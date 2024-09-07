Почему пирог с изюмом у таинственной общины амишей считается признаком скорой кончины

Необычный обычай

Признак скорой кончины

Музей Лэндис-Вэлли

Общины амишей - одни из самых загадочных и закрытых религиозных сообществ.

Нэнси Шмейхель работает в таверне музея Лэндис-Вэлли со своим готовым пирогом с изюмом.

Шмейхель испекла свой пирог с изюмом на раскалённых углях в одном из очагов музея.

Поминальные традиции амишей были очень сложными

Приготовление пирога с изюмом было не только дорогостоящим, но и невероятно трудоёмким процессом.

На похороны съезжались все родственники из самых отдалённых мест.

Вереница гостей обычно была очень длинной.

Конец традиции

Лимонно-рисовый пирог (слева) был менее распространенным дополнением к похоронным блюдам среди реформатских меннонитов.

Катафалк XIX века в музее деревни и фермы Лэндис-Вэлли.