Оригинальные идеи цветочных горшков

Старые пластиковые бутылки, банки-склянки, посуда, вёдра, тазики и прочий «хлам», может обрести вторую жизнь, переродившись в стильные цветочные горшки. Не верите?







Тогда ловите подборку идей и советов, как и из чего сделать кашпо в домашних условиях.





Запаситесь терпением и подключив фантазию, создавайте цветочные горшки из подручных средств.



Цветочные горшки являются не только контейнерами для выращивания растений, но и служат декоративным элементом в интерьере квартиры или на дачном дворике. Дизайн, цвет и материал цветочного горшка подчёркивает стиль и эстетику, а также служат приятным дополнением к различным темам домашнего или садового декора.



1. Кашпо из пластиковых бутылок

2. Банки из-под консервов

3. Из плетёных корзинок

4. Цветочные горшочки из стеклянных банок

5. Ведёрко для льда

6. Пластиковые контейнеры

7. Деревянные ящички

8. Посуда

9. Старые вазы с широким горлышком

Оригинальные цветочные горшки из пластиковых бутылок.Цветочные горшки из пластиковых бутылок — отличный способ проявить фантазию и креатив. Главное преимущество таких кашпо заключается в том, что сделать их не составит особого труда, поскольку нужно минимум затрат, усилий и инструментов. Ко всему прочему, их легко адаптировать к любому стилю дизайна с помощью краски, этикеток или других декоративных элементов. Они также компактны и их можно легко перемещать или подвешивать, что делает их удобным вариантом для небольших помещений или для создания вертикального сада.Горшки для цветов из консервных банок.Также кашпо для цветов можно сделать из банок из-под консервированных продуктов, например, из-под кукурузы, горошка или рыбы. Такие горшки отлично подойдут для низкорослых растений, таких как кактусы и другие суккуленты.Вымойте и очистите банку от остатков пищи. Затем с помощью дрели или другого острого инструмента проделайте в дне банки несколько отверстий для стока воды. После можно переходить к креативной части: покраска, декупаж, оформление декоративными элементами и т.д. Когда кашпо будет готово, а также наполнено землёй и дренажем, смело переходите к высадке растений и расстановки их в удобном и благоприятном месте.Из плетёных корзинок также получаются отличные цветочные горшки.Плетёные корзинки также станут отличным вариантом для цветочных горшков. Начните с выбора плетёной корзины нужного размера, формы и дизайна. Затем выстелите внутреннюю поверхность корзинки пластиком или водонепроницаемым материалом, чтобы почва не просачивалась наружу. Наполните корзину почвой и аккуратно пересадите в неё цветы. Разместите кашпо на подоконнике или в любом другом месте. Кстати, такие кашпо легко подвешивать и размещать как на балконе, так и на веранде. Поэтому не раздумывая создавайте свой идеальный вариант и наслаждайтесь полученным результатом.Стеклянные банки прекрасно подойдут в качестве цветочных горшков.Стеклянную банку с широким горлышком запросто можно превратить в цветочный горшок, что придаст комнатным растениям уникальный декоративный вид. Используйте любую стеклянную банку, например полулитровую, просто насыпьте в неё грунт и поместите растение или цветок внутрь. Стекло будет пропускать свет, а также придаст вашему интерьеру оригинальный дизайнерский элемент. Также при желании можно украсить внешнюю сторону банки декоративными элементами (наклейками, лентами, пеньковыми верёвками, ракушками, бусинами и т.д.). Стеклянные банки — отличный и экономичный вариант цветочного горшка для любого дома и интерьера, поскольку они весьма универсальны и оригинальны.Из ведёрок для льда также получаются отличные цветочные кашпо.Ведёрки для льда можно использовать в качестве цветочных горшков, чтобы придать интерьеру неповторимый вид. Чтобы превратить ведёрко для льда в цветочный горшок, просто насыпьте на дно гравий или камни, тем самым обеспечивая надлежащий дренаж, затем поместите в него маленькие цветы в горшках и присыпьте их землёй. Такой цветочный горшок можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, а также он может стать отличным украшением стола или подарком для новоселья. Это бюджетный и креативный способ разбавить как интерьер, так и экстерьер.Горшок для цветов из пластикового контейнера.Пластиковые контейнеры можно перепрофилировать в цветочные горшки, тем самым поддерживая экологичный и экономичный вариант, при этом украшая своё пространство растениями. Всё что вам нужно, так это проделать в дне несколько небольших отверстий для обеспечения надлежащего дренажа, а затем заполнить контейнер почвой и посадить цветы. Этот тип цветочного кашпо можно использовать бесконечное множество раз (благодаря его разнообразию форм и размеров), поскольку он превосходно впишется в любое пространство.Цветочный горшок из деревянного ящика.Деревянные ящички как по мановению волшебной палочки превращаются в цветочные кашпо, если приложить немного усилий и подключить фантазию. Поверьте, такой элемент декора станет уникальным дополнением к интерьеру, а также к экстерьеру сада или открытого пространства. Подготовьте ящички к использованию, проделав несколько дренажных отверстий на дне и наполнив почвой, а затем высадив растения. Вы также можете покрасить или украсить кашпо любыми декоративными элементами. Такой тип цветочных горшков придаёт естественную и органичную эстетику любому пространству, становясь оригинальным украшением не только любой открытой площадки, а и помещения.Не выбрасывайте старые чашки, ведь их можно использовтаь в качестве цветочных горшков.Использование посуды (чашек, пиал, глубоких тарелок, небольших кастрюль и т.д.) в качестве цветочных горшков — это творческий и креативный способ украсить интерьер. Чтобы превратить любые из вышеперечисленных предметов в цветочные кашпо, для начала очистите и высушите их, а затем с помощью дрели проделайте дренажные отверстия в дне. После заполните будущий цветочный горшок почвой и посадите растения, например, небольшой суккулент, зелень или кустовые розы.Вазы также можно использовать в качестве цветочных кашпо.Старые вазы с широким горлышком также можно использовать в качестве цветочных горшков. Это прекрасный вариант для придания элегантности и стиля вашему интерьеру в помещении или на улице. Вымойте и высушите вазу и, при необходимости, проделайте несколько дренажных отверстий на дне. Затем добавьте гальку, камушки или гравий, засыпьте землёй и высадите растения. Это могут быть как суккуленты, так и декоративные цветы, а также различные травы или зелень. Всё зависит от ваших предпочтений, настроения и желания. Так что вооружайтесь фантазией и айда творить и создавать красоту.