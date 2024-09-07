Оригинальные идеи цветочных горшков

Старые пластиковые бутылки, банки-склянки, посуда, вёдра, тазики и прочий «хлам», может обрести вторую жизнь, переродившись в стильные цветочные горшки. Не верите?
Тогда ловите подборку идей и советов, как и из чего сделать кашпо в домашних условиях.
Запаситесь терпением и подключив фантазию, создавайте цветочные горшки из подручных средств.
Цветочные горшки являются не только контейнерами для выращивания растений, но и служат декоративным элементом в интерьере квартиры или на дачном дворике. Дизайн, цвет и материал цветочного горшка подчёркивает стиль и эстетику, а также служат приятным дополнением к различным темам домашнего или садового декора.
1. Кашпо из пластиковых бутылок
Оригинальные цветочные горшки из пластиковых бутылок.
Цветочные горшки из пластиковых бутылок — отличный способ проявить фантазию и креатив. Главное преимущество таких кашпо заключается в том, что сделать их не составит особого труда, поскольку нужно минимум затрат, усилий и инструментов. Ко всему прочему, их легко адаптировать к любому стилю дизайна с помощью краски, этикеток или других декоративных элементов. Они также компактны и их можно легко перемещать или подвешивать, что делает их удобным вариантом для небольших помещений или для создания вертикального сада.
2. Банки из-под консервов
Горшки для цветов из консервных банок.
Также кашпо для цветов можно сделать из банок из-под консервированных продуктов, например, из-под кукурузы, горошка или рыбы. Такие горшки отлично подойдут для низкорослых растений, таких как кактусы и другие суккуленты.
3. Из плетёных корзинок
Из плетёных корзинок также получаются отличные цветочные горшки.
Плетёные корзинки также станут отличным вариантом для цветочных горшков. Начните с выбора плетёной корзины нужного размера, формы и дизайна. Затем выстелите внутреннюю поверхность корзинки пластиком или водонепроницаемым материалом, чтобы почва не просачивалась наружу. Наполните корзину почвой и аккуратно пересадите в неё цветы. Разместите кашпо на подоконнике или в любом другом месте. Кстати, такие кашпо легко подвешивать и размещать как на балконе, так и на веранде. Поэтому не раздумывая создавайте свой идеальный вариант и наслаждайтесь полученным результатом.
4. Цветочные горшочки из стеклянных банок
Стеклянные банки прекрасно подойдут в качестве цветочных горшков.
Стеклянную банку с широким горлышком запросто можно превратить в цветочный горшок, что придаст комнатным растениям уникальный декоративный вид. Используйте любую стеклянную банку, например полулитровую, просто насыпьте в неё грунт и поместите растение или цветок внутрь. Стекло будет пропускать свет, а также придаст вашему интерьеру оригинальный дизайнерский элемент. Также при желании можно украсить внешнюю сторону банки декоративными элементами (наклейками, лентами, пеньковыми верёвками, ракушками, бусинами и т.д.). Стеклянные банки — отличный и экономичный вариант цветочного горшка для любого дома и интерьера, поскольку они весьма универсальны и оригинальны.
5. Ведёрко для льда
Из ведёрок для льда также получаются отличные цветочные кашпо.
Ведёрки для льда можно использовать в качестве цветочных горшков, чтобы придать интерьеру неповторимый вид. Чтобы превратить ведёрко для льда в цветочный горшок, просто насыпьте на дно гравий или камни, тем самым обеспечивая надлежащий дренаж, затем поместите в него маленькие цветы в горшках и присыпьте их землёй. Такой цветочный горшок можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, а также он может стать отличным украшением стола или подарком для новоселья. Это бюджетный и креативный способ разбавить как интерьер, так и экстерьер.
6. Пластиковые контейнеры
Горшок для цветов из пластикового контейнера.
Пластиковые контейнеры можно перепрофилировать в цветочные горшки, тем самым поддерживая экологичный и экономичный вариант, при этом украшая своё пространство растениями. Всё что вам нужно, так это проделать в дне несколько небольших отверстий для обеспечения надлежащего дренажа, а затем заполнить контейнер почвой и посадить цветы. Этот тип цветочного кашпо можно использовать бесконечное множество раз (благодаря его разнообразию форм и размеров), поскольку он превосходно впишется в любое пространство.
7. Деревянные ящички
Цветочный горшок из деревянного ящика.
Деревянные ящички как по мановению волшебной палочки превращаются в цветочные кашпо, если приложить немного усилий и подключить фантазию. Поверьте, такой элемент декора станет уникальным дополнением к интерьеру, а также к экстерьеру сада или открытого пространства. Подготовьте ящички к использованию, проделав несколько дренажных отверстий на дне и наполнив почвой, а затем высадив растения. Вы также можете покрасить или украсить кашпо любыми декоративными элементами. Такой тип цветочных горшков придаёт естественную и органичную эстетику любому пространству, становясь оригинальным украшением не только любой открытой площадки, а и помещения.
8. Посуда
Не выбрасывайте старые чашки, ведь их можно использовтаь в качестве цветочных горшков.
Использование посуды (чашек, пиал, глубоких тарелок, небольших кастрюль и т.д.) в качестве цветочных горшков — это творческий и креативный способ украсить интерьер. Чтобы превратить любые из вышеперечисленных предметов в цветочные кашпо, для начала очистите и высушите их, а затем с помощью дрели проделайте дренажные отверстия в дне. После заполните будущий цветочный горшок почвой и посадите растения, например, небольшой суккулент, зелень или кустовые розы.
9. Старые вазы с широким горлышком
Вазы также можно использовать в качестве цветочных кашпо.
Старые вазы с широким горлышком также можно использовать в качестве цветочных горшков. Это прекрасный вариант для придания элегантности и стиля вашему интерьеру в помещении или на улице. Вымойте и высушите вазу и, при необходимости, проделайте несколько дренажных отверстий на дне. Затем добавьте гальку, камушки или гравий, засыпьте землёй и высадите растения. Это могут быть как суккуленты, так и декоративные цветы, а также различные травы или зелень. Всё зависит от ваших предпочтений, настроения и желания. Так что вооружайтесь фантазией и айда творить и создавать красоту.
Читать далее →
Свежие комментарии