Диета для снижения уровня холестерина
Каждый прием пищи должен включать порцию овощей и/или фруктов;
Старайтесь по возможности потреблять цельнозерновые продукты вместо обработанных — дикий или коричневый рис вместо белого, хлеб из проросшего зерна пшеницы вместо белого, овсяную крупу вместо каш быстрого приготовления. Потребление цельнозерновых продуктов вместо обработанных может на целых 30% снизить риск закупорки артерий;
Ежедневно потребляйте порцию бобовых. Они не только хороши на вкус, но и обладают большим количеством клетчатки, которая «связывается» с частицами холестерина в пищеварительном тракте и выводит их из организма до того, как они успеют усвоиться;
Ешьте орехи, семечки, жирную рыбу, авокадо и оливковое масло. Все эти продукты содержат самые полезные жиры, которые снижают липопротеины низкой плотности («плохой» холестерин) и повышают липопротеины высокой плотности («хороший» холестерин).
Добавки при повышенном холестерине
Каждая из отдельно представленных ниже добавок может сыграть свою роль в общей стратегии по снижению холестерина (для получения результата достаточно принимать лишь одну из них).
Рыбий жир: омега-3 жирные кислоты могут снизить уровень триглицеридов на 30%. Дозировка: приблизительно 4 грамма в день.
Спирулина: разновидность водорослей, которая может снижать уровень ЛПНП и триглицеридов. Дозировка: 4,5 г в день.
Экстракт дрожжевого риса: эта добавка содержит то же вещество, которое находится в статинах и поэтому должна приниматься только под строгим врачебным контролем. Дозировка: 600–1200 мг 2 раза в день во время еды.
Растительные стеролы/станолы: эта добавка может блокировать всасывание (усвоение) холестерина. Дозировка: 2 г в день.
Растворимая клетчатка: прием клетчатки может снизить уровень холестерина за счет его «захвата» в пищеварительном тракте и последующим выведением из организма. Дозировка: 5–10 г в день.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии